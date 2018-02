V živo: zadnji bitki za četrtfinale, dva udarca za razočarane Slovence

OLIMPIJSKE IGRE, PJONGČANG, HOKEJSKI TURNIR, MOŠKI, repasaž za četrtfinale

Na olimpijskih igrah v Pjongčangu potekata zadnji tekmi za preboj v četrfinale: Finci se merijo z Južno Korejo, Švicarji pa z Nemčijo. Za slovenskimi hokejisti je težek dan. Še pred tekmo D je prišla šokantna novica, Žiga Jeglič je padel na dopinškem testu, saj je, kot se glasi uradno sporočilo, pozabil prijaviti zdravilo kot terapevtsko izjemo. Slovenci so kljub slabim novicam odlično odprli repasaž za četrtfinale, nadzirali potek srečanja in bili velik del časa prepričljivejši tekmec, a zapravili veliko priložnosti, nato pa v podaljšku z 1:2 izgubili proti Norveški in končali tekmovanje. Ob Norvežanih so si četrtfinale v repasažu zagotovili tudi Američani. Že po skupinskem delu so bili v četrtfinalu Švedi, Rusi, Čehi in Kanadčani.

Slovenska hokejska reprezentanca ni izpolnila želje - ponovitve uspeha iz Sočija, ko je v repasažu odpravila Avstrijo in se uvrstila v četrtfinale, kjer so njeno zgodbo končali Švedi. Tokrat so Slovencem, ki so v tekmo krenili z dvema velikima zmagama nad ZDA in Slovaško nasproti stali Norvežani, ki so v skupinskem delu izgubili prav na vseh treh tekmah, a na tekmi D proti Sloveniji vknjižili eno največjih zmag in se premierno uvrstili v četrtfinale OI.

"Če bi bili nadigrani, ne bi bilo hudega, a ker smo mi nadzorovali tekmo, zadeli toliko vratnic, prečk, je toliko težje. Razočaranje je veliko. Našega srca si čez nekaj let ne bo zapomnil nihče, rezultat pa bi ostal," je v pogovoru za nacionalno televizijo dejal branilec Sabahudin Kovačević.

Slovenska vrata je branil Gašper Krošelj, njegova menjava je bil Luka Gračnar. Namesto kaznovanega Žige Jegliča je vskočil David Rodman, ki bi sicer tekmo spremljal s tribune. Na njej sta sedela še vratar Matija Pintarič in branilec Žiga Pavlin. Anže Kuralt je ob odsotnosti Jegliča zapolnil mesto v drugem napadu z Robertom Saboličem in Rokom Tičarjem in odlično izkoristil zaupanje selektorja Karija Savolainena.

Prvi napad "letel", Muršak-Urbas-gol

Veselje ob vodstvu z 1:0. Foto: Guliver/Getty Images

Obe reprezentanci sta si v prvih petih minutah priigrali po nekaj priložnosti, a nista zadeli cilja. Sloveniji se je po šestih minutah ponudila priložnost za zadetek z igralcem več, kar je izkoristila po slabe pol minute igre. Jan Muršak je lepo prenesel plošček z leve na desno stran do Jana Urbasa, ta pa je "iz prve" sprožil z razdalje in ob bližnji vratnici ugnal Lars Haugna. Slovenski pritisk se je nadaljeval.

Še naprej je bil razpoložen predvsem prvi napad z Muršakom in Urbasom na čelu, v 14. minuti je nevarno zapretil, a je Haugen branil. Na drugi strani so hitro poskušali tudi Norvežani, a je Krošelj odlično posredoval. Ob koncu tretjine, v kateri je Slovenija prevladovala (razmerje v strelih 16:9), so risi spet zaigrali z igralcem več, a je norveški čuvaj mreže tokrat spretno zaustavil vse strele in tretjina se je končala z 1:0 za Slovenijo.

Če se na prvih dveh tekmah ni najbolj izkazal, je Lars Haugen tokrat branil odlično. Foto: Reuters

Ta je tretjino odprla z igralcem več, a se rezultat ni spremenil, kot tudi ne med 23. in 25. minuto, ko so imeli ob kazni Luke Vidmarja številčno prednost Norvežani. Tehtnica je bila še naprej na strani Slovenije, ki pa ji ni uspelo zadeti, najbolj vroče je bilo tri minute pred koncem tretjine, ko je pred vrati pretil drugi napad Sabolič-Tičar-Kuralt, a je bil Haugen na mestu. Ni se dal premagati niti ob koncu 40 minut, ko so si Vikingi prislužili še tretjo malo kazen, tako da je rezultat ostal 1:0 (razmerje v strelih po 2/3: 25:13).

Zapravljene številne slovenske priložnost in velik uspeh Norvežanov

Se je pa ta hitro spremenil v zadnji tretjini, ko je Martin Roymark v 44. minuti z leve strani ob ogradi lepo podal na desno pred gol, Tommy Kristiansen pa je plošček pospravil za Krošljev hrbet. Norvežanom je dal gol krila, še naprej so napadali, v 52. minuti drugič z igralcem več, Aleš Mušič je med tem celo izgubil palico, a so se Slovenci ubranili. Tri minute pred koncem rednega dela so še petič zaigrali v power-playu. Branilec Blaž Gregorc je zadel vratnico, Norvežane je reševal Haugen, tako da se je 60 minut končalo z 1:1.

Žalost Slovencev in veselje Norvežanov - s prvo zmago na OI so se prebili do četrtfinala. Foto: Stanko Gruden, STA

Sledil je podaljšek, v katerem so Slovenci zaigrali z igralcem več, a bili spet neučinkoviti. Spet je zapel okvir vrat. Na drugi strani pa so v 64. minuti zmedo pred slovenskimi vrati izkoristili Skandinavci. Plošček, ki je bil najprej že skoraj v posesti Krošlja, je pridobil Alexander Bonsaksen in Norveški priboril veliko zmago in četrtfinale.

Sodniki so si po zadetku, doseženem po kočljivem položaju pred slovenskim golom, ogledali videoposnetek in zadetek priznali.

Čehi niso dočakali sosedov, pravkar boj za preostali četrtfinalni vstopnici.

Američani so še drugič na teh igrah premagali Slovake. V skupinskem delu so zmagali tesno, tokrat pa kar s 5:1. Foto: Reuters Reprezentanca ZDA je uvodno tekmo repasaža proti Slovaški dobila s 5:1. Reprezentanci sta se srečali že v skupini, ko so Američani zmagali s tesnih 2:1, tokrat pa je bila izbrana vrsta ZDA bolj prepričljiva in si priigrala četrtfinalni nastop proti favorizirani Češki.

Pravkar potekata še preostali srečanji. Finska ne bi smela imeti večjih težav z Južno Korejo, zmagovalec bo v četrtfinalu meril moči z aktualnimi olimpijskimi prvaki Kanadčani. Švicarji igrajo z Nemci – kdor bo slavil, bo skočil v četrtfinalni par z najboljšo ekipo skupinskega dela Švedsko.