Kako izbrati jedilno mizo, stole in sedežno garnituro za sodoben dom?

Urejanje doma danes ni več le vprašanje estetike, temveč tudi funkcionalnosti prostora, v katerem vsakodnevno živimo. Jedilnica in dnevna soba sta postali središče doma – prostor za druženje, skupne trenutke, delo in počitek. Prav zato ima izbira pohištva ključno vlogo pri ustvarjanju prijetnega in usklajenega interierja.

Vse več kupcev danes išče mesto, kjer lahko najde celovito ponudbo za ureditev interierja – od kopalnic do pohištva za dnevne sobe in jedilnice. Prav zato ponudba pohištva Fero-Term danes vključuje jedilniške mize, stole, barske stole, sedežne garniture in dekoracije, ki se zlahka vključijo v sodobne interierje.

Fero-Term: jedilniški stol korra Lena, jedilna miza korra Isamba, preproga korra Sedra Brown Foto: arhiv ponudnika

Kako izbrati jedilno mizo?

Jedilna miza je eden najpomembnejših kosov pohištva v vsakem domu, saj se okoli nje zbira družina, ki tam preživi velik del dneva.

Pri izbiri je najpomembnejše upoštevati velikost prostora in število oseb, ki bodo mizo vsakodnevno uporabljale. Pravokotni modeli so pogostejša izbira za večje jedilnice in odprte prostore, za dodatno prilagodljivost pa so odlična izbira raztegljive mize. Model korra Avea izstopa s sodobnim dizajnom in možnostjo raztega do 220 centimetrov, zato predstavlja praktično rešitev za vsakodnevna druženja in večja srečanja.

Fero-Term: jedilniški stol korra Kelly II, jedilna miza korra Avea, barski stol korra Lena Ash Cobble, preproga korra Linea Beige Foto: arhiv ponudnika

V manjših stanovanjih so praktične okrogle mize, saj omogočajo lažje gibanje in prostor pustijo vizualno bolj odprt. Model, kot je miza korra Sali iz ponudbe Fero-Terma, je še posebej primeren za manjše prostore, saj je na voljo v svetli in temni različici ter se po potrebi lahko razširi za dodatna sedišča.

Fero-Term: jedilna miza korra Sali Natural, jedilniški stol Kaya Milan Foto: arhiv ponudnika

Pri izbiri velikosti je pomembno zagotoviti dovolj prostora za udobno sedenje in prehod okoli mize. Priporočljivo je pustiti vsaj 80 centimetrov prostega prostora, da se lahko stoli nemoteno odmikajo od mize.

Fero-Term: jedilniški stol korra Kelly II, jedilna miza korra Isamba, preproga korra Sedra Brown Foto: arhiv ponudnika

Katere jedilniške stole izbrati?

Po izbiri mize je naslednji pomemben korak izbira jedilniških stolov. Poleg videza imajo pomembno vlogo ergonomija, dimenzije in materiali. Idealna višina sedišča se običajno giblje med 45 in 48 centimetri, kar ustreza standardnim jedilnim mizam višine približno 75 centimetrov. Za udobno sedenje je priporočljivo med sediščem in ploščo mize pustiti približno 25 do 30 centimetrov razmika.

Fero-Term: jedilniški stol Leyton (levo), jedilniški stol Kaya Milan (desno), jedilna miza korra Sali Natural Foto: arhiv ponudnika

V ponudbi Fero-Terma so na voljo sodobni in funkcionalni jedilniški stoli različnih slogov – od izrazitih modelov, kot je korra Leyton, do klasičnih in najbolje prodajanih modelov korra Lena, Lizzy in Kaya, ki so na voljo v različnih kombinacijah barv nog in sedišč, zato se zlahka vključijo v različne sloge opremljanja.

V manjših jedilnicah so bolj praktični modeli s preprostimi linijami, saj zavzamejo manj prostora in prostor pustijo vizualno bolj odprt, medtem ko oblazinjeni stoli prostoru dajejo bolj topel in prijeten videz.

Barski stoli so vse bolj priljubljen del sodobnih kuhinj

Odprt koncept prostora in kuhinjski otoki so v zadnjih letih povečali priljubljenost barskih stolov, ki imajo danes pomembno vlogo pri opremljanju doma. Poleg sedenja barski stoli pogosto ustvarijo dodaten prostor za druženje, jutranjo kavo ali hiter obrok čez dan.

Najpomembnejše pri izbiri barskih stolov je, da višino sedišča prilagodite višini kuhinjskega otoka ali pulta. Za standardne kuhinjske otoke se najpogosteje izbirajo modeli z višino sedišča okoli 65 centimetrov, medtem ko so za višje pulte primerne višje izvedbe.

Fero-Term: barski stol korra Lena Ash Cobble Foto: arhiv ponudnika

V manjših prostorih so praktični modeli brez naslonjala, saj zavzamejo manj prostora in jih je mogoče preprosto pospraviti pod pult, medtem ko oblazinjeni barski stoli z naslonjalom zagotavljajo dodatno udobje in prostoru dajejo bolj prefinjen videz.

Kako izbrati sedežno garnituro za dnevno sobo?

Pri izbiri pohištva za dnevno sobo največ pozornosti običajno namenimo trosedu ali sedežni garnituri, saj prav ta kos pohištva določa razporeditev in funkcionalnost prostora.

Kupci najpogosteje izbirajo med kotnimi in modularnimi sedežnimi garniturami. Kotne garniture so praktične za jasno definirane prostore, medtem ko modularne garniture ponujajo več prilagodljivosti, saj jih je mogoče prilagoditi različnim postavitvam in potrebam doma.

Fero-Term: modularna garnitura korra Melia Milan, preproga korra Sedra White, klubska mizica korra Coluna, samostoječa svetilka Zorra Lighting Mandy Foto: arhiv ponudnika

Model korra Melia iz ponudbe Fero-Terma posebej izstopa s preprostim in sodobnim dizajnom ter možnostjo prilagajanja različnim prostorom, saj je mogoče vsak element kupiti ločeno glede na želje in velikost dnevne sobe.

Pri izbiri sedežne garniture je pomembno upoštevati velikost prostora, število oseb, ki jo bodo vsakodnevno uporabljale, ter zagotoviti dovolj prostora za prehod. Nevtralni odtenki in naravni materiali sodijo med najbolj priljubljene izbire, saj se zlahka vključijo v različne sloge opremljanja. Pomembno vlogo pri urejanju prostora imajo tudi preproge za dnevno sobo, ki prostoru dodajo toplino, pomagajo opredeliti posamezne bivalne cone in dopolnijo celoten videz interierja. V ponudbi Fero-Terma so na voljo sodobne preproge različnih dimenzij, barv in slogov.

Kako povezati jedilnico in dnevno sobo?

Pri odprtih prostorih je pomembno, da postavitev pohištva načrtujete vnaprej, saj tako prostor ostane funkcionalen in dovolj zračen za vsakodnevno uporabo.

Eden najpreprostejših načinov za povezovanje jedilnice in dnevne sobe je ponavljanje enakih materialov ali barv na več elementih v prostoru – na primer lesenih tonov na jedilni mizi in klubski mizici ali podobnih odtenkov tkanin na stolih in sedežni garnituri.

Fero-Term: jedilniški stol korra Kelly II, jedilna miza korra Avea, barski stol korra Lena Ash Cobble, preproga korra Linea Beige, modularna garnitura korra Melia Milan Foto: arhiv ponudnika

V manjših prostorih je priporočljivo izbrati pohištvo s preprostejšimi linijami in svetlejšimi odtenki, saj prostor deluje vizualno večji in bolj urejen. Modularne sedežne garniture so pri tem lahko zelo praktična rešitev, ker se lažje prilagodijo odprtemu konceptu prostora ter omogočajo enostavnejšo organizacijo prostora za sedenje in obedovanje.

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