V Ljubljano se je vrnila konvencija fantazije in znanstvene fantastike #video

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se danes po dveh letih premora zaradi epidemije covida-19 zopet odvija konvencija ljubiteljev fantazije in znanstvene fantastike Na meji nevidnega. Celotno dogajanje od predavanj in okroglih miz do tekmovanja v t. i. cosplayju so tokrat strnili v en dan.

Udeleženci, ki so se preoblekli v priljubljene fantazijske junake, tekmujejo za najbolj prepričljiv kostum. Zmagovalec bo maja naslednje leto nato nastopil na tekmovanju v cosplayju v Zagrebu.

Za tekmovalce je na voljo tudi posebna garderoba za preoblačenje in shranjevanje prtljage. Ob tem pa na spletni strani Na meji nevidnega opozarjajo, da tudi za potrebe kostumov ni dovoljeno vnašanje ostrih predmetov in strelnih orožjih.

Cosplay je sicer skovanka iz besed "costume" in "play". Pri tem gre za poustvarjanje likov iz znanstvenofantastičnih in fantazijskih filmov, knjig in iger, pišejo na spletišču Na meji nevidnega.

Aleš Pevc iz Tehnološkega parka Ljubljana bo na predavanju na glavnem odru med drugim predstavil Metaverse, Boštjan Gorenc Pižama pa bo vodil interaktivni SFF kviz Mladinske knjige, v katerem bodo tekmovale tri skupine.

O knjižnem fenomenu Zadnje želje pisatelja Andrzeja Sapkowskega bodo ob slovenskem izidu prevoda govorili tudi s prevajalcem knjige Klemenom Piskom, filozofom in pisateljem Mirtom Komelom in tehnološkim novinarjem in urednikom Marjanom Kodeljo, pogovor pa bo usmerjal Aljoša Harlamov.

Poleg klepetov v kavarni, predavanj, okroglih miz in tekmovanja v cosplayju se bodo na dogodku predstavili tudi umetniki in trgovine, založene z artikli s področja fantastike. Za najmlajše bodo v Areni malih superjunakov pripravili pobarvanke in igre ter poslikavo obraza. Vzporedno bo potekalo tudi tekmovanje za najbolje pobarvano miniaturo.