V tem primeru vam zakonodaja nalaga vgradnjo čistilne naprave

Cenovno dostopne, čiste in do okolja prijazne čistilne naprave so morda tudi vaša edina možnost, če nameravate odpadno vodo izpustiti v naravo. V skladu z okoljskimi predpisi morajo vsi, ki gradijo na novo, pa tudi tisti, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 14. decembru 2002 in na njihovem območju gradnja javne kanalizacije ni načrtovana, sami poskrbeti za vgradnjo male čistilne naprave. Prav tako bodo morali tudi vsi z dotrajanimi greznicami do konca leta 2025 nadgraditi svoje sisteme.

Kaj upoštevati pred nakupom čistilne naprave?

Male čistilne naprave imajo ključno vlogo pri ohranjanju čistega in zdravega okolja, saj preprečujejo onesnaževanje vodnih virov, ohranjajo ekosisteme ter zagotavljajo varnost in zdravje ljudi. Poleg tega prispevajo k ohranjanju naravnega habitata vodnih organizmov. Preden se odločite za nakup, se posvetujte s strokovnjaki, ki vam bodo znali pomagati pri izbiri naprave za vaše potrebe, pri čemer je treba upoštevati število članov gospodinjstva. Prevelika ali premajhna naprava namreč ne bo delovala učinkovito.

Pred nakupom razmislite, kje boste namestili čistilno napravo. Najboljša lokacija je običajno zelenica ali parkirišče oz. dovozna pot.

Preverite tudi, ali ima čistilna naprava vse potrebne certifikate. Preverite moč čiščenja, stabilnost in vodotesnost naprave. Če je mogoče, izberite napravo, ki je bila testirana v realnih pogojih vsaj devet mesecev. Takšne naprave so se izkazale za zanesljive ob pravilni uporabi in vzdrževanju.

Poleg naštetega strokovnjaki iz podjetja Armex Armature iz Ivančne Gorice, ki že več kot 30 let načrtujejo in postavljajo čistilne naprave, svetujejo napravo, ki vsebuje čim manj elektronskih delov, saj s tem zmanjšate morebitne okvare zaradi elektronike in stroške vzdrževanja. Pred nakupom preverite dobavljivost rezervnih delov in komponent.

Nakup pri podjetjih, ki so poznavalci na svojem področju in imajo že večletne izkušnje, vam bo zagotovil strokovno podporo in kakovostne izdelke. Ker gre za dolgoročno naložbo, se ne odločajte glede na nizko ceno, pač pa na kakovost. Poceni nakup ne pomeni vedno dobrega nakupa, saj lahko nizka cena prinese višje stroške vzdrževanja in težave z delovanjem naprave v prihodnosti. Daljša garancija običajno pomeni večjo varnost nakupa.

Čistilne naprave one2clen in one2clen plus Čistilnim napravam one2clean uspe predelati in očistiti odpadne vode do 99 odstotkov in so tako že pripravljene na morebitne spremembe zakonodaje, če bodo pravila o izpustih strožja. To pa pomeni veliko varnost pri nakupu. One2clean in one2clean plus omogočajo zaporedno biološko čiščenje z integrirano stabilizacijo blata. Napredne naprave ponujajo preprost postopek čiščenja odpadne vode, ki se izvaja v eni komori, in dosegajo odlične rezultate čiščenja ob minimalnih stroških delovanja. Gospodinjsko odpadno vodo očistijo v samo treh korakih.



Sestavljena je iz rezervoarja z eno 2/3 pregradno steno. Zaradi take izvedbe ni potrebe po črpanju v reaktorski del niti vračanje aktivnega blata. Z uporabo tehnologije one2clean se vse odpadne vode takoj obdelajo s kisikom, ki se ga dovaja s puhalom v celotno napravo. S pravilno uporabo naprave iz nje nikoli ne smrdi. Brez gibljivih mehanskih delov in električnih komponent v rezervoarju zagotavlja dolge intervale med vzdrževanjem ter minimalne stroške in porabo energije. Pri podjetju Armex Armature ponujajo tudi druge vrste čistilnih naprav, med drugim čistilno napravo oneUP, ki je primerna za nadzemno postavitev in jo je mogoče vgraditi tudi v zaprte prostore.

