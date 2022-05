Skrb vzbujajoče številke: toliko vode se porabi za izdelavo ene majice

Tekstilno in oblačilno industrijo sestavlja kompleksna dobavna veriga, ki se razteza po vsem svetu. Zajema panoge, kot so dobavitelji kemikalij, proizvajalci oblačil in proizvajalci bom-baža, ki se pogosto nahajajo v državah s šibkimi družbenimi predpisi.

Varovanje okolja je izrednega pomena. Pa ste se kdaj vprašali, kako nastanejo vaša oblačila in kje končajo, ko jih ne potrebujete več, kakšen vpliv imajo tkanine na okolje in vodne vire? Kaj lahko stori vsak od nas, da se ta vpliv zmanjša?

S proizvodnjo oblačil je povezana tudi obremenitev okolja. Svetovna tekstilna industrija letno proizvede 150 milijard kosov oblačil in ustvari 93 milijonov ton odpadkov. A le malo vsega tekstila, ki ga uporabimo za oblačila, se reciklira. Odzvati se moramo prav vsi udeleženci tega procesa, seveda tudi proizvajalci oblačil, celotna oblačilno-tekstilna industrija. Trajnostna moda nedvomno pomeni več kot zgolj naslavljanje modnega tekstila ali izdelkov, upošteva celoten življenjski cikel izdelka, od načrtovanja, pridobivanja do proizvodnih procesov, in preučuje vse, na kar omenjeni cikel vpliva. Nekatere blagovne znamke že dolgo živijo vizijo trajnostno naravnane mode, ki bi jo morali bolj upoštevati vsi udeleženci tekstilno-oblačilne industrije, industrija in potrošniki. Ena od teh je zagotovo priznana blagovna znamka Helly Hansen.

Helly Hansen je članica Norveške organizacije za pravično trgovino (Norwegian Ethical Trade organization) od leta 2003, njihova podpora pa jim je pomagala pri načrtovanju dobavne verige ter sodelovanju pri projektih, ki izboljšujejo človekove pravice in obljubljajo pošteno plačilo za delo.

Prednost in problem plastike

Plastika je v našem vsakdanjem življenju tako ali drugače zelo uporaben material. Je trdna, vzdržljiva in odporna, namenjena izdelavi številnih izdelkov. Ker se ne sortira, pristane v morju, zaužijejo jo tako živali kot ljudje, tako ali drugače pa vse skupaj vpliva tudi na podnebje … Dejstvo je, da sta poraba in proizvodnja plastike, zlasti plastike za enkratno uporabo, postali nevzdržni. To vpliva na naše ekosisteme, povzroča negativne okoljske posledice in ogroža zdravje ljudi. Blagovna znamka Helly Hansen deluje drugače in se za varovanje okolja ne zavzema od pred kratkim, temveč spada med pionirje tega področja.

Pri znamki Helly Hansen vsako leto izvajajo preverjanje z vsemi dobavitelji, vključno z odobrenimi podizvajalci.

Voda kot temeljna vrednota

Skandinavci so že od nekdaj poznani po zavidanja vredni skrbi za okolje. Leta 1877 je oče blagovne znamke Helly Juell Hansen z oljem natrl svoj ribiški jopič in s tem izdelal svojo prvo nepremočljivo delovno obleko. Takrat si je ta kapitan norveške ribiške barke želel preprosto in funkcionalno oblikovana oblačila, ki bi ščitila njega in njegovo posadko pred dejavniki narave ter omogočala normalno delovanje na barki. Znamka je v letu 2017 praznovala 140 let izkušenj, DNK blagovne znamke Helly Hansen pa je tako že od nekdaj tesno povezan z vodo. Njihova ljubezen do vode jih je vodila k temu, da so izbrali vodo kot svojo temeljno vrednoto za vodenje trajnostnih prizadevanj.

Izdelava oblačil porabi veliko vode in močno prispeva k njenemu onesnaževanju, zato so osredotočili svoja raziskovalna prizadevanja, razvoj inženiringa in potrošniške kampanje za ozaveščanje ljudi po svetu s ciljem, da bo voda po svetu ostala čista, kot so norveški fjordi. So strastni podporniki drugih okoljskih vprašanj in bodo še naprej proaktivni udeleženec pri izboljšanju splošnih standardov industrije na prostem.

Helly Hansen se zavzema za učinkovito porabo vode, kemikalij in energije, za sledljivost, preglednost, kakovost, trajnost in odgovornost.

Zavedajo se, da lahko dosežejo dolgoročni ekonomski in socialni napredek le s pomočjo socialnega dialoga.

