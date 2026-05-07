Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
7. 5. 2026,
8.15

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Vsebino omogoča Fero-Term

Natisni članek

Natisni članek
Vrt in okolica vrtne garniture terasa Oprema in dekor Preproge dnevna soba jedilnica pohištvo vrtno pohištvo Fero-Term advertorial noad

Četrtek, 7. 5. 2026, 8.15

1 ura, 7 minut

Kako ustvariti mediteranski slog doma: brez prenove in velikih stroškov

Vsebino omogoča Fero-Term
Fero Term, vrtni stol Fero-Term korra Mura, vrtna miza korra Mura | Foto Fero-Term

Foto: Fero-Term

Topli dnevi nas hitro spomnijo, kako prijetno je bivanje ob morju: svetli prostori, naravni materiali in sproščeno vzdušje, kjer se interier tekoče povezuje z naravo. Takšen občutek bivanja lahko ustvarimo tudi doma. Brez večjih prenov in visokih stroškov, že z nekaj skrbno izbranimi kosi pohištva in dodatki lahko prostor osvežimo ter mu damo sodoben mediteranski značaj. Pri tem si lahko pomagamo tudi z izbranimi kosi iz kolekcije Fero-Term, ki združuje funkcionalnost, naravne materiale in sodoben dizajn.

Mediteranski slog temelji na preprostih, a učinkovitih rešitvah: svetlih tonih, naravnih materialih in funkcionalnem pohištvu, ki omogoča udobno bivanje tako na prostem kot v notranjih prostorih.

Vrtna garnitura korra Mura, bež, Izdelek V459780 | Foto: Fero-Term Vrtna garnitura korra Mura, bež, Izdelek V459780 Foto: Fero-Term

Kaj ustvarja mediteranski slog?

Za ta slog so značilni elementi, ki jih lahko enostavno vključimo v vsak dom:

  • svetla barvna paleta (bela, bež, peščeni, teracota in drugi odtenki narave),
  • naravni materiali, kot so les, bombaž, lan, ratan, keramika in kamen,
  • povezanost notranjih in zunanjih prostorov,
  • preprosta, funkcionalna ureditev brez odvečnih kosov pohištva,
  • tekstil in detajli, ki prostoru dodajo toplino.
Prav kombinacija teh elementov omogoča, da lahko prostor osvežimo v pravem slogu, hitro in brez večjih posegov.
Fotogalerija
1
 / 4

Zunanji prostor kot podaljšek doma

Terasa, balkon ali vrt lahko z ustrezno izbranim pohištvom hitro postanejo prostor za sprostitev in druženje, ki v spomin prikliče morsko sproščenost. Vrtne garniture združujejo sodoben videz in praktičnost. Izdelane so iz materialov, odpornih na vremenske vplive in UV žarke, zato so primerne za vsakodnevno uporabo skozi celotno sezono.

Fotogalerija
1
 / 4

Za dodatno funkcionalnost lahko prostor dopolnimo z barsko mizo ali ležalnikom, ki omogoča še več udobja in prilagodljivosti. Takšna postavitev omogoča, da zunanji prostor hitro postane uporaben za vsakodnevno bivanje od jutranje kave do večernega druženja. V ponudbi Fero-Term so na voljo različne kombinacije vrtnega in notranjega pohištva, ki omogočajo enostavno usklajevanje celotnega prostora.

Jedilniški stol korra Kelly II natural, Izdelek V459989. Jedilna miza korra Avea, raztegljiva, Izdelek V459641. Barski stol korra Lena Harvest, Izdelek V460191. | Foto: Fero-Term Jedilniški stol korra Kelly II natural, Izdelek V459989. Jedilna miza korra Avea, raztegljiva, Izdelek V459641. Barski stol korra Lena Harvest, Izdelek V460191. Foto: Fero-Term

Jedilnica, prilagojena vsakodnevnim potrebam

Jedilnica v mediteranskem slogu združuje funkcionalnost in sproščen, a prefinjen videz. Ključni element je miza, ki se lahko prilagodi različnim situacijam. To pomeni, da lahko jedilnico enostavno prilagodite tako vsakodnevnim obrokom kot tudi večjim druženjem, brez dodatnih kompromisov v prostoru. Nekateri modeli miz so na voljo tudi v raztegljivih različicah, kar omogoča enostavno prilagajanje številu oseb in prostoru.

