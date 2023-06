Starostne pege – tudi vas poleti pesti ta kožna težava?

Oglasno sporočilo

Poletje je tukaj, z njim pa sonce, visoke temperature in radostni trenutki na prostem. Vendar se nekateri poletja žal ne veselijo tako zelo. Poleg neznosne vročine, ki skoraj nikomur ni pri srcu, se nekateri bojijo tudi pojava sončnih oziroma starostnih peg. Ste med njimi tudi vi? V nadaljevanju preverite, zakaj starostne pege sploh nastanejo in kako lahko zmanjšate njihov videz ali celo preprečite njihov nastanek.

Foto: Golden Tree

Starostne pege, znane tudi kot pigmentni madeži ali hiperpigmentacija, so pogosta kožna težava, s katero se srečuje veliko ljudi. Temnejše obarvane lise se pojavljajo predvsem na izpostavljenih delih, kot so obraz, roke, ramena in dekolte.

Čeprav starostne pege same po sebi niso nevarne za zdravje, lahko pri marsikom povzročajo nelagodje in negativno vplivajo na samozavest. Ste med njimi tudi vi?

Imamo dobro novico …

Z ustrezno nego lahko zmanjšate videz starostnih peg – tako znova pridobite enakomerno polt in ne nazadnje tudi samozavest!

V nadaljevanju preberite, zakaj starostne pege sploh nastanejo, poleg tega pa vam razkrijemo tudi, s katerimi ukrepi in metodami jih je mogoče odpraviti.

Zakaj nastanejo starostne pege?

Melanin je pigment, ki koži daje barvo. Močno poletno sonce lahko vpliva na povečano tvorbo melanina v koži, zaradi česar se v določenih primerih lahko pojavijo starostne ali sončne pege.

Starostne pege so torej običajno posledica dolgoletne izpostavljenosti sončnim žarkom brez ustrezne zaščite, pojavijo pa se lahko tudi iz naslednjih razlogov:

Običajno se pojavljajo pri osebah, starejših od 40 let, lahko pa tudi mnogo prej, še posebej pri posameznikih, ki svoje kože pred sončnimi žarki ne zaščitijo ustrezno.

lahko pa tudi mnogo prej, še posebej pri posameznikih, ki svoje kože pred sončnimi žarki ne zaščitijo ustrezno. Hormonske spremembe, ki se pojavljajo med nosečnostjo, v menopavzi ali med jemanjem kontracepcijskih tablet, lahko vplivajo tudi na proizvodnjo melanina v koži. Posledično se lahko na obrazu pojavijo temnejši madeži, ki so še posebej izraziti na čelu, ličnicah ali nad zgornjo ustnico.

ki se pojavljajo med lahko vplivajo tudi na proizvodnjo melanina v koži. Posledično se lahko na obrazu pojavijo temnejši madeži, ki so še posebej izraziti na čelu, ličnicah ali nad zgornjo ustnico. Poškodbe kože, kot so opekline, brazgotine ali druga kožna stanja, lahko vplivajo na naravno pigmentacijo in povzročijo povečano kopičenje melanina. Posledično se lahko na določenih predelih pojavijo temnejše lise ali madeži, ki spominjajo na starostne pege.

kot so lahko vplivajo na naravno pigmentacijo in povzročijo povečano kopičenje melanina. Posledično se lahko na določenih predelih pojavijo temnejše lise ali madeži, ki spominjajo na starostne pege. Ne nazadnje pa lahko na pojav starostnih peg vpliva tudi genetika. Če imate v družini zgodovino starostnih peg ali hiperpigmentacije, je precej verjetno, da se boste s podobnimi pigmentnimi spremembami soočali tudi sami.

Kako so videti starostne pege?

Starostne pege so videti kot ploski potemneli madeži na koži, ki so vsaj za odtenek temnejši od kože. Lahko so pepelnate, svetlorjave ali temnorjave oz. celo črne barve.