Preprosto krmiljenje z naprednim nadzornim sistemom

Čistilne naprave so danes opremljene z naprednimi nadzornimi sistemi, ki temeljijo na računalniški tehnologiji. Ti sistemi omogočajo visoko učinkovito upravljanje čistilnih naprav z različnimi režimi delovanja, prepoznavo in poročanje o morebitnih težavah ter prilagajanje delovanja, tudi ko ste na dopustu. To pomeni, da so vse faze čiščenja optimalno prilagojene, pri čemer je omogočena tudi ročna nastavitev v primeru nenadnih sprememb obremenitve.

V središču teh inovacij so računalniki podjetja Graf, ki so vgrajeni v čistilne naprave one2clean. V nasprotju z drugimi rešitvami se one2clean odlikuje po tem, da nima gibljivih in električnih delov v rezervoarju. To zagotavlja izjemno zanesljivost, saj se intervali med vzdrževanjem podaljšajo, stroški pa zmanjšajo. Prav tako je poraba energije minimalna. Vse čistilne naprave Graf so bile odobrene s strani slovenske Zbornice komunalnega gospodarstva (ZKG).

Zunanja omarica za čistilne naprave one2clean in one2clean plus omogoča preprost dostop do tehnike, idealna je, kadar vgrajujete čistilno napravo, več kot 15 metrov oddaljeno od objekta.

V prihodnosti se lahko pri nas, podobno kot v razvitejših zahodnih in severnih deželah, uveljavijo strožji predpisi glede čiščenja odpadnih voda. To lahko vključuje dodatne faze čiščenja, kot sta denitrifikacija in defosfatizacija. Za lastnike obstoječih čistilnih naprav lahko to pomeni drago nadgradnjo ali celo zamenjavo, če obstoječe naprave ne bodo več združljive s predpisi. V tem smislu je Graf že pripravljen na prihodnost.

Z uporabo naprednih nadzornih sistemov in zanesljivih čistilnih naprav se lahko učinkovito ukvarjate z odpadnimi vodami, hkrati pa pripravite svoj dom na prihodnje zahteve in izzive glede čiščenja voda.

Čistilno napravo Graf One2clean trenutno lahko kupite po akcijski ceni s popustom vsaj 1.000 evrov. Ob tem imate še dodatne ugodnosti: - pri nakupu kompleta z deževnico dodatni popusti, - podaljšana garancija za rezervoar deset let brez doplačila, - garancija na električne komponente 24 mesecev, - povozni rezervoarji, - brezplačna dostava in zagon.

Industrijski obrati se srečujejo s posebnimi izzivi pri čiščenju odpadnih voda

Manjši obrati za predelavo mleka, vinske kleti, obrati za proizvodnjo kraft piva, klavnice, ribje in piščančje farme lahko predstavljajo resno grožnjo za onesnaževanje podtalnice, če ne poskrbijo za ustrezno čiščenje odpadne vode. V prehrambni industriji se porabijo velike količine vode, ali za pranje, kot procesno vodo, hladilni medij ali za druge namene. Ta voda lahko prihaja v stik z živalmi ali ostanki živil in tako vsebuje visoke koncentracije hranilnih snovi, ki predstavljajo tveganje, če pridejo v stik s podtalnico, ki je ključni vir pitne vode v Sloveniji.

Takšni obrati morajo poskrbeti za namestitev naprav, ki so prilagojene specifičnim potrebam dejavnosti, ter tako zagotoviti prilagoditev krmilnika naprave in ciklov čiščenja glede na vrsto in količino obremenitve odpadne vode.