Ukrepi za učinkovito porabo vode, kemikalij in energije

Poraba vode je v tekstilni industriji velik izziv in prav tukaj je Helly Hansen pred svojimi konkurenti. Blagovna znamka za učinkovito porabo vode, kemikalij in energije skrbi tako, da že več kot deset let daje prednost odobrenim materialom Bluesign ®*. Že od 70. let prejšnjega tisočletja uporabljajo tehnologije barvanja brez vode na svojem športnem perilu LIFA. Zdaj prevzemajo tovrstne tehnologije v širšem obsegu tudi na drugih materialih, kar jim pomaga prihraniti še več vode kot prej.

Poglejmo si številke – te kažejo, da se za gojenje bombaža in izdelavo ene majice s kratkimi rokavi porabi 2.710 litrov vode. Z načinom barvanja, ki ga uporablja blagovna znamka Helly Hansen, na eno majico prihranijo 120 litrov, na eno jakno pa 80 litrov vode. Tako so pri proizvodnji oblačil za sezono jesen/zima 2020 prihranili 8,4 milijona litrov vode v primerjavi s klasičnim načinom barvanja (kakršnega uporabljajo številne druge blagovne znamke).

Za sledljivost, preglednost in kakovost

Pri Helly Hansen so ponosni na tesno sodelovanje z dobavitelji in sledljivost materialov, uporabljenih v njihovih oblačilih, vse do najmanjših podrobnosti. Blagovna znamka Helly Hansen tako vsakič posebej opredeli fokusne materiale in kemikalije, ki jih uporablja, ter sledi oziroma uporablja 100-odstotno preglednost v dobavni verigi. Nekateri od fokusnih materialov in kemikalij, ki jih uporabljajo, so obdelovanja z volno, PVC-jem, fluoroogljikovodiki in ognjevarnimi postopki.

Zavedajo se, da je največja korist za okolje proizvodnja manjše količine izdelkov in namesto tega vlaganje v izdelke s kakovostjo in dolgo življenjsko dobo. Posledično ne zmanjšujejo kakovosti in si želijo, da bi imeli njihovi izdelki dolgo življenjsko dobo. To dosegajo s strogim nadzorom kakovosti v laboratorijih, v proizvodnji in s terenskim testiranjem z njihovimi ambasadorji.

Gledano v celoti blagovna znamka Helly Hansen trdno verjame v dolgoročni komercialni uspeh, ki ga je mogoče doseči le s spoštovanjem, zaščito in promocijo etičnih vrednot, človekovih pravic, delavskih pravic in varovanja okolja. Nenehno si prizadevajo za izboljšanje dnevnih praks, kar za njih in njihove dobavitelje pomeni, da želijo doseči najvišji standard v smislu socialne in okoljske vrednosti. Prizadevajo si za izboljšave za ljudi in planet, kar ima pozitiven vpliv na življenje in naše okolje, od katerega smo vsi odvisni.

Zagotovo pa velja tudi naslednje: tudi potrošniki si moramo naliti čistega vina in poznati razloge, zakaj so na trgu razlike v končnih cenah, saj vsako od zgoraj navedenih dejstev poviša stroške poslovanja.

Veliki premiki trajnostne vizije - Ocean Bound materiali

Pomemben vidik njihove trajnostne vizije so tudi oblačila iz t. i. Ocean Bound materialov. Gre za materiale, pridobljene iz zapuščenih, izgubljenih ali zavrženih ribiških boj, ki bi sicer postali odpadek v oceanu. Ti materiali so predelani v največjo mogočo količino in kakovost trpežnega najlona.

Odvrženi plastični odpadki velikokrat končajo v potokih in rekah, ki se na koncu vsi izlivajo v oceane. Z zbiranjem plastike na tej stopnji pri znamki Helly Hansen preprečijo, da bi onesnažila naše oceane in nasploh škodovala morskemu življenju. Plastika se nato reciklira in uporablja kot sestavni del v številnih njihovih kolekcijah - od visoko zmogljive opreme za jadranje do njihovih trajnih kolekcij aktivnega življenjskega sloga. Ocean Bound materiali so trenutno razdeljeni na poliamid in poliester, oba načina pa sta preoblikovana za ustvarjanje visokokakovostne opreme z mislijo na okolje. Ocean Bound materiali so že sedaj vključeni v kolekcijo oblačil Helly Hansen, v prihodnje pa bo tega še več.

Vsi živimo na istem planetu, ki je preobremenjen zaradi našega delovanja in naših odločitev. Vedno več ljudi se zaveda, da potrošništvo vpliva na stanje okolja in želijo sprejemati odgovorne odločitve. Temu sledijo tudi proizvajalci oblačil, ki z izbiro novih tehnolgij skrbijo in vlagajo v varovanje okolja, da bodo tudi prihodnje generacije lahko uživale v življenju, kot ga poznamo še danes.

*Bluesign® standard pomeni, da so pri vseh procesih proizvodnje, do končnega produkta upoštevani strogi eko standardi, skrb za okolje in ljudi.