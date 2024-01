V več delih Slovenije v zraku zaznali zdravju škodljive delce

V sredini januarja je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala obvestilo o povečani koncentraciji za zdravje škodljivih delcev PM10 v zraku. Po podatkih iz leta 2023 so bile mejne vrednosti presežene januarja in februarja, zato lahko podoben trend pričakujemo tudi letos.

Mejne vrednosti so najpogosteje presežene ravno v zimskih mesecih, predvsem zaradi kurilne sezone. Ključni dejavnik, ki vpliva na kakovost zraka, so tudi vremenske razmere – veter in padavine pripomorejo k boljši kakovosti zraka. Januarske neugodne vremenske razmere, kot sta brezvetrje in daljše obdobje brez padavin, sta tako povzročila povišane ravni škodljivih delcev PM10 v različnih delih Slovenije.

Tabela prikazuje število preseganj dnevne mejne vrednosti PM10 leta 2023. 24-urna mejna vrednost PM10 za varovanje ljudi 50 µg/m3 je lahko presežena največ 35-krat v koledarskem letu. Foto: zajem zaslona/Arso

Dovolj majhni, da prodrejo globoko v pljuča

Delci PM10 so kot pomemben onesnaževalec negativno povezani s kakovostjo zraka. Ko se količina delcev PM10 v zraku poveča, se kakovost zraka poslabša.

Kaj sploh so delci PM10? To so mikroskopsko majhni delci trdnih ali tekočih snovi, ki lahko resno ogrozijo zdravje, kadar njihova koncentracija v zraku preseže varne meje. Svetovna zdravstvena organizacija določa mejne vrednosti za te delce, ki se v zimskem času pogosto dvignejo, zato je priporočljivo spremljanje podatkov o koncentraciji delcev PM10, preden se odpravite ven.

Poleg koncentracije delcev PM10 na Agenciji Republike Slovenije za okolje merijo tudi koncentracijo delcev PM2.5, ki so še manjši fini delci s premerom, manjšim od 2.5 mikrometra, medtem ko PM10 vključujejo tako fine delce kot tudi grobe delce s premerom med 2.5 in 10 mikrometri. Določene so tako dnevne kot letne mejne vrednosti za PM10, ki ne smejo preseči 50 µg/m3 in se ne smejo pojaviti več kot 35-krat v koledarskem letu. Letna mejna vrednost za PM2.5 pa znaša 25 µg/m3.

Foto: Shutterstock

Najpomembnejši viri delcev PM2.5 so mala kurišča, ki prispevajo kar 74 odstotkov k skupnim izpustom. Zmesi delcev, ki vsebujejo železo, baker, svinec, kadmij, nikelj, arzen, živo srebro in organska topila, predstavljajo tveganje za zdravje.

Ker so delci dovolj majhni, da prodrejo globoko v pljuča, lahko negativno vplivajo na vaše zdravje in pripomorejo k različnim boleznim, kot so bolezni srca in ožilja, astma in alergije.

Kako se lahko zaščitimo?

Pri visokih koncentracijah delcev PM2.5 in PM10 v zraku je pomembno, da se zavedamo njihovega škodljivega vpliva na zdravje. V tem času se priporoča omejitev bivanja in fizičnih aktivnosti na prostem. Najbolj ranljive so osebe s kroničnimi boleznimi ter starejši posamezniki, nosečnice in otroci. V obdobjih močno povišanih koncentracij delcev je najbolje, da ostanemo doma.

Redno spremljanje podatkov o onesnaženosti zraka v Sloveniji, ki jih objavlja Agencija Republike Slovenije za okolje, so lahko v pomoč pri pravočasnem prilagajanju aktivnosti na prostem.

K onesnaženosti zraka veliko prispevamo sami. Največ z uporabo zastarelih sistemov za ogrevanje na fosilna goriva in drva. Pri uporabi slednjih poskrbimo, da so ta suha in da so peči redno servisirane in vzdrževane, saj s tem poskrbimo za dobro izgorevanje. Če je le mogoče, zamenjajmo stare ogrevalne sisteme s trajnostnimi, ki za delovanje uporabljajo čistejše vire energije, kot so denimo toplotne črpalke.

V zimskem obdobju, ko je zaznan porast respiratornih bolezni, je pomembno redno in pravilno zračenja prostorov, kjer se zadržuje veliko ljudi. Ob tem se je treba zavedati, da je odpiranje oken v času povečane onesnaženosti zraka odsvetovano.

Kako torej poskrbeti za ustrezno prezračene prostore?

Poleg onesnaženega zraka s škodljivimi delci tudi nizke temperature pogosto onemogočajo redno in dovolj dobro prezračevanje prostorov. Tako se v naših domovih zaradi gospodinjskih dejavnosti in nasploh naših aktivnosti kopičijo prah, plesen, virusi in drugi škodljivi onesnaževalci v zraku. Vse to lahko pušča bolj ali manj resne posledice na našem zdravju in počutju. Pogosto se težav zavedamo šele, ko je že prepozno.

Čeprav se nas večina zaveda onesnaženosti zraka zunaj, je resnična grožnja torej skrita v naših domovih. Po nekaterih raziskavah je zrak v zaprtih prostorih, zaradi zgoraj opisanega, lahko tudi do petkrat bolj onesnažen kot zrak zunaj. To pomeni, da smo izpostavljeni škodljivim učinkom slabe kakovosti zraka ravno tam, kjer bi najmanj pričakovali – v zavetju svojega doma. Ob tem je skrb vzbujajoče dejstvo, da v notranjih prostorih preživimo kar 90 odstotkov svojega časa – doma, v pisarni, šoli ali v vrtcu.

Vdihovanje preveč vlažnega zraka, ki je odlično gojišče za pršice, viruse in bakterije, lahko povzroči alergijske reakcije, napade astme, solzenje oči, srbenje, kihanje in izcedek iz nosu. Vse te težave boste učinkovito zmanjšali, ko bo vaš dom učinkovito prezračen in optimalno vlažen, to je med 40 in 60 odstotki. Foto: Shutterstock

Medicinske raziskave kažejo, da bi bilo treba zagotoviti enkratno menjavo zraka vsaj na dve uri, kar v praksi pomeni, da bi morali v vsaki sobi imeti vsako uro okno odprto od pet do sedem minut. To je seveda nemogoče, ker je pogosto celotna družina zdoma, pa tudi ponoči vstajanje ne bi bilo prav prijetno. Poleg tega bi bilo tako početje energijsko potratno, saj ob zračenju pozimi izgubljamo toploto. Ob povečanih koncentracijah delcev PM10 v zraku pa je odpiranje oken odsvetovano.

Prezračevalni sistem, ki v celoti zamenja zrak vsako uro

Novogradnje izjemno dobro tesnijo, kar je dobro za energetsko učinkovitost, a slabo za prezračevanje. Ob tem se postavlja paradoksalno vprašanje: ali je preveč zrakotesnosti lahko škodljivo za kakovost bivanja? Izkazalo se je, da je odgovor pritrdilen, saj je dobra kakovost zraka ključnega pomena za udobje, zdravje in produktivnost v bivalnih ali delovnih prostorih.

Eden od glavnih razlogov, zakaj je prezračevanje nujno, je zagotavljanje visoke kakovosti zraka. Bivalni ali delovni prostori morajo imeti dobro urejeno prezračevanje, da se prepreči povišano temperaturo zraka, visoko koncentracijo ogljikovega dioksida, prekomerno vlago, neprijeten vonj in v nekaterih primerih celo povišano koncentracijo plina radona.

Učinkovito prezračevanje ne uravnava le temperature zraka, ampak tudi odstranjuje škodljive snovi, ki se kopičijo v zaprtih prostorih. Centralni prezračevalni sistemi so zasnovani tako, da zagotavljajo nenehno svež zrak, s čimer preprečujejo neugodne pogoje, ki bi lahko negativno vplivali na počutje in zdravje posameznikov.

V nekaterih evropskih državah je vgradnja prezračevalnega sistema v bivalne objekte postala obvezna.

