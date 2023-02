Na Ptuju pred začetkom Kurentovanja odpirajo novo atrakcijo

Jutri bodo v središču Ptuja odprli Kurentovo hišo, ki je skupni projekt Mestne občine Ptuj in Zveze društev kurentov. Projekt je nastajal že nekaj let, v hiši pa so razstavljeni vsi pustni liki od rogatega in haloškega do pernatega kurenta. Predstavljena bo tudi kulinarika, ogledali pa si boste lahko tudi znamenitosti mesta Ptuj.

"Kurentova hiša je samostojen projekt in ni povezan s kurentovanjem," je povedal eden izmed ustvarjalcev Bor Žiga Ivančič in dodal, da je to projekt, ki se odpira čisto na novo, saj so ga snovali zadnja tri do štiri leta. "Letos pa je prišel čas, da odpremo Kurentovo hišo in jo predstavimo širši javnosti," je povedal Ivančič.

Gre za stalno razstavo kurentov in kulinarike, saj bo odprta praktično skozi celotno leto. Na Ptuju so prepričani, da bo Kurentova hiša v prihodnjih letih še dodatno prispevala k prepoznavnosti edinstvenega obredja z osrednjim likom kurenta, katerih obhod je že nekaj let vpisan na reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva pri Unescu.