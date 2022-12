S sončno energijo proti nepredvidljivosti energetskega trga

Oglasno sporočilo

Smo v času, ko nenehna rast cene električne energije odločilno vpliva na življenja posameznikov, še bistveno bolj pa se dotika poslovanja podjetij. Negotovost in nepredvidljivost energetskega trga prinašata veliko tveganje, zato se je mnogo poslovnih subjektov že odločilo za prehod na sončno energijo.

Postavitev sončne fotovoltaične elektrarne na strehi vašega podjetja

Zelo dobra rešitev, ki ne zahteva popolnoma nobenih finančnih investicij podjetja, je postavitev fotovoltaične elektrarne. Z vnaprej dogovorjeno fiksno ceno si tako zagotovite nižje in dolgoročno predvidljive stroške za elektriko. S tem boste postali bistveno manj odvisni od nepredvidljivih cen energentov in svoje podjetje postavili na pot zelenega prehoda.

Poleg finančnih prihrankov in zagotovljene varne prihodnosti boste namreč naredili pomemben korak k bolj zeleni obliki poslovanja podjetja, saj boste s tem prisegali na 100-odstotno do okolja prijazno sončno energijo, ki občutno zmanjša ogljični odtis. Premagajte energetsko krizo ter se zazrite v stabilno in zeleno prihodnost.

Obrnite se na obnovljive vire in zanesljive ponudnike

Pri izbiri izvajalca je ključno, da se odločite za strokovno podjetje z bogatimi izkušnjami in znanjem. Eno izmed vodilnih podjetij v segmentu energetskih storitev iz obnovljivih virov energije v naši regiji je zagotovo podjetje Resalta.

Njihovo poslanstvo je zagotavljanje inovativnih, tehnološko naprednih in zanesljivih rešitev na področju energetskih storitev, ki močno izboljšajo naročnikovo poslovno konkurenčnost, energetsko učinkovitost in okoljski odtis. V zadnjem času so povečali aktivnosti na področju sončne fotovoltaične energije, ki predstavlja izjemno učinkovito rešitev za podjetja v času spremenjenih cen električne energije. Zagotovite si 100-odstotno zeleno elektriko po fiksni ceni za prihodnjih 15 let!

