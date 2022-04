Kako odpadek hrane postane nov vir, novo življenje, nova priložnost?

Oglasno sporočilo

Biološke odpadke vsak izmed nas proizvaja vsak dan. V zadnjih dveh letih se je zaradi pandemije covid-19 količina odpadne hrane v gospodinjstvih še povečala, in to za kar sedem odstotkov. Manj pa se je recikliralo, obdelava bioloških odpadkov v bioplinarnah in kompostarnah se je zmanjšala za devet odstotkov.

To so podatki, ki jih je za Slovenijo objavil slovenski statistični urad. Zavedanje in znanje o pravilnem ravnanju z biološkimi odpadki se zdita ob omenjenih dejstvih še pomembnejši.

Vemo, da so biološki odpadki eden največjih sovražnikov okolja. Predstavljajo kar 34 odstotkov vseh odpadkov, 57 odstotkov odpadkov hrane se sploh ne reciklira. Pristanejo v mešanih odpadkih in v ozračje izpuščajo toplogredne pline, posledic teh pa nikakor ne smemo spregledati.

Za vse, ki vas zanima problematika bioloških odpadkov in se želite odgovorno lotiti reševanja tega globalnega problema, Skaza predstavlja Bokashi akademijo. Namenjena je vsem, ki se zavedate, da se pravilno ravnanje z biološkimi odpadki začne v domu, na prav vsakem kuhinjskem pultu. S spremljanjem vsebin, ki jih ponuja Bokashi akademija, boste izvedeli, kako v krogu ravnanja z odpadki pravilno uporabljati rešitve, kot sta dnevna posodica za organske odpadke Organko Daily in kompostnik Bokashi Organko.

"Naša želja je v prihodnje zgraditi globalno skupnost, ki bi si med seboj izmenjevala izkušnje in dobre prakse pri ravnanju z biološkimi odpadki ter smotrni rabi resursov, ki nastanejo po kompostiranju," je ob ustanovitvi akademije razložila Jelena Rašula, idejni vodja projekta Bokashi akademija in vodja digitalnih projektov v Skazi.

"Bokashi akademija ponuja odgovore, kako v lastnem gospodinjstvu pravilno zbirati in obdelati biološke odpadke, kako pravilno uporabljati bokashi resurse in kako s pomočjo bokashi metode zapreti zanko organskih odpadkov," je dodala Anja Damjanović, sokreatorka projekta Bokashi akademija in specialistka tržnega komuniciranja v Skazi.

Akademija je sestavljena iz več modulov, vsi so podprti z videovsebinami in primeri dobrih praks.

Na takšen način bomo spoznali in razumeli, zakaj vsak izmed nas s pravilnim zbiranjem, ločevanjem in predelavo bioloških odpadkov dela dobro za planet in kako s pomočjo bokashi kompostiranja v naših domovih narediti prvi korak k bolj trajnostnemu načinu življenja.

