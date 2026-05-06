Vlaga, zatohlost, slab zrak, utrujenost, draženje dihal ali ponavljajoča se plesen so težave, ki jih pogosto obravnavamo ločeno, čeprav imajo velikokrat isti izvor. Gre za neviden problem: zrak, ki ostaja ujet v prostoru in se ne izmenjuje, kot bi se moral. To se najprej pokaže tam, kjer si tega najmanj želimo. Na stenah, v kotih, kot vlaga in črni madeži. Drgnjenje z agresivnimi čistili in nenehno odpiranje oken hitro postaneta rutina, ki pa težave v resnici ne odpravi. Tudi ko steno očistite in prebelite, plesen ne izgine. Le umakne se in počaka na naslednjo priložnost. In potem se vse ponovi. Začaran krog. Povsem razumljivo je, da bi to "bitko" raje prepustili tehnologiji, kajne? Ampak ali taka rešitev, brez ročnega nastavljanja in brez ugibanja, sploh obstaja?

Po novem obstaja! Pametni sistem i-Vent v kombinaciji z napredno i-Cube diagnostiko predstavlja tehnološko inovacijo, ki ji v tem trenutku med klasičnimi prezračevalnimi rešitvami težko najdemo primerjavo. Preverili smo, kaj ta inovacija v praksi dejansko omogoča, zakaj izstopa in kje so ključne razlike v primerjavi s standardnimi sistemi prezračevanja. Kot pravi direktor podjetja i-Vent, Milan Kuster, gre za prihodnost prezračevanja. "Razvili smo nov element, kocko, ki ji pravimo i-Cube. Prezračevalni sistemi, kot jih poznamo danes na svetovnem trgu, ne zmorejo natančno izmeriti kakovosti zraka v dejanskem prostoru. Meritve običajno potekajo v elementu ali v steni, kjer se meri vlaga in temperatura, kar pa ni povsem ustrezno. Razmere se namreč lahko bistveno razlikujejo – na primer med severno in južno steno. i-Cube je zasnovan drugače. Postavimo ga neposredno v prostor, na polico ali mizo, kjer meri temperaturo, vlago, raven kisika v primerjavi z ogljikovim dioksidom ter vsebuje tudi VOC senzor, ki zazna neprijetne vonjave. Povezan je z zunanjo vremensko postajo in na podlagi vseh teh podatkov skrbi, da prezračevalni elementi delujejo optimalno ter stalno vzdržujejo ustrezno kakovost zraka v prostoru. Prav zato gre za svetovno novost: na tak način do zdaj še nihče ni pristopil k prezračevanju. Mi smo si to "dovolili" na podlagi 15 let izkušenj in več kot 200 tisoč zadovoljnih uporabnikov prezračevalnega sistema i-Vent," pove Milan Kuster.

Kaj je i-Cube?

i-Cube je pameten pomočnik za boljši zrak v prostoru. Spremlja razmere, samodejno prilagaja prezračevanje in skrbi za bolj prijetno, zdravo in udobno bivalno okolje. Gre za edinstveno slovensko inovacijo, ki v realnem času analizira dogajanje v prostoru in temu ustrezno usmerja delovanje prezračevalnega sistema i-Vent. To pomeni, da je zrak ves čas pod nadzorom, brez ročnega nastavljanja in brez ugibanja.

Ključna razlika v primerjavi s standardnimi rešitvami je v tem, kje i-Cube meri zrak. Večina sistemov ga zaznava ob steni, kjer je nameščena naprava. i-Cube pa gre korak dlje, analizira zrak tam, kjer ga dejansko dihate, v središču prostora. Zato ne gre le za še eno napravo, ampak za nadzorni center sistema i-Vent. Majhna, a tehnološko napredna enota, ki v realnem času in z visoko natančnostjo spremlja ključne parametre prostora ter skrbi, da prezračevanje deluje točno takrat in tako, kot je treba.

Kaj i-Cube spremlja in kako deluje?

i-Cube v prostoru ves čas spremlja ključne dejavnike, ki vplivajo na kakovost zraka. Med njimi so prisotnost različnih snovi v zraku (VOC), raven vlage, temperatura, splošna kakovost zraka (AQI) ter ocena koncentracije kisikovega dioksida. Na podlagi teh podatkov sistem sam presodi, kaj se v prostoru dogaja, in temu prilagodi delovanje prezračevanja. Če je zrak slabši, če je vlage preveč ali če se razmere spremenijo, i-Cube to zazna in pravočasno reagira. Uporabniku zato ni treba stalno spremljati ali ročno nastavljati sistema.

Delovanje je povsem samodejno. Naprava približno vsakih 15 minut preveri stanje zraka v prostoru, ga analizira in po potrebi prilagodi prezračevanje. Ko so razmere ustrezne, se delovanje umiri in preide v varčnejši način.

Rezultat je preprost: zrak v prostoru ostaja svež in uravnotežen, brez odvečnega poseganja in brez nepotrebne porabe energije.

Foto: i-Vent

Kako i-Cube reagira v praksi?

Največja razlika se pokaže v vsakdanjih situacijah, kjer se kakovost zraka hitro spremeni, i-Cube pa reagira, še preden to sploh opazite.

Ko vlaga naraste, sistem sam ukrepa

Med kuhanjem ali tuširanjem se vlaga v prostoru hitro poveča. i-Cube to zazna in samodejno usmeri sistem i-Vent v intenzivnejše prezračevanje. Tako prepreči, da bi se vlaga zadrževala v prostoru in vpijala v stene, s tem pa dolgoročno zmanjša tudi tveganje za nastanek plesni.

Ob višji vrednosti ogljikovega dioksida poskrbi za več svežega zraka

Ponoči ali takrat, ko je v prostoru več ljudi, se raven ogljikovega dioksida hitro poveča. i-Cube to prepozna in okrepi dovod svežega zraka. Rezultat je boljši spanec, manj občutka zatohlosti in boljše počutje tudi v bolj polnih prostorih.

V ekstremnih razmerah zaščiti prostor

Ko zunaj pritisne vročina ali močan mraz, i-Cube prilagodi delovanje sistema. Poleti omeji vdor vročega zraka v prostor, pozimi pa pomaga ohranjati toploto v notranjosti. Tako poskrbi za udobje, hkrati pa tudi za boljšo energijsko učinkovitost.

Kar nadzorna kocka ukaže, izvršijo zmogljivi i-Vent rekuperatorji

Verjetno ste ugotovili že sami, da i-Cube sam ne prezračuje prostora, temveč deluje kot pametni nadzornik vgrajene prezračevalne enote. Ta mala inovativna kocka je ves čas povezana s sistemom i-Vent in z njim deluje v popolni simbiozi. Povedano drugače: če i-Cube predstavlja možgane prezračevalnega sistema, so i-Vent rekuperatorji njegove mišice.

Izbira je preverjena: v podjetju i-Vent so eni redkih na trgu, ki združujejo več kot 15 let izkušenj na področju prezračevanja, lasten servis in stalno zalogo rezervnih delov. Gre za preverjeno rešitev, vgrajeno v več kot 50 tisoč domov, ki ji zaupajo tako uporabniki kot stroka.

Sistem i-Vent deluje praktično neslišno, zato boste spali v miru in popolni svežini. Kot edini na trgu pa vam jamčijo tudi polnih sedem let brezhibnega delovanja celotnega sistema, ne le posameznih delov.

In kako lahko i-Vent sistem prežene vlago in plesen tudi iz najbolj skritih kotov? Ključ je v načinu delovanja:

Sistem deluje v paru prezračevalnih enot

Ena enota iz prostora odvaja izrabljen zrak in odvečno vlago, druga pa hkrati dovaja svež zrak.

Zrak kroži enakomerno in brez prepiha

Ker rekuperatorji delujejo usklajeno, ustvarjajo stalno in prijetno izmenjavo zraka po celotnem prostoru. Svež zrak doseže tudi bolj skrite kote, kjer se vlaga najraje zadržuje, in jih postopoma izsuši – brez občutka prepiha.

i-Cube vse skupaj pametno usmerja

Kot že omenjen kocka i-Cube približno vsakih 15 minut preveri stanje v prostoru in prilagodi delovanje sistema. Hitrost poveča le takrat, ko je to res potrebno, na primer ob povišani vlagi ali koncentracijo ogljikovega dioksida. Ko se razmere izboljšajo, se sistem samodejno vrne v varčni način.

Toplota se med prezračevanjem ohranja

Sistem kljub stalnemu prezračevanju ohranja stabilno notranjo klimo. Zadrži do 81 odstotkov toplote, zato zrak v prostor vstopa že temperiran – ne glede na to, ali je zunaj vroče ali hladno.

Foto: i-Vent

Nova realnost vašega doma

Če povzamemo: kaj lahko od najnovejše inovacije pričakujete? Predstavljajte si novo realnost vašega doma:

Popoln mir pred plesnijo:

Stene ostanejo trajno suhe in čiste, brez strahu pred ponovnim pojavom črnih madežev.

Brezskrbno uživanje v svežem zraku 24/7:

Poslovite se od razmišljanja o zračenju: i-Cube prevzame nadzor nad uravnavanjem vlage, temperature in ogljikovim dioksidom, rekuperatorji pa skrbijo za stalno in učinkovito prezračevanje.

Bivanje v zdravem in varnem okolju:

i-Cube kot napredna inovacija omogoča, da sistem i-Vent deluje usklajeno z razmerami v prostoru in se prilagaja vašemu ritmu bivanja.

Ohranjena vrednost nepremičnine:

Trajno suh in zdrav bivalni prostor preprečuje skrite poškodbe zaradi vlage ter dolgoročno pomaga ohranjati vrednost vašega doma.

