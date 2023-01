Facebook in Instagram morata opustiti diskriminacijo do razkritih bradavic

Meta je do zdaj strogo prepovedovala razkrivanje ženskih bradavic, tovrstno vsebino so v preteklosti cenzurirali celo pri doječih materah.

Meta je do zdaj strogo prepovedovala razkrivanje ženskih bradavic, tovrstno vsebino so v preteklosti cenzurirali celo pri doječih materah. Foto: Reuters

Po več kot desetih letih, ko se je leta 2012 začela kampanja "Free the Nipple" oziroma "Osvobodite bradavico" in so na družbenih omrežjih umaknili posnetke iz istoimenskega dokumentarnega filma, ki govori o ženskem razgaljanju v javnosti, se je neodvisni nadzorni odbor Mete odločil, da stroga pravila platforme proti ženskim golim bradavicam ovirajo svobodo izražanja na Facebooku in Instagramu, zato si je premislil in spremenil svojo odločitev.

Metin nadzorni odbor je trdil, da obstoječa politika temelji na binarnem pogledu na spol ter na razlikovanju med moškimi in ženskimi telesi, zato so v torkovi odločitvi zapisali: "Zaradi takšnega pristopa ni jasno, kako pravila veljajo za interspolne, nebinarne in transspolne osebe, od pregledovalcev pa zahteva, da hitro in subjektivno ocenijo spol, kar pa pri obsežnem moderiranju vsebin ni praktično."

Odbor, ki vključuje akademike, strokovnjake za pravice in pravnike ter svetuje podjetju glede politik moderiranja vsebine, je ugotovil, da prepoved ovira vključevanje na teh platformah zlasti ženskam, interspolnim, nebinarnim in transspolnim osebam.

Vsebine bi lahko regulirali z manj omejevalnimi in učinkovitejšimi ukrepi

Kot so še dodali, so Metina dosedanja pravila o goloti odraslih "nesorazmerno omejevala nekatere vrste vsebin in izražanja", čeprav bi lahko zadevo rešili z manj omejevalnimi in učinkovitejšimi ukrepi, kot so na primer opozorilni znaki in starostno razvrščanje vsebin, ki si jih lahko ogledajo le uporabniki, starejši od 18 let.

Meti so zato zdaj svetovali, naj spremeni politiko platforme glede golote za odrasle, saj jo označujejo kot "diskriminatorno". Dodali so, da naj jo "urejajo jasna merila, ki spoštujejo mednarodne standarde človekovih pravic". Razsodba je prišla po tem, ko je nadzorni odbor razveljavil Metino odločitev, da odstrani dve objavi na Instagramu, ki prikazujeta transspolne in nebinarne osebe z golimi prsmi.

Meta do zdaj prepovedovala razkrivanje ženskih bradavic

Meta je do zdaj strogo prepovedovala razkrivanje ženskih bradavic, tovrstno vsebino so v preteklosti cenzurirali celo pri doječih materah. Pravo razburjenje je taka prepoved povzročila že leta 2012 ob izdaji filma, kar je privedlo do protestov, na katerih so ženske zahtevale pravico do razgaljanja prsi po družbenih medijih, če se za to odločijo same.

Od takrat so uvedli različne izjeme, kot so dojenje, porod, poporodni trenutki in druge zdravstvene razmere ali pa v primeru protestnih dejanj. Ena od spornih točk, ki so jo poudarjali zagovorniki kampanje, je ta, da platforme še vedno dovoljujejo in ne cenzurirajo sovražnega govora, medtem ko pa so razgaljene ženske bradavice prepovedane.

Leta 2018 je Mark Zuckerberg to zadevo opravičeval s pojasnilom, da je lažje zgraditi umetno inteligenco, ki zazna bradavico, kot pa prepozna vsebino, ki vsebuje sovražni govor.

Še istega leta je Facebook objavil interne smernice za moderatorje vsebin, v katerih je poudaril, da standardi platforme glede golote temeljijo na varnosti uporabnikov in preprečevanju izkoriščanja, poroča euronews.next.