Ker so temnejše pege na koži zelo opazne, lahko negativno vplivajo na počutje in samozavest.

Čeprav gre pri starostnih pegah za neboleče in neškodljivo stanje, pa lahko njihov pojav še posebej prizadene ljudi, ki na splošno dobro skrbijo za svojo kožo.

Zakaj? Neenakomeren ten kože lahko namreč obraz in dekolte vizualno postara, kar pa zagotovo ni prijetno.

Kljub temu obstajajo načini za izboljšanje tega kožnega stanja. V nadaljevanju vam razkrivamo, kaj lahko storite za zmanjšanje starostnih peg in ponovni mladostni videz kože.

Foto: Golden Tree

Kako odpraviti oziroma zmanjšati videz starostnih peg?

Zdaj veste, kaj so starostne pege in kako nastanejo. Če jih želite odpraviti ali vsaj zmanjšati njihov videz, lahko preizkusite različne načine:

Prva in najpomembnejša metoda je zaščita pred soncem. Redna uporaba kreme z visokim zaščitnim faktorjem, zaščitnih oblačil, sončnih očal in na splošno manjša izpostavljenost soncu lahko preprečijo poslabšanje trenutnega stanja.

Za učinkovito zmanjšanje ali popolno odpravo starostnih peg lahko razmislite o različnih dermatoloških postopkih. Med najbolj priljubljenimi so lasersko odstranjevanje hiperpigmentacij, kemični pilingi, mikrodermabrazija ipd. Ti postopki lahko pomagajo pri odstranjevanju temnih madežev in pripomorejo k izboljšanju teksture kože, a zahtevajo strokovno izvedbo in za dosego želenih rezultatov pogosto tudi več ponovitev.

Poleg površinske nege kože je za zmanjšanje videza starostnih peg pomembna tudi nega kože od znotraj. Uravnotežena prehrana, bogata z antioksidanti, vitaminom C, vitaminom E in beta karotenom, lahko prispeva k zmanjšanju nepravilnosti. Prav tako je pomembno, da poskrbite za hidracijo, saj spodbuja proces celjenja in obnove kože.

Ena od možnosti za zmanjšanje videza starostnih peg je tudi uporaba določenih kozmetičnih izdelkov z vsebnostjo določenih sestavin, kot so hidrokinon, retinol, alfa-hidroksi (AHA) kisline ali kojična kislina. Te učinkovine lahko pomagajo zmanjšati videz starostnih peg in kožo posvetlijo. Pri izdelkih z vsebnostjo omenjenih učinkovin je potrebna previdnost, zato se pred uporabo posvetujte z dermatologom.

Obstajajo pa tudi razni serumi z določenimi učinkovinami, ki jih lahko varno uporabljate v udobju svojega doma, in tako zmanjšate ali celo odpravite pojavljanje starostnih peg. Enega vam predstavljamo v nadaljevanju …

Foto: Golden Tree Rešitev za lajšanje hiperpigmentacije Če razmišljate, kako bi odpravili videz starostnih peg, berite dalje! Golden Tree Spotless je namreč edinstven serum, primeren za vse tipe kože, ki s svojim delovanjem pomaga odpraviti pigmentne madeže. Zavira delovanje pigmentacijskega encima, ki povzroča nastanek pigmentnih madežev, lis in peg.

Preprečuje prekomerno tvorbo melanina.

Pomaga zmanjšati videz tudi najbolj trdovratnih starostnih peg.

Poskrbi za mladosten, sijoč in enakomeren ten. Spotless ne draži vaše kože, saj vsebuje alfa arbutin, heksilresorcinol in niacinamid – sestavine, ki pomirjajo kožo. Preizkusite Golden Tree Spotless popolnoma brez tveganja. Če vas v 60 dneh ne navduši, nam preprosto vrnete prazno embalažo, mi pa vam povrnemo celotno kupnino – do zadnjega centa.

