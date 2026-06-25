Čudovit balkon brez visokega proračuna? Bambus je odlična rešitev.

Bambus je izjemen material – naraven, trpežen, estetsko privlačen in hkrati cenovno dostopen. To je predvsem posledica dejstva, da gre za eno najhitreje rastočih rastlin na svetu. Medtem ko lahko bambus v nekaj dneh zraste za meter, hrast za enako rast potrebuje več let. Izkoristite njegove prednosti in z njim prenovite svoj balkon, teraso ali ložo.

Bambusova zavesa

Bambusove senčne zavese so na voljo v različnih dimenzijah, odtenkih in kakovostnih razredih, najcenejše pa lahko kupite že za približno deset evrov. Na balkonu jih lahko uporabite na različne načine:

Na balkonski ograji . Če bambusovo zaveso pritrdite na ograjo (najbolje nekoliko nad tlemi, da od spodaj ne vpija vlage), vam bo zagotovila senco in več zasebnosti pred pogledi mimoidočih.

. Če bambusovo zaveso pritrdite na ograjo (najbolje nekoliko nad tlemi, da od spodaj ne vpija vlage), vam bo zagotovila senco in več zasebnosti pred pogledi mimoidočih. Kot senčilo. Odlična rešitev za lože – bambusovo zaveso preprosto namestite nad ograjo in si ustvarite naraven ter učinkovit vir sence. Pri balkonih bo potrebne nekoliko več iznajdljivosti. Zaveso lahko pritrdite vodoravno nad balkon ali navpično nad ograjo, pri čemer boste potrebovali ustrezno konstrukcijo.

Odlična rešitev za lože – bambusovo zaveso preprosto namestite nad ograjo in si ustvarite naraven ter učinkovit vir sence. Pri balkonih bo potrebne nekoliko več iznajdljivosti. Zaveso lahko pritrdite vodoravno nad balkon ali navpično nad ograjo, pri čemer boste potrebovali ustrezno konstrukcijo. Kot dekorativni element. Na steni je bambusova zavesa videti odlično in na balkon vnese pridih narave. Lepo deluje kot samostojen dekorativni element ali v kombinaciji s cvetjem in rastlinami.

Foto: arhiv ponudnika

Bambus (kar rastlina sama)

Velika prednost bambusa je njegova hitra rast. Slabost pa je njegova invazivnost – zaradi agresivnih podzemnih korenin so namreč zelo hitro širi. Veselje ob hitro zrasli rastlini se lahko tako hitro spremeni v iskanje načinov, kako omejiti njeno rast in razraščanje. To seveda velja predvsem za bambus, posajen na vrtu, medtem ko je v loncu njegova rast naravno omejena. Za balkon so najprimernejše šopaste vrste iz rodu Fargesia, ki niso tako agresivne in pri katerih ni nevarnosti, da bi s svojimi koreninami poškodovale ali celo uničile cvetlične lonce. Za uspešno gojenje bambusa na balkonu upoštevajte naslednja tri pravila:

Bambus posadite le, če vaš balkon ni izpostavljen močnemu vetru. Bambus vetra ne prenaša najbolje, zato bi lahko v takšnih razmerah propadel. Izberite velik cvetlični lonec. Bambusu ustreza dovolj prostora za rast, večji lonec pa ima še eno prednost – korenine v njegovem središču pozimi zmrzujejo počasneje. Ob temperaturah pod minus deset stopinj Celzija, ki trajajo več kot dva dni, rastline dodatno zaščitite z jutovino ali mehurčkasto folijo. Odločite se za nezahtevne in odporne vrste. Priporočamo sorte Fargesia Rufa, Fargesia Da-Wei in Fargesia Jiuzhaigou 1.

FAVI boste našli veliko izbiro cvetličnih loncev. Izdelke lahko filtrirate glede na velikost, lastnosti ali material in tako lažje poiščete tistega, ki najbolj ustreza vašim potrebam. Namig: Naboste našli veliko izbiro cvetličnih loncev. Izdelke lahko filtrirate glede na velikost, lastnosti ali material in tako lažje poiščete tistega, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

Foto: Shutterstock

Bambusova talna obloga

Bambus je odlična izbira tudi za tla. Je estetsko privlačen, trpežen in vsestransko uporaben. Danes so na voljo tudi talni elementi s sistemom click & lock, ki jih preprosto sestavite med seboj brez zahtevnejšega polaganja. Dovolj je, da kupite ustrezno število elementov za svoj balkon, in z nekaj spretnosti lahko hitro ustvarite novo talno površino. Nekoliko dražja alternativa so bambusove deske, izdelane iz bambusa in mešanice smole. Te so izjemno odporne ter imajo dodatno prednost, da ne drsijo niti, ko se zmočijo. Običajno lahko izbirate med gladko ali rebrasto površino.

Bambusovo pohištvo

Bambusovo pohištvo je lahko, preprosto za prestavljanje in cenovno dostopnejše od številnih drugih naravnih materialov. Iz bambusa izdelujejo tudi udobne oblazinjene naslanjače, pri katerih je treba računati na nekoliko višjo investicijo, običajno v višini nekaj sto evrov. Klubske in stranske mizice so praviloma cenovno ugodnejše, na voljo pa so tudi zložljivi modeli, ki so odlična izbira za manjše balkone, kjer je vsak centimeter prostora dragocen.

Foto: arhiv ponudnika

Bambusove lanternice

Bambusova osvetlitev in lanternice vsakemu prostoru pričarajo sproščeno, tropsko vzdušje v slogu Balija. Odlično se poda tudi svetlobna veriga z bambusovimi lanternicami, še posebej v kombinaciji z vertikalnim vrtom. Poigrate se lahko z različnimi oblikami bambusovih lanternic in jih obesite na različnih višinah, s čimer ustvarite zanimiv vizualni učinek. Večerno druženje na tako osvetljenem balkonu bo prijetno, toplo in nadvse domačno.

Foto: Shutterstock

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