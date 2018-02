V živo: Slovenski vihar na odmor s prednostjo

OLIMPIJSKE IGRE, PJONGČANG, HOKEJSKI TURNIR, MOŠKI, repasaž za četrtfinale

Iz Južne Koreje je tik pred repasažem z Norveško prišla šokantna novica. Napadalec drugega napada Žiga Jeglič je padel na dopinškem testu , saj je, kot pravi sam, pozabil prijaviti terapevtsko izjemo. V nadaljevanju iger ne bo igral. Zmagovalec med tekmo Slovenija-Norveška bo v četrtfinalu igral z Rusijo. V uvodnem repasažu za četrtfinale so hokejisti ZDA nadigrali Slovake s 5:1. V četrtfinale so že uvrščeni Rusi, Švedi, Čehi in Kanadčani.

Slovenska hokejska reprezentanca poskuša ponoviti uspeh iz Sočija, ko je v repasažu odpravila Avstrijo in se uvrstila v četrtfinale, kjer so njeno zgodbo končali Švedi. Tokrat Slovencem, drugim iz skupine B, nasproti stojijo Norvežani, ki so v skupinskem delu izgubili na vseh treh tekmah in končali na zadnjem mestu. Spomin na medsebojne tekme z večjih prvenstev za slovensko izbrano vrsto ni najbolj prijeten (trije porazi na zadnjih treh svetovnih prvenstvih), a naši hokejisti so odločeni, da se trend obrne.

Slovenska vrata brani Gašper Krošelj, njegova menjava je Luka Gračnar. Namesto kaznovanega Žige Jegliča je vskočil David Rodman, ki bi sicer tekmo spremljal s tribune. Na njej sedita še vratar Matija Pintarič in branilec Žiga Pavlin. V zadnjem času eden od najbolj podcenjenih reprezentantov Anže Kuralt je ob odsotnosti Jegliča zapolnil mesto v drugem napadu z Robertom Saboličem in Rokom Tičarjem in odlično izkoristil zaupanje selektorja Karija Savolainena.

Muršak, Urbas, gol

Obe reprezentanci sta si v prvih petih minutah priigrali po nekaj priložnosti, a nista zadeli cilja. Sloveniji se je po šestih minutah ponudila priložnost za zadetek z igralcem več, kar je izkoristila po slabe pol minute igre. Jan Muršak je lepo prenesel plošček z leve na desno stran do Jana Urbasa, ta pa s prve sprožil z razdalje in ob bližnji vratnici ugnal Lars Haugna. Slovenski pritisk se je nadaljeval.

Še naprej je bil razpoložen predvsem prvi napad, z Muršakom in Urbasom na čelu, v 14. minuti je nevarno zapretil, a je Haugen branil. Na drugi strani so hitro poskušali tudi Norvežani, a je Krošelj odlično posredoval.

Komentar Žige Jegliča



Bil sem testiran 16. februarja 2018. Rezultat testiranja je pokazal prisotnost Fenoterola v urinu, ki se skriva v Berudualu, zdravilu za določene bolezni spodnjih dihal. Omenjeno zdravilo jemljem zaradi astme po nasvetu zdravnika. Zdravilo mi je bilo predpisano po testiranjih med težavami z dihanjem na Slovaškem leta 2017. Žal sem ga pozabil prijaviti kot terapevtsko izjemo. Spregledal sem razliko med primerljivimi zdravili, ki so dovoljena, kar bi mi dovoljevalo njegovo uporabo ob pojavu težav z dihanjem tudi v času olimpijskih iger. Zaradi svoje malomarnosti se vsem prizadetim opravičujem in sprejemam nadaljnje proti-dopinške postopke. Dokler ne bodo končani vsi proti-dopinški postopki ne dajem dodatnih izjav.

Američani so še drugič na teh igrah premagali Slovake. V skupinskem delu so zmagali tesno, tokrat pa kar s 5:1. Foto: Reuters

Čehi niso dočakali sosedov

Reprezentanca ZDA je uvodno tekmo repasaža proti Slovaški dobila s 5:1. Reprezentanci sta se srečali že v skupini, ko so Američani zmagali s tesnih 2:1, tokrat pa je bila izbrana vrsta ZDA bolj prepričljiva in si priigrala četrtfinalni nastop proti favorizirani Češki.

Ob 13.10 bosta sledili še preostali srečanji. Finska ne bi smela imeti večjih težav z Južno Korejo, zmagovalec bo v četrtfinalu meril moči z aktualnimi olimpijskimi prvaki Kanadčani. Ob isti uri bodo na delu še Švicarji in Nemci – kdor bo slavil, bo skočil v četrtfinalni par z najboljšo ekipo skupinskega dela Švedsko.