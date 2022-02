Slovenke odštevajo minute do boja za odličja

Prvi slovenski tekmovalni vrhunec na olimpijskih igrah v Pekingu se bo z žensko posamično tekmo v smučarskih skokih na srednji napravi začel ob 11.45. Slovenke so v najožjem krogu favoritinj za olimpijsko odličje. Najboljša uvrstitev slovenskih skakalk na olimpijskih igrah do zdaj je šesto mesto Maje Vtič iz Sočija.

Le dan po uradnem odprtju 24. zimskih olimpijskih iger se bodo smučarske skakalke borile za odličja na edini posamični tekmi na Kitajskem. Komplet odličij jim bodo podelili na srednji napravi v Džangdžjakovu, pri gradni katere so sodelovali tudi Slovenci.

Slovenski kvartet, ki ga sestavljajo Urša Bogataj, Ema Klinec, Nika Križnar in Špela Rogelj, ima upravičeno visoke cilje in pogleduje proti kolajnam. Varovanke Zorana Zupančiča so v petih serijah uradnih treningov dokazale, da spadajo v najožji krog favoritinj za odličja. Ob njih sta najresneje v igri še branilka srebra iz Pjongčanga Nemka Katharina Althaus in bronasta Japonka Sara Takanaši. Na Kitajskem ni glavne favoritinje za vrh Sare Marite Kramer, ki se je pred prihodom na olimpijske igre okužila z novim koronavirusom.

Zelo "domače" se je od Slovenk na treningih počutila Bogatajeva, ki je bila v zadnji seriji prva, v treh druga, enkrat pa osma. Križnarjeva je enkrat vknjižila prvo mesto, enkrat drugo, dvakrat tretje in enkrat četrto. Klinčeva je bila enkrat četrta, enkrat peta, dvakrat šesta in enkrat sedma. Rogljeva, ki ima z olimpijskih iger največ izkušenj, to je namreč že njen tretji olimpijski nastop, je vknjižila dva četrta rezultata, sedmo, deveto in 14. mesto.

Nova olimpijska prvakinja

Dobili bomo šele tretjo olimpijsko prvakinjo v smučarskih skokih. Leta 2014, ko so skakalke prvič dobile priložnost za olimpijski boj, je slavila Nemka Carina Vogt, pred štirimi leti pa Norvežanka Maren Lundby. Nobena od njiju na Kitajskem ne tekmuje.

Edina posamična preizkušnja za skakalke se bo začela ob 11.45. Nekatere skakalke bodo v ponedeljek tekmovale še na tekmi mešanih ekip, nato bo zanje tekmovalnega dela na olimpijskih igrah konec.