Fotogalerija
1
 / 6

Pomembno vlogo imajo tudi stoli, ki zagotavljajo udobje pri sedenju, hkrati pa omogočajo kombiniranje različnih stilov za bolj sproščen videz. Namig: kombinacija različnih stolov ustvari sodoben, neformalen videz, ki je značilen za mediteranski slog.

Fero-Term jedilna miza korra Avea, Izdelek V459641. Jedilniški stol korra Kelly II, Izdelek V459989. Barski stol korra Lena Harvest, Izdelek V460191. Preproga korra Linea Beige, Izdelek V460851. | Foto: Fero-Term Fero-Term jedilna miza korra Avea, Izdelek V459641. Jedilniški stol korra Kelly II, Izdelek V459989. Barski stol korra Lena Harvest, Izdelek V460191. Preproga korra Linea Beige, Izdelek V460851. Foto: Fero-Term

Preproge kot element, ki poveže prostor

Preproge niso le dekorativen dodatek, temveč pomemben funkcionalni element prostora.

Pomagajo:

  • vizualno razdeliti ali opredeliti prostor
  • povezati pohištvo v celoto
  • ustvariti občutek topline

Hkrati so zasnovane za vsakodnevno uporabo in odporne na obrabo, zato so primerne tako za jedilnice kot dnevne sobe. Prav preproge pogosto ustvarijo prehod med posameznimi funkcionalnimi kotički v prostoru, še posebej v odprtih tlorisih, kjer povezujejo jedilnico in dnevno sobo v enotno celoto. Svetlejši odtenki preprog dodatno poudarijo občutek zračnosti in svetlobe.

Modularna garnitura korra Melia Milan, klubska mizica korra Donna Natural, Izdelek V459592. Preproga korra Linea Beige, Izdelek V460852. | Foto: Fero-Term Modularna garnitura korra Melia Milan, klubska mizica korra Donna Natural, Izdelek V459592. Preproga korra Linea Beige, Izdelek V460852. Foto: Fero-Term

Dnevna soba v ravnovesju med udobjem in estetiko

Mediteranski slog v dnevni sobi temelji na preprostosti in premišljeni izbiri pohištva. Takšna zasnova omogoča več fleksibilnosti pri ureditvi prostora, hkrati pa ohranja vizualno usklajen videz.

Modularne garniture omogočajo prilagoditev sedežne zasnove glede na vaše potrebe, klubske mizice pa dodajo funkcionalnost in vizualno ravnovesje. Naravni materiali in svetli odtenki poskrbijo za občutek urejenosti in zračnosti. Ključ je v ustvarjanju občutka zračnosti, potrebujete manj kosov, a premišljeno izbranih.

Fotogalerija
1
 / 4

Mediteranski slog je bližje, kot si mislite

Mediteranski slog lahko z nekaj premišljenimi rešitvami prenesemo tudi v svoj dom, ne glede na to, ali opremljamo vrt, jedilnico ali dnevno sobo. S pravimi kombinacijami pohištva in dodatkov ustvarimo prostor, ki je hkrati funkcionalen, udoben in vizualno usklajen. Z nekaj premišljenimi izbirami lahko ustvarite prostor, ki je hkrati funkcionalen, udoben in vizualno usklajen ne glede na velikost ali tip doma.

Za več idej in navdiha preverite kolekcijo Fero-Term in spremljajte:

Vrt in okolica vrtne garniture terasa Oprema in dekor Preproge dnevna soba jedilnica pohištvo vrtno pohištvo Fero-Term advertorial noad
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.