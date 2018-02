Slovenci nad Norvežane ob zajtrku, po katerem bo srečna le ena stran

OLIMPIJSKE IGRE, PJONGČANG, HOKEJSKI TURNIR, MOŠKI, repasaž za četrtfinale

Osem reprezentanc se bo v torek udarilo med seboj za preostale štiri četrtfinalne olimpijske vstopnice. Slovenci se bodo ob 8.40 zoperstavili Norvežanom, zmagovalca dan zatem čakajo Rusi. Že ob 4.10 se bosta udarili ZDA in Slovaška, ob 13.10 sledita obračuna med Finsko in Južno Korejo ter Švico in Nemčijo. V četrtfinale so že uvrščeni Rusi, Švedi, Čehi in Kanadčani.

Slovenska hokejska reprezentanca bo v torek ob 8.40 poskušala ponoviti uspeh iz Sočija, ko je v repasažu odpravila Avstrijo in se uvrstila v četrtfinale, kjer so njeno zgodbo končali Švedi. Tokrat bodo Slovencem, drugim iz skupine B, nasproti stali Norvežani, ki so v skupinskem delu izgubili na vseh treh tekmah in končali na zadnjem mestu. Spomin na medsebojne tekme z večjih prvenstev za slovensko izbrano vrsto ni najbolj prijeten (trije porazi na zadnjih treh svetovnih prvenstvih), a naši hokejisti so odločeni, da se trend obrne.

Slovenska vrata bo branil Gašper Krošelj, postavi bosta namreč enaki kot ob zmagah nad ZDA in Slovaško. Slovenci pred obračunom opozarjajo na norveško hitrost in dodajajo, da se bo treba ves čas držati sistema, biti osredotočen in discipliniran vso tekmo ter ohraniti mentalno moč do konca srečanja.

Zmagovalca obračuna v sredinem četrtfinalu (če ne bo sprememb, prav tako ob 8.40) čaka eden od glavnih favoritov za zlato, Rusija. Slovenija je z ruskim strojem palice prekrižala že v skupini in izgubila z 2:8. "Zelo si želim te tekme, da pokažemo kaj več," ob omembi Rusov pravi slovenski strateg Kari Savolainen.

Slovaška in ZDA sta se srečali že v skupini, zdaj še na pomembnejši tekmi za četrtfinale. V skupini so tesno slavili Američani. Foto: Reuters

Boj za četrtfinale odpirata stari znanki

Uvodno tekmo repasaža bosta ob 4.10 odigrali ZDA in Slovaška. Reprezentanci sta se srečali že v skupini, ko so Američani zmagali s tesnih 2:1. Kdor bo zmagal, se bo za polfinale boril s Čehi.

Ob 13.10 bosta sledili še preostali srečanji. Finska ne bi smela imeti večjih težav z Južno Korejo, zmagovalec bo v četrtfinalu meril moči z aktualnimi olimpijskimi prvaki Kanadčani. Ob isti uri bodo na delu še Švicarji in Nemci – kdor bo slavil, bo skočil v četrtfinalni par z najboljšo ekipo skupinskega dela Švedsko.