35 let rasti: podjetje, ki je izdelalo že 500 tisoč vhodnih vrat

Slovenski proizvajalec vhodnih vrat Inotherm letos praznuje 35 let delovanja. Podjetje je iz majhne garaže zraslo v vodilnega evropskega proizvajalca aluminijastih vrat, danes pa svojo dejavnost širi v celovite rešitve stavbnega pohištva. Kako jim je uspelo postati vodilni in zakaj so njihova vrata vgrajena že v več kot pol milijona domov, razkrivata razvoj in rast podjetja, podprta z inovacijami in prilagajanjem kupcem.

Skromni začetki z jasno vizijo

Zgodba podjetja Inotherm se je začela leta 1991, ko sta Anton in Verica Šenk v sosedovi garaži vzpostavila proizvodnjo termoizolacijskega stekla.

Ključen preobrat se je zgodil ob koncu 90. let, ko so izdelali prva aluminijasta vhodna vrata ter z njimi vstopili na nemški in avstrijski trg.

Po klasični poti niso hoteli iti, odločili so se za razvoj vrat višjega kakovostnega razreda. To je terjalo veliko znanja, poguma in zaupanja, vedeli pa so, da postavljajo temelje nečemu, kar ima potencial za dolgoročen uspeh.

Njihova ideja je bila ustvarjati vrata za vsak dom. Na temeljih kakovosti, oblikovne dovršenosti in usmerjenosti h kupcem je podjetje hitro rastlo. Danes ga skupaj z očetom vodi Nina Šenk Kosem, ki nadaljuje zgodbo o uspehu.

Bliskovita rast podjetja

Razvoj Inotherma zaznamujejo številni dejavniki – od prvih izdelanih vrat leta 1999 in vstopa na tuje trge leto kasneje do leta 2008, ko so prvič prodali več kot deset tisoč vrat v enem letu.

V približno petnajstih letih so po obsegu in učinkovitosti presegli večino evropske konkurence ter postali vodilni proizvajalec aluminijastih vrat v Evropi. Kot poudarjajo, rast ni bila naključna, temveč rezultat jasne vizije, znanja in predanosti ljudi.

Lani so presegli številko 500 tisoč izdelanih vrat in sto milijonov čistih prihodkov. Danes zaposlujejo približno 360 ljudi, delujejo na več kot 39 tisoč kvadratnih metrih površin in sodelujejo s 1.300 partnerji v 18 državah.

Vhodna vrata danes: več kot le zaščita doma

Kakovost, varnost in zanesljivost so bili pri Inothermu v ospredju že od začetka. Z razvojem pa so te temeljne lastnosti nadgrajevali v skladu z modernim načinom bivanja in novimi zahtevami kupcev.

Danes vhodna vrata Inotherm združujejo več ključnih vidikov:

Protivlomna varnost: močna konstrukcija in napredni varnostni elementi, kot so večtočkovno zaklepanje, varnostni tečaji in zaščitni elementi ključavnice. Vrata so certificirana v RC2 in RC3 protivlomnih razredih.

Energetska učinkovitost: napredni sistemi tesnjenja in kakovostno izolacijsko polnilo zagotavljajo nadstandardne izolativne vrednosti, kar pomeni večje bivalno udobje in nižje toplotne izgube.

Dizajn in personalizacija : uporabniki lahko izbirajo med 400 modeli ter številnimi dodatki, kot so različne barve, stekla, ročaji in stranski elementi, s čimer vrata popolnoma prilagodijo arhitekturi objekta in lastnemu okusu.

Pametne rešitve: sistem odklepanja Inosmart s prstnim odtisom, številčno kodo ali pametnim telefonom omogočajo enostavno upravljanje dostopa ter večjo varnost in fleksibilnost pri vsakodnevni uporabi.

Celostne rešitve za vhod: poleg vhodnih vrat je mogoče vhod oblikovati kot usklajeno celoto z dodatki, kot so stranske zasteklitve, LED osvetlitev, hišne številke ali integriran nadstrešek, kar omogoča enoten in estetsko dovršen videz doma.

Pomemben del uporabniške izkušnje je tudi digitalizacija. S pomočjo spletnega konfiguratorja lahko uporabniki svoja vhodna vrata oblikujejo kar od doma.

Širjenje na aluminijasta okna in dvižno-drsna vrata

Ob 35-letnici Inotherm vstopa v novo razvojno fazo, ki jo zaznamujeta tako širitev proizvodnih kapacitet kot tudi nadgradnja prodajnega programa na okna in dvižno-drsna vrata.

Njihov cilj je jasen. Postati želijo celovit ponudnik stavbnega pohištva brez kompromisov pri kakovosti, dizajnu ali funkcionalnosti.

Takšen pristop omogoča celovito ponudbo na enem mestu od zaupanja vrednega proizvajalca, popolno barvno in tehnično uskladitev elementov ter istočasno in hitro dobavo tako vrat, oken kot drsnih sistemov.

Pri izbiri vhodnih vrat je pomembno raziskati vse možnosti prilagoditve in rešitev oblikovati glede na svoje potrebe. S pomočjo spletnega konfiguratorja lahko preprosto ustvarite svoja vrata, ponudbo pa prejmete že v 24 urah.

Za celostno izkušnjo je priporočljiv tudi obisk salon v Prigorici pri Ribnici, kjer si je mogoče različne modele, materiale in dodatke ogledati v živo ter se posvetovati s strokovnjaki. Vrata nato prejmete hitro in zanesljivo v šestih tednih, kar omogoča lažje načrtovanje gradnje ali prenove.

Jubilejna ugodnost

Ob pomembnem jubileju so v Inothermu pripravili posebno ugodnost – trimesečno akcijo s petodstotnim popustom na vrata in okna. Z njo želijo obeležiti 35 let razvoja ter se zahvaliti vsem, ki so v tem času soustvarjali njihovo zgodbo, hkrati pa povabiti tudi nove uporabnike, da postanejo njen del.

Za naprej pa ostajajo zvesti viziji ustvarjanja kakovostnih rešitev za dom, prilagojenih ljudem, ki v njem živijo.

Za dodatne ideje, novosti in vpogled v razvoj podjetja lahko spremljate tudi njihova družbena omrežja.