Prezračevalni sistemi Orca zagotavljajo neprekinjen dotok svežega zraka ves dan, kar omogoča zamenjavo celotnega zraka v prostoru. Foto: Orca Energija

Vgradnja centralnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote Orca Maxi ali Orca Midi bo v vaš dom prinesla svežino, ki omogoča večje udobje ter koncentracijo za delo ali učenje. Prinesla bo tudi zdravo bivanje brez plesni, težav z dihali in alergijami. Učinkovito rešuje tudi težave z radioaktivnim in rakotvornim plinom radonom. Prezračevalni sistemi ORCA imajo do 95-odstotni izkoristek in napredne filtre F7 in G4, ki omogočajo čist zrak brez vlage in plesni, pa tudi prihranek pri ogrevanju. Filter G4 filtrira večino delcev, velikih 10 μm ali več, kot so hišni prah, ostanki kože, dlak ali maščobe. Filter vstopnega zraka F7 pa filtrira delce velikosti 1 μm ali več in nam s tem omogoča, da dihamo čist zrak brez cvetnega prahu, črnega ogljika, saj, finega prahu ter drugih tujkov, ki bi jih sicer vdihovali. Med drugim nas ščiti tudi pred vdihavanjem škodljivih drobnih delcev PM2.5 in PM10, ki so v zimskem času pogosto prisotni v zraku. Pri podjetju Orca se zavzemajo za izboljšanje kakovosti zraka v vsakem domu in imajo ekipo usposobljenih strokovnjakov, ki vam bodo pomagali doseči udobne in zdravju ugodne pogoje.

Lastnosti centralnega prezračevanja ORCA:

varnost in vrhunske komponente,

do 95-odstotni izkoristek pri vračanju toplote (odvisno od modela),

možen nakup naprave z entalpijskim izmenjevalcem, ki vrača vlago nazaj v prostor,

enostavno upravljanje preko stenskega upravljalnika in prek aplikacije na vaši pametni napravi,

vgrajena filtra G4 in F7 omogočata eno izmed najvišjih stopenj filtracije in onemogočata vdiranje PM-delcem v dom,

višanje vrednosti vaše nepremičnine,

pretoki od 160 do 700 m3/h (odvisno od modela).

Centralni prezračevalni sistemi veljajo za učinkovitejše, saj se odpadni in svež zrak ne mešata. Ti sistemi hkrati uporabljajo tudi dovolj velike pretoke zraka, da so učinkoviti pri zmanjšanju prenosa virusov, ki jih v hladnejših mesecih ne primanjkuje. Celoten zrak v vašem domu se namreč menja v približno uri in pol. Foto: Orca Energija

Cena ORCA MIDI/MAXI: 4.000–7.000 EUR za povprečno stanovanjsko hišo, vključno z montažnim materialom in montažo Stroški delovanja prezračevalnih sistemov so minimalni, sploh v primerjavi z njihovimi koristmi.





Rekuperacija je vsestranska rešitev za izboljšanje kakovosti zraka v notranjih prostorih, hkrati pa prispeva k manjši porabi energije ter nižjim stroškom ogrevanja in hlajenja. Foto: Orca Energija

Subvencija EKO Sklada Z nakupom Orca lahko pridobite do 20 odstotkov nepovratnih sredstev Eko sklada.

Kateri energenti najmanj onesnažujejo zrak?

V zadnjem času postaja vse očitneje, da tradicionalni viri ogrevanja, kot so zemeljski plin, nafta in premog, negativno vplivajo na zdravje prebivalcev. Težave s pljuči, obolenja srca, ožilja in možganske kapi so le nekateri od neprijetnih stranskih učinkov. Po mnenju strokovnjakov naj bi onesnažen zrak vsako leto pripomogel h kar devet milijonom prezgodnjih smrti.

Vse to pripomore k vedno bolj premišljeni izbiri ogrevalnega sistema. Okolju najbolj prijazne, ob tem pa izjemno učinkovite so toplotne črpalke, ki so postale prva izbira novograditeljev, zanje se vse več odločajo tudi pri zamenjavi starega ogrevalnega sistema.

Z izbiro okolju prijaznega ogrevanja lahko sebi in svojim najbližjim zagotovimo dobro počutje ter prispevamo h kakovostnemu bivanju.