Za zagotavljanje učinkovitega čiščenja odpadnih voda v industrijskih obratih je pogosto potreben postopek SBR (Sequencing Batch Reactor) s predhodnim odstranjevanjem mastnih delcev. Za pravilno izbiro in dimenzioniranje čistilne naprave je ključno, da vnaprej določite, kolikšna je količina odpadnih voda in kakšna je vsebnost onesnaževalcev, ter pretehtate vse posebnosti specifičnega obrata in njegovih potreb po čiščenju.

Za pomoč pri pravilnem izračunu velikosti in vrste čistilne naprave se lahko obrnete na podjetje Armex Armature, ki se zaveda pomena učinkovitega čiščenja odpadnih voda v prehrambni industriji in vam bo svetovalo pri ukrepih za zagotavljanje najvišjih standardov čistoče ter izbiri optimalne čistilne naprave za specifične potrebe.

Njihova čistilna naprava Klaro Professional je zanesljiva rešitev za manjše industrijske obrate, ki se srečujejo z nihanjem dotoka odpadnih voda. Ta naprava temelji na preizkušenem SBR-postopku. Sestavljena je iz zbiralnega prekata kot zadrževalnika ter prekata za čiščenje in poživljanje. Naprava istočasno zagotavlja mehansko predčiščenje in biološko čiščenje odpadnih voda.

Privarčujte pri vodi z uporabo deževnice

Poleg vgradnje čistilnih naprav se lastniki novogradenj praviloma odločijo tudi za zbiranje deževnice s pomočjo rezervoarjev. Zbiranje deževnice je priporočljivo zaradi ohranjanja dragocenega vira in razbremenitve komunalnih vodnih sistemov. Deževnica se namreč lahko uporablja pri številnih gospodinjskih in vrtnih opravilih, kar vam omogoča prihranek pri stroških za vodo.

Deževnico lahko uporabite za splakovanje stranišč, zalivanje vrtov in sobnih rastlin, za napajanje živali, pranje vozil in vrtne opreme. Uporabna je tudi za pranje perila. Ker je to mehka voda, boste lahko opustili uporabo mehčalnih sredstev za svoja oblačila. Poleg tega je takšna voda bolj prijazna do vašega pralnega stroja. Pri uporabi deževnice lahko privarčujete do 50 odstotkov pitne vode.

Nova generacija podzemnih rezervoarjev Carat je bila namensko razvita za zbiranje in uporabo deževnice. Ponuja rezervoarje v velikosti od 2.700 pa do 122 tisoč litrov. Kljub svoji lahkosti in zato preprostemu prevozu so rezervoarji povozni do 12,5 tone skupne teže, rezervoarji, večji od 10.000 litrov, pa celo do 40 ton skupne teže. Zagotavljajo stabilnost tudi v visoki podtalnici, hkrati pa so primerni za zadrževanje pitne vode. Za vse, ki imate na voljo nizko globino za vkop zbiralnika vode, je tu rezervoar Platin, ki je primeren tudi za samovgradnjo. Njegova konstrukcijska zasnova kljub izjemni lahkosti zagotavlja visoko stabilnost in nosilnost, saj je povozen do 3,5 tone. Prostornine rezervoarjev so na voljo v kapacitetah 1.500, 3.000, 5.000 in 7.500 litrov, za večje objekte pa so na voljo s prostorninami do 50 tisoč litrov.

Nadgradnja sistema za deževnico in meteorne vode

Pri podjetju Armex Armature vam omogočajo tudi, da si sami sestavite poljubno velikost ponikalnice, ki predstavlja odličen nadomestek za drenažne cevi, kamenje ali betonske cevi. Za namestitev potrebujete le manjši izkop.

Ponikovalni sistemi so namenjeni za zbiranje, shranjevanje in odvajanje padavinskih voda z urbanega območja, kmetijskih površin ali območij, kjer je treba obvladovati odtekanje deževnice. Ti sistemi so oblikovani tako, da pomagajo preprečiti poplave, erozijo tal, onesnaženje voda ter omogočajo bolj trajnostno upravljanje vode.