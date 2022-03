Sodobne lesene montažne hiše z brezčasnim dizajnom #nagradna igra

Gradnja ali nakup lesene hiše so sanje vsakega ljubitelja naravnega bivanja, tovrstne hiše so estetskega videza in se lepo podajo naravnemu okolju. Življenje v leseni hiši pomeni energetsko učinkovito in udobno obliko bivanja. Lesena hiša je trajnostna in prijazna do okolja.

V nadaljevanju predstavljamo elegantno, nizkoenergijsko tipsko leseno montažno hišo s funkcionalno razporeditvijo prostorov, nadstandardno opremo in vrhunsko tehnologijo, ki je na voljo na ključ in po dostopni ceni.

Sodobna lesena montažna hiša za bivanjsko ugodje za vse generacije

Gradnja z naravnimi materiali je vse bolj priljubljena. Tehnološki razvoj je, skupaj z vse večjim ekološkim prebujenjem ljudi, spodbudil trg gradnje nepremičnin, da pri enodružinskih hišah vse pogosteje uporabljajo materiale, ki so prijazni tudi do okolja. Lesene konstrukcije, tramovi, lesene montažne hiše – tehnike gradnje lesene hiše so raznolike in vsaka ima svoje posebnosti. A imajo skupno točko – največje bivanjsko ugodje, ki ga lahko ponujajo le naravni materiali.

Prednosti bivanja v leseni hiši so težko primerljive z bivanjem v klasično grajeni hiši iz zidakov. Znano je, da so lesene hiše energetsko varčne, saj je les naravni izolator. Zmanjšuje izpuste ogljikovega dioksida in ima edini od gradbenih materialov nevtralen ali celo negativen ogljični odtis. Je antistatičen, uspešno uravnovesi vlago v zraku ter ustvarja razmere, prijazne tudi do alergikov. Je najprimernejši gradbeni material na potresno ogroženih območjih, saj dobro prenaša tlačno in vlečno obremenitev ter odlično prestane upogibno silo pri potresih. Ker ob požaru prevzame večje obremenitve kot beton ali jeklo, je tudi požarno varen.

P. A. T. H. S – skrbno domišljena tipska hiša Podjetje Riko je skupaj z mednarodno oblikovalsko ikono Philippom Starckom ustvarilo linijo lesenih hiš P. A. T. H., ki povezuje etiko in estetiko, najnovejše smernice s področja gradbeništva in bivanjsko ugodje za vse generacije. Še posebej nagovarja vse tiste, ki cenijo prednosti lesene montažne gradnje in brezčasni dizajn mednarodne legende oblikovanja. Po besedah oblikovalca Philippa Starcka je linija P. A. T. H. "trajnostna in inteligentna rešitev, ki bo tudi v prihodnosti uspešno kljubovala vsem ekološkim in energetskim izzivom". Hišo P. A. T. H. S z opredeljeno kvadraturo, natančno premišljenim tlorisom in naklonom strehe odlikujejo najpomembnejši elementi koncepta P. A. T. H: je funkcionalna, brezčasno oblikovana, prijazna do stanovalcev, ekološko domišljena in energijsko varčna. Ponuja visoko bivalno udobje z estetiko Philippa Starcka po dostopni ceni.

Lesena montažna hiša P. A. T. H. S je visokokakovostna, energetsko varčna, moderna in elegantna, kot nalašč za tiste, ki želijo nižji ogljični odtis, kot ga ima značilen slovenski dom. S sodelovanjem v spodnji nagradni igri se potegujete za kulturno-kulinarično srečanje na Škrabčevi domačiji, kjer vam bodo predstavili tudi hišo P. A. T. H. S, v živo pa si boste lahko ogledali tudi proizvodnjo Riko hiš. Izpolnite le nekaj vprašanj.

Nakup ali gradnja hiše?

Če ste obupali ob iskanju idealne hiše, vas bo morda zamikalo, da bi si dom zgradili sami, pri čemer se boste morali odločiti med klasično grajeno ali pa montažno hišo. Klasična gradnja je časovno zamudna in zahteva dogovarjanja in usklajevanja z različnimi ekipami delavcev. Na drugi strani je montažna vnaprej zgrajena v tovarni, kar pohitri postopek gradnje. Zaradi izpopolnjenih procesov gradnje je tovrstna hiša grajena natančno in zanesljivo. Montažna gradnja s predizdelanimi elementi omogoča natančno načrtovanje vseh procesov gradnje ter izdelavo in montažo v vseh vremenskih pogojih. Prednosti so občutne: učinkovitejši nadzor in odprava morebitnih napak, hitrejša gradnja in določena cena, ki se do konca ne spreminja, saj so vsi stroški znani vnaprej.

Pri tipski hiši P. A. T. H. S so tako gradbeni elementi hiše – zunanje in notranje stene, strop in strešna konstrukcija – vnaprej izdelani v Rikovi vrhunsko opremljeni proizvodni hali. Tak način gradnje omogoča natančno načrtovanje, najvišjo stopnjo zanesljivosti, vnaprej določeno trajanje posamezne faze gradnje, učinkovito montažo z minimalnim okoljskim odtisom, zanesljiv datum vselitve ter vnaprej določeno ceno. Hitra gradnja je ena od bistvenih prednosti montažnih hiš.

Hiša P. A. T. H. S je do faze na zunaj zaključenega objekta (kritina, zaključni sloj fasade) postavljena v približno od šestih do osmih tednih. Pri sistemu lesene montažne gradnje hiše ni faze sušenja kot pri klasični gradnji, neposredno ji sledi faza zaključevanja na ključ, ki predvidoma traja od tri do štiri mesece. Ves postopek od začetka montaže do vselitve torej traja približno od šest do osem mesecev.

Eleganca zaokrožena s prefinjeno estetiko izbranih detajlov

Hišo P. A. T. H. S je Philippe Starck zasnoval za slovenski trg. Domišljena in funkcionalna arhitektura, prostorski volumen, tlorisna razporeditev, raba ekoloških gradbenih materialov in nadstandardna in visokokakovostna vgrajena oprema zadostujejo vsem sodobnim bivanjskim pričakovanjem ter zagotavljajo kar največje bivalno udobje. Odprti tloris dnevnega prostora brez podpornih stebrov, združen s kuhinjo in jedilnico, pripomore k volumnu in zračnosti ter omogoča raznolike možnosti razporeditve pohištva. Hiša P. A. T. H. S ima zagotovljeno mero naravne svetlobe, ki dokazano pripomore k izboljševanju fizičnega in psihičnega počutja, k zmanjševanju porabe energije ter poudarja vizualno kakovost notranjih prostorov. Vse stavbno pohištvo v obeh nadstropjih je celovišinsko in z obiljem naravne svetlobe ustvarja pomembno ambientalno razkošje ter notranje prostore povezuje z okolico. Uporaba ekološke tehnologije za ogrevanje in prezračevanje, kot je talno gretje s toplotno črpalko in prezračevanje z rekuperacijo, skrbita za idealno bivalno ozračje ob nizkih stroških obratovanja.

Sanjate o plus-energijski hiši?

Ena od prednosti lesenih montažnih hiš je, da so zelo energetsko učinkovite, saj je njihov osnovni gradnik les energetsko najbolj varčen in je naravno obnovljiv. Ob pravih detajlih pri gradnji, s pravilno vgradnjo ustrezne izolacije in nizkoenergijskega alu-lesenega stavbnega pohištva, s sistemom ogrevanja s toplotno črpalko in prezračevanja z rekuperacijo ter s premišljeno umestitvijo v okolje pa je energetsko še učinkovitejša. Z izbiro ustreznega paketa ekotehnoloških sistemov, kot je fotovoltaika, lahko hiša P. A. T. H. postane celo plus-energijska.

Cenovna dostopnost vrhunskosti na ključ

Gradnja montažne hiše je na splošno cenejša kot gradnja primerljivega doma, zgrajenega iz zidakov. Del prihrankov je povezan z delom, saj je za pripravo montažne vselitve potrebnih manj delavcev in manj časa, kar prihrani tudi denar. K temu prispeva tudi manjša možnost napak med gradnjo in s tem povezanih zamud ter nepredvidenih stroškov.

Cena gradnje hiše P. A. T. H. S na ključ vključuje ob dizajnu Philippa Starcka projektiranje, izdelavo, transport in montažo vodotesne konstrukcije hiše nad temeljno oziroma kletno ploščo: predizdelane zunanje stene z vgrajenimi okni, zunanjimi vrati ter končanim pročeljem, notranje stene, medetažno ploščo in ostrešje z dokončano kritino. V ceno so vključeni tudi izvedba električnih in strojnih inštalacij, izvedba notranjih stopnic in vrat, visokokakovostnega parketa ter talne in stenske keramike, vgradnja sanitarne opreme višjega cenovnega razreda, podometnih luči, vtičnic in stikal. Podjetje Riko zagotavlja najvišjo stopnjo kakovosti gradnje in vgrajene opreme ter ponuja 30-letno jamstvo na konstrukcijo in jamstvo na opremo pod garancijskimi pogoji proizvajalcev.