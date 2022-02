V živo: vroči slovenski orli pogledujejo proti medalji

Smučarski skakalci se pravkar merijo za odličja na veliki skakalnici v Džangdžjakovu, naši orli pa so odlično ogreti. V poskusni seriji so prikazali konkurenčne skoke za medalje - Lovro Kos je bil 2., Peter Prevc 3., Timi Zajc pa 5., le Cene Prevc je končal nekoliko nižje na 24. mestu. Najbolj ogret je zlat s srednje skakalnice Rjoju Kobajaši. Obeta se pravi boj za medaljo. Kobajašija in 15. Daniela Andreja Tandeja je v poskusni seriji ločilo zgolj devet točk.

Trenutni vrstni red, 1. serija Peter Prevc ima številko 34, Lovro Kos 37, Timi Zajc 39, Cene Prevc pa 42.

Poskusna serija je napovedala srdit boj za odličja, na koncu znajo odločati desetinke. Najbolje je z njo opravil olimpijski prvak s srednje skakalnice Rjoju Kobajaši, ki je bil s 136,5 metra najdaljši. 2,6 točke za njim je zaostal drugi Lovro Kos, 3,1 točke pa tretji Peter Prevc. Povsem blizu je bil peti Timi Zajc, za Kobajašijem je zaostal štiri točke. Prvih 15 skakalcev je ločilo zgolj devet točk, tudi tisti za prvo petnajsterico niso veliko zaostali. Najskromnejši od Slovencev je bil na 24. mestu Cene Prevc.

Tekma se bo začela ob 12. uri.

ZOI, velika skakalnica, poskusna serija: 1. Rjoju Kobajaši 136,5 metra - 79,3 točke

2. Lovro Kos 135 - 76,7

3. Peter Prevc 133,5 - 76,2

4. Markus Eisenbichler 133 - 75,7

5. Timi Zajc 133,5 - 75,3

6. Manuel Fettner 133 - 74,7

7. Marius Lindvik 131 - 73,4

8. Stefan Kraft 131 - 72,8

9. Halvor Egner Granerud 131,5 - 72,9

10. Karl Geiger 131 - 72

...

24. Cene Prevc 128 - 63,7



Peter Prevc ima številko 34, Lovro Kos 37, Timi Zajc 39, Cene Prevc pa 42.

Pred smučarskimi skakalci je še druga posamična tekma na olimpijskih igrah na Kitajskem, tokrat se bodo za odličja pomerili na veliki skakalnici, na kateri naslov olimpijskega prvaka (drugič zapored) brani Poljak Kamil Stoch – zlat je bil tako v Sočiju kot v Pjongčangu.

Peter Prevc napada četrto olimpijsko odličje

Slovenski trener Robert Hrgