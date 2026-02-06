Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Petek,
6. 2. 2026,
14.12

Osveženo pred

34 minut

Nika Veger

Petek, 6. 2. 2026, 14.12

34 minut

Nika Veger razkrila trik, kako rešiti skrčen volnen pulover #video

Avtor:
B. G.

Nika Veger | Foto Instagram

Foto: Instagram

Priljubljena vplivnica Nika Veger, na katero se lahko obrnemo za vse trike, povezane s trajnostjo in podaljševanjem življenja svojim oblačilom, je delila zanimiv trik, ki pozimi pride še kako prav.

Volneni puloverji so nujni del zime, a le če nam služijo, kot bi morali. So namreč tisto oblačilo, pri katerem moramo biti še posebej pozorni pri pranju, saj se lahko hitro skrčijo in postanejo povsem neuporabni.

Na srečo je tukaj internet in v prav takšnih primerih se družbena omrežja izkažejo za resnično uporabna, saj je Nika Veger, najvidnejša slovenska blogerka ter vplivnica na temo trajnosti, na svojem profilu na Instagramu delila preprost trik, kako rešiti skrčen volnen pulover.

pulover | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Od XXS do S

Nika oblačil ne meče v smeti, v skrajnem primeru jih reciklira, še prej pa jih poskusa rešiti in jim zagotoviti nadaljnjo uporabo. Tako se je zgodilo s hčerinim puloverjem iz mešanice moherja, volne merino in poliestra, ki ji ga je uspelo z velikosti XXS spraviti na S, in zdaj ga lahko ponovno nosi.

Nika je upoštevala trik Valerie Kovalenko (@wool.knittka), ki izdeluje volnena oblačila in ima v malem rokavu tudi vse trike in nasvete, povezane s skrbjo zanje. 

Uspelo ji je z viralnim trikom, pri katerem potrebujete:

  • mlačno vodo (raje hladnejšo kot pretoplo)
  • 3 žlice olivnega olja
  • 2 veliki brisači
  • prašek z lanolinom (biorazgradljiv in brez kemikalij)

Postopek:

  1. S puloverja z brivnikom odstranite morebitne mucke.
  2. V umivalnik ali kad natočite mlačno vodo.
  3. Dodajte tri žlice oljčnega olja in vodo premešajte.
  4. Skrčen volnen pulover položite v vodo in pustite, da se prepoji ter potopi.
  5. Namaka naj se vsaj 20–30 minut, lahko tudi čez noč (če se ne bo razbarval).
  6. Pulover vzemite iz vode in ga ne ožemajte.
  7. Položite ga na brisačo in jo zvijte kot rulado, da nežno popije večino vode.
  8. Nato pulover položite na drugo brisačo in ga nežno raztegujte nazaj v prvotno obliko. Sprva raje raztegnite manj kot preveč, da ne nastanejo luknje.
  9. Celoten postopek, vključno z raztegovanjem, ponovite, le da namesto maščobe uporabite prašek z lanolinom.
  10. Pustite, da se pulover posuši na ravni površini. Izogibajte se sušenju na neposrednem soncu.

Celoten postopek, kako se lotiti reševanja puloverja, je Nika delila na Instagramu, pa tudi na svoji spletni strani.

Je pa Nika ob tem iskreno priznala, da se pulover morda ne bo vrnil v enako prvotno stanje, a obstaja velika verjetnost, da boste pridobili eno ali dve konfekcijski številki, postal bo mehkejši in bo veliko prijetnejši za nošenje.

