​Kaj dati v sadilno jamo za paradižnik, da bo pridelek rekorden?

​Sredina maja je čas, ko so slovenski vrtičkarji že v polnem pogonu. Glavno vprašanje, ki se poraja ob koncu obdobja ledenih mož, je: "Kako posaditi paradižnik, da bo sosed pokal od zavisti, košare pa bodo polne do jeseni?"

​Skrivnost rekordnega pridelka se ne skriva v dragih umetnih gnojilih, temveč v tem, kar položite na dno sadilne jame. Paradižnik je "požrešna" rastlina, ki za svoj zagon potrebuje specifično kombinacijo mineralov in organske snovi.

Šest naravnih dodatkov za paradižnik

​Če želite močne korenine in sočne plodove, v sadilno jamo, globoko vsaj 30 centimetrov, dodajte naslednje sestavine:

​1. Peščica kopriv: naravni dušikov pospeševalnik

​Na dno jame položite pest svežih, nasekljanih kopriv in jih prekrijte s plastjo zemlje, da korenine sadike ne pridejo v neposreden stik z njimi. Ko bodo koprive razpadale, bodo paradižniku počasi sproščale dušik in železo, ki sta ključna za temnozeleno listno maso in hitro rast v prvih tednih.

​2. Jajčne lupine: ščit pred gnilobo

​Črni madeži na dnu plodov paradižnika so posledica pomanjkanja kalcija. Namesto dragih pripravkov uporabite posušene in zdrobljene jajčne lupine. Bolj ko so zdrobljene, hitreje bo rastlina počrpala kalcij.

​3. Ena banana ali njen olupek: kalij za sladkost

​Morda se sliši nenavadno, a paradižnik obožuje kalij. Ta skrbi za odpornost rastline na bolezni ter, kar je najpomembneje, za poln in sladek okus plodov. Olupek preprosto zakopljite na dno luknje.

​4. Magnezijev sulfat: za fotosintezo

​Magnezij je srce molekule klorofila. Če v sadilno jamo stresete žlico magnezijevega sulfata, znanega tudi kot grenka ali epsomska sol, bo to preprečilo rumenenje listov in spodbudilo rastlino k bujnejšemu cvetenju.

​5. Dobro uležan kompost ali hlevski gnoj

​To je osnova. Brez kakovostne organske snovi, ki zadržuje vlago in hrani mikroorganizme v tleh, drugi dodatki ne bodo imeli pravega učinka.

6. Ribja glava

Da, zveni čudno, marsikomu tudi smrdljivo, toda trik z ribjo glavo na dnu jame je že star recept za sajenje paradižnika. Ribji ostanki med razkrajanjem sproščajo dušik, kalcij in fosfor, ki jih paradižnik potrebuje za zdravo rast. Če jih imate pri roki, bodo morda prav ribji ostanki tista pika na i, ki bo letos poskrbela za vaš osebni rekord.

Ste sadiko posadili dovolj globoko?

​Za razliko od številnih drugih rastlin paradižnik razvije korenine vzdolž celotnega stebla, ki je pod zemljo. Zato je zlato pravilo, da pri sajenju paradižnika pod zemljo ostane vsaj prva tretjina ali celo polovica stebla. Tako boste dobili ogromen koreninski sistem, ki bo lažje prenašal poletno sušo.