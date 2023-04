Osvojite toplotno črpalko in uživajte v udobnem bivanju #nagradnaigra

Pomlad je v zraku. Jo čutite? Rože cvetijo, ptice so se vrnile iz toplih krajev in morda ste že ugotovili, da so temperature dovolj visoke, da po dolgi in mrzli zimi na stežaj odprete okna. Pomlad pa je tudi zelo primeren čas, če razmišljate o zamenjavi starega ogrevalnega sistema. Ni namreč več potrebe po ogrevanju prostorov, zato izklop ogrevanja ne bi smel vplivati na temperaturo v vašem domu.

Foto: Shutterstock

Če ste stežka preživeli zimo s svojim sistemom ogrevanja, je čas, da razmisliti o njegovi zamenjavi. Večja ko je energetska učinkovitost ogrevalnega sistema, manj energije boste porabili. Ker lahko stroški ogrevanja predstavljajo večji delež računov za elektriko, vam ogrevalni sistem z visokim izkoristkom pomaga prihraniti denar.

Pomlad je odličen čas za zamenjavo ogrevalnega sistema

Povpraševanja je zdaj nekoliko manj, saj so tisti, ki so nujno potrebovali učinkovito ogrevanje, to uredili že pozimi. Poleg tega so zunanje in tudi notranje temperature dovolj visoke, da izklop ogrevanja ne vpliva na vaše počutje doma.

Toda kateri je energetsko najbolj učinkovit način ogrevanja doma? Na srečo lahko izbirate med številnimi ogrevalnimi sistemi z visokim izkoristkom, med katerimi za najučinkovitejše veljajo toplotne črpalke.

Foto: Getty Images

Toplotne črpalke so najpogostejša izbira ogrevalnega sistema

Za njo se odločajo novograditelji, vse pogosteje pa tudi tisti, ki menjajo svoj stari ogrevalni sistem, saj so primerne za vgradnjo v večino domov. Mnogi se zanje odločajo predvsem zaradi nižjih stroškov ogrevanja, preproste vgradnje in zanesljivosti na dolgi rok.

Toplotne črpalke so učinkovitejše od drugih ogrevalnih sistemov, saj je količina toplote, ki jo proizvedejo, večja od količine električne energije, ki jo porabijo. Poleg tega, da so izjemno učinkovite in zmanjšujejo stroške ogrevanja, so tudi prijazne do okolja, saj zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov. Ponudnikov na trgu je veliko, zato je tehten premislek o izbiri pravega dobavitelja nujno potreben.

Popolna oskrba vašega doma in temeljita priprava na prihodnjo kurilno sezono Foto: Weishaupt Če iščete učinkovit, do okolja prijazen in zanesljiv način ogrevanja svojega doma, so toplotne črpalke Weishaupt prava izbira. Njihova kakovost, inovativnost in strokovnost so zagotovilo za vaše udobje in varnost. Pri Weishauptu ponujajo podporo na vsakem koraku: od montaže, preprostega upravljanja, energijske učinkovitosti do servisa. Vse z namenom udobja, topline vašega doma in varnosti. Da bi vam odločitev ob izbiri pravega ogrevalnega sistema še olajšali, so pripravili prav posebno nagradno igro, v kateri lahko z odgovorom na dve preprosti vprašanji osvojite toplotno črpalko Weishaupt.

Toplotne črpalke Weishaupt so najučinkovitejše in najtišje na trgu

Toplotne črpalke Weishaupt spadajo med najučinkovitejše in najtišje toplotne črpalke na trgu. Tako boste lahko uživali v udobnem bivanju, hkrati pa zmanjšali račun za energijo in vplive ogrevalnega sistema na okolje. Prednosti njihovih toplotnih črpalk sta trajnostno pridobivanje toplote iz zemlje, vode ali zraka in učinkovito in varčno ter predvsem tiho delovanje. Ne glede na to, ali gre za zajem toplote iz zraka, zemlje ali podtalnice, lahko pričakujete varčno in povsem zanesljivo delovanje svoje naprave.





Weishauptovi ogrevalni sistemi so sinonim za varčnost, dolgo življenjsko dobo in zanesljivost pri delovanju. Blagovna znamka obstaja od leta 1932 ter je sinonim za zanesljivost, kakovost in profesionalen pristop do servisnih storitev. Podjetje s sedežem v Schwendiju proizvaja inovativne in visokokakovostne ogrevalne sisteme, gorilnike, toplotne črpalke in solarne kolektorje. Znanje kvalificiranih sodelavcev je v vsakem proizvodu in je predpostavka za uspešno rast podjetja. Pri Weishauptu gredo na trg samo dovršene naprave, ki pri strankah zanesljivo opravijo svoje delo.

Kako vemo, da je čas za zamenjavo starega ogrevalnega sistema?

Če se vam zdi, da vaš ogrevalni sistem deluje gladko, a se stroški porabe energije vsako zimo višajo, je vsekakor čas za razmislek, kako jih zmanjšati. Nekateri ogrevalni sistemi s staranjem izgubljajo učinkovitost, poleg tega stroški iz leta v leto naraščajo. Pri marsikom so preteklo zimo dosegli vrhunec, zato je zamenjava starega ogrevalnega sistema za energetsko in stroškovno učinkovitega najbolj smiselna rešitev.

Foto: Shutterstock

Poleg stroškov so še drugi dejavniki, ki kažejo na to, da je morda čas, da zamenjate staro peč za učinkovitejši sistem. Na primer če se v hladnejših mesecih nenehno ukvarjate s termostatom in ves čas prilagajate temperaturo, da bi našli popolno nastavitev. Ali pa če je vaš stari ogrevalni sistem treba ves čas popravljati. Star ogrevalni sistem občasno potrebuje servis, toda morda boste, še preden boste to ugotovili, odšteli toliko denarja, da bi ga bilo bolje zamenjati.

Tudi neenakomerno ogrevanje je lahko znak težav z ogrevalnim sistemom. Ali če vaša grelna enota začne oddajati nenavadne zvoke, kot so trkanje, pokanje ali škripanje. Odvisno od vrste ogrevalnega sistema, ki ga imate, in zvoka, ki ga oddaja, lahko to kaže na resno težavo.

Čas za posodobitev je tudi takrat, ko na trgu obstajajo modernizirane oz. novejše naprave s takšnimi značilnostmi, da je zamenjava upravičena. Na splošno tehnologija ogrevalnih sistemov traja v povprečju do 20 let. Čeprav lahko nekateri ogrevalni sistemi zdržijo dlje, bodite pozorni, kdaj je vaš ogrevalni sistem blizu koncu svoje življenjske dobe, da boste lahko načrtovali učinkovito zamenjavo.

Foto: Shutterstock

Ste pripravljeni zmanjšati račune za energijo in izboljšati udobje z nadgradnjo ogrevalnega sistema?

Odločitev glede pravega načina ogrevanja zagotovo ni preprosta. Pri tem ne gre samo za individualne potrebe ali osebne želje, na primer za odločanje med fosilnimi in obnovljivimi viri. Sistem mora ustrezati pogojem hiše in njenim toplotnim potrebam. Poleg tega mora biti ogrevalni sistem varčen in ne sme biti premajhen ali prevelik. Strokovnjaki iz podjetja Weishaupt vam bodo pomagali pri vseh vaših vprašanjih.