Kako ustvariti mediteranski slog doma: brez prenove in velikih stroškov

Topli dnevi nas hitro spomnijo, kako prijetno je bivanje ob morju: svetli prostori, naravni materiali in sproščeno vzdušje, kjer se interier tekoče povezuje z naravo. Takšen občutek bivanja lahko ustvarimo tudi doma. Brez večjih prenov in visokih stroškov, že z nekaj skrbno izbranimi kosi pohištva in dodatki lahko prostor osvežimo ter mu damo sodoben mediteranski značaj. Pri tem si lahko pomagamo tudi z izbranimi kosi iz kolekcije Fero-Term , ki združuje funkcionalnost, naravne materiale in sodoben dizajn.

Mediteranski slog temelji na preprostih, a učinkovitih rešitvah: svetlih tonih, naravnih materialih in funkcionalnem pohištvu, ki omogoča udobno bivanje tako na prostem kot v notranjih prostorih.

Vrtna garnitura korra Mura, bež, Izdelek V459780 Foto: Fero-Term

Kaj ustvarja mediteranski slog?

Za ta slog so značilni elementi, ki jih lahko enostavno vključimo v vsak dom:

svetla barvna paleta (bela, bež, peščeni, teracota in drugi odtenki narave),

naravni materiali, kot so les, bombaž, lan, ratan, keramika in kamen,

povezanost notranjih in zunanjih prostorov,

preprosta, funkcionalna ureditev brez odvečnih kosov pohištva,

tekstil in detajli, ki prostoru dodajo toplino.

Zunanji prostor kot podaljšek doma

Prav kombinacija teh elementov omogoča, da lahko prostor osvežimo v pravem slogu, hitro in brez večjih posegov.

Terasa, balkon ali vrt lahko z ustrezno izbranim pohištvom hitro postanejo prostor za sprostitev in druženje, ki v spomin prikliče morsko sproščenost. Vrtne garniture združujejo sodoben videz in praktičnost. Izdelane so iz materialov, odpornih na vremenske vplive in UV žarke, zato so primerne za vsakodnevno uporabo skozi celotno sezono.

Za dodatno funkcionalnost lahko prostor dopolnimo z barsko mizo ali ležalnikom, ki omogoča še več udobja in prilagodljivosti. Takšna postavitev omogoča, da zunanji prostor hitro postane uporaben za vsakodnevno bivanje od jutranje kave do večernega druženja. V ponudbi Fero-Term so na voljo različne kombinacije vrtnega in notranjega pohištva, ki omogočajo enostavno usklajevanje celotnega prostora.

Jedilniški stol korra Kelly II natural, Izdelek V459989. Jedilna miza korra Avea, raztegljiva, Izdelek V459641. Barski stol korra Lena Harvest, Izdelek V460191. Foto: Fero-Term

Jedilnica, prilagojena vsakodnevnim potrebam

Jedilnica v mediteranskem slogu združuje funkcionalnost in sproščen, a prefinjen videz. Ključni element je miza, ki se lahko prilagodi različnim situacijam. To pomeni, da lahko jedilnico enostavno prilagodite tako vsakodnevnim obrokom kot tudi večjim druženjem, brez dodatnih kompromisov v prostoru. Nekateri modeli miz so na voljo tudi v raztegljivih različicah, kar omogoča enostavno prilagajanje številu oseb in prostoru.

Pomembno vlogo imajo tudi stoli, ki zagotavljajo udobje pri sedenju, hkrati pa omogočajo kombiniranje različnih stilov za bolj sproščen videz. Namig: kombinacija različnih stolov ustvari sodoben, neformalen videz, ki je značilen za mediteranski slog.

Fero-Term jedilna miza korra Avea, Izdelek V459641. Jedilniški stol korra Kelly II, Izdelek V459989. Barski stol korra Lena Harvest, Izdelek V460191. Preproga korra Linea Beige, Izdelek V460851. Foto: Fero-Term

Preproge kot element, ki poveže prostor

Preproge niso le dekorativen dodatek, temveč pomemben funkcionalni element prostora.

Pomagajo:

vizualno razdeliti ali opredeliti prostor

povezati pohištvo v celoto

ustvariti občutek topline

Hkrati so zasnovane za vsakodnevno uporabo in odporne na obrabo, zato so primerne tako za jedilnice kot dnevne sobe. Prav preproge pogosto ustvarijo prehod med posameznimi funkcionalnimi kotički v prostoru, še posebej v odprtih tlorisih, kjer povezujejo jedilnico in dnevno sobo v enotno celoto. Svetlejši odtenki preprog dodatno poudarijo občutek zračnosti in svetlobe.

Modularna garnitura korra Melia Milan, klubska mizica korra Donna Natural, Izdelek V459592. Preproga korra Linea Beige, Izdelek V460852. Foto: Fero-Term

Dnevna soba v ravnovesju med udobjem in estetiko

Mediteranski slog v dnevni sobi temelji na preprostosti in premišljeni izbiri pohištva. Takšna zasnova omogoča več fleksibilnosti pri ureditvi prostora, hkrati pa ohranja vizualno usklajen videz.

Modularne garniture omogočajo prilagoditev sedežne zasnove glede na vaše potrebe, klubske mizice pa dodajo funkcionalnost in vizualno ravnovesje. Naravni materiali in svetli odtenki poskrbijo za občutek urejenosti in zračnosti. Ključ je v ustvarjanju občutka zračnosti, potrebujete manj kosov, a premišljeno izbranih.

Mediteranski slog je bližje, kot si mislite

Mediteranski slog lahko z nekaj premišljenimi rešitvami prenesemo tudi v svoj dom, ne glede na to, ali opremljamo vrt, jedilnico ali dnevno sobo. S pravimi kombinacijami pohištva in dodatkov ustvarimo prostor, ki je hkrati funkcionalen, udoben in vizualno usklajen. Z nekaj premišljenimi izbirami lahko ustvarite prostor, ki je hkrati funkcionalen, udoben in vizualno usklajen ne glede na velikost ali tip doma.