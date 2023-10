S pričakovanjem hladnejših mesecev in s tem kurilne sezone je čas, da razmislite o stanju svojega ogrevalnega sistema. Menjava ogrevalnega sistema ni vsakodnevna odločitev, zato je pametno temeljito pretehtati prednosti in slabosti različnih možnosti. Hitro tempiran način življenja, ekonomska učinkovitost ogrevanja ter preprostost upravljanja in vzdrževanja nas vodijo k izbiri najprimernejšega sistema. Vse večji pomen pri izbiri pa igra tudi okoljska ozaveščenost.

V zadnjih letih je opaziti hitro rast priljubljenosti toplotnih črpalk, deloma tudi zaradi spodbud Eko sklada, ki subvencionira do okolja prijazne in energetsko učinkovite toplotne črpalke.

Izberite energetsko učinkovito rešitev

Toplotne črpalke zrak-voda gotovo izstopajo, ko primerjamo ceno investicije in ceno koristne energije. Te naprave dosegajo sezonski izkoristek do 181 odstotkov, cena koristne energije pa znaša le 0,04 eur/kWh. Takoj za njimi se uvršča plinska peč z izkoristkom do 95 odstotkov in ceno koristne energije 0,07 eur/kWh. Sledita ji sistema na lesno biomaso, in sicer peč na pelete z izkoristkom do 92 odstotkov in ceno koristne energije 0,07 eur/kWh, ter uplinjevalni kotel na polena z izkoristkom do 93 odstotkov in ceno koristne energije 0,04 eur/kWh.

Foto: Getty Images

Toplotne črpalke Mitsubishi Electric dosegajo najboljše parametre učinkovitosti

Zaradi nenehnega razvoja se naprave stalno izboljšujejo in dosegajo najboljše parametre delovanja oziroma energijske učinkovitosti. Na razpolago je širok asortiman naprav, namenjenih ogrevanju prostorov in sanitarne vode.

Modeli PUZ so najnovejši modeli zunanjih enot toplotne črpalke zrak-voda, pri katerih je proizvajalec največ pozornosti namenil zanesljivosti delovanja pri izjemno nizkih zimskih temperaturah in varčevanju energije. Pri nizkotemperaturnem ogrevanju v povprečnem podnebju se novi modeli uvrščajo v najvišji energijski razred A+++. Novi modeli omogočajo tudi hlajenje v poletnem obdobju.

Stopite v stik s podjetjem Vitanest, ki je pooblaščen distributer blagovne znamke MITSUBISHI ELECTRIC. Njihovi strokovnjaki vam bodo svetovali in predstavili asortiman modelov, primernih za vaše potrebe. Za informacije so na voljo brezplačno prek telefonske številke 080 1959 ali e-pošte prodaja@vitanest.si.

Zajamčeno delovanje vse do minus 30 stopinj Celzija

Edinstvena tehnologija in kompresorji Mitsubishi Electric omogočajo, da nove toplotne črpalke serije Zubadan dosežejo še širše zajamčeno območje delovanja ogrevanja kot doslej, in sicer do zunanje temperature minus 30 stopinj Celzija, toplotne črpalke serije Ecodan pa do minus 25 stopinj Celzija. Največja temperatura pretoka na dovodu je 60 stopinj Celzija, vzdržuje pa se do minus 13 stopinj Celzija zunanje temperature.

V asortimaju so štirje modeli, in sicer 8, 10, 12 in 14 kW nazivne ogrevalne moči. Najdaljša razdalja cevnih inštalacij, ki zunanjo enoto toplotne črpalke zrak-voda povezujejo v sistem z notranjo enoto, je 50 metrov oz. 30 metrov pri modelih nazivne moči 12 in 14 kW v primeru, da se ti uporabljajo tudi za hlajenje. Če je dolžina cevovoda daljša, sta potrebna dodatno hladilno sredstvo in minimalna površina prostora umestitve notranje enote, skladno s proizvajalčevimi navodili.

Izkoristite veliko jesensko akcijo Ob nakupu kompleta toplotne črpalke Mitsubishi Electric (zunanja enota + notranja vodna enota) v obdobju od 13. 9. 2023 do 30. 10. 2023 prejmete klimatsko napravo brezplačno! Več o akciji: www.vitanest.si

Skoraj neslišno delovanje

Zvočna moč novega modela PUZ-SWM80, ki jo je testiral proizvajalec, je 54 dB(A), kar je nekje na meji med glasnostjo knjižnice in običajnega pogovora. Za doseganje tihega delovanja je nov model opremljen z dvojno protivibracijsko strukturo, ki obsega tri plasti filca okoli kompresorja in dvostopenjski tihi način ogrevanja.

Ne glede na željo po nižanju glasnosti pa ima zmogljivost vedno prednost pri ogrevanju ob nizkih zimskih temperaturah ali hlajenju ob visokih poletnih temperaturah. Zmogljivost je ključna tudi pri pripravi sanitarne tople vode (STV). Enote za pripravo STV so nevpadljive bele barve, namestijo se v notranji delovni prostor in povežejo z zunanjo enoto. Na voljo sta dve seriji notranjih vodnih enot: talne enote z vgrajenim rezervoarjem STV (170, 200 ali 300 l) ali stenske vodne enote brez vgrajenega rezervoarja za primere, kjer ima investitor svojega. Rezervoar STV profila 200 l se v srednjem podnebju uvršča v energijski razred A+. Notranje vodne enote so serijsko opremljene z inteligentnim upravljalnikom na nadzorni plošči enote, kot opcijo pa je mogoče izbrati brezžični upravljalnik. Vsi modeli se lahko upravljajo tudi prek aplikacije v oblaku MELCloud.

Toplotna črpalka, ki nudi maksimalno udobje tudi poleti

Foto: Vitanest

Poleg ogrevanja prostorov ter oskrbe s toplo sanitarno vodo lahko serijo PUZ kombiniramo z ventilatorskimi konvektorji ali sistemi talnega hlajenja in zagotovimo udobje tudi poleti. Za namestitev je treba izbrati pooblaščenega monterja, ki bo omogočil strokovno inštalacijo in začetne nastavitve delovanja shranil na SD-kartico.

Če še vedno oklevate, ali zamenjati staro in potratno peč ali ne, v nadaljevanju preverite nekaj prednosti toplotne črpalke zrak-voda v primerjavi s pečmi na fosilna goriva:

75 odstotkov toplote pridobimo brezplačno iz ozračja, preostali delež iz električnega omrežja,

iz ozračja, preostali delež iz električnega omrežja, izjemno visok energijski izkoristek ,

, notranja enota toplotne črpalke zasede malo prostora ,

, nizki stroški ogrevanja ,

, ne proizvaja nevarnega ogljikovega monoksida in ohranja varno okolje v bivalnih prostorih ,

, ne proizvaja trdih prašnih delcev, kar pomeni čistejši in bolj zdrav zrak za vas in vaše sosede,

za vas in vaše sosede, subvencije EKO sklada pri zamenjavi obstoječega kotla na fosilna goriva z novo toplotno črpalko znašajo do 2.500 evrov oziroma do 3.200 evrov na območju občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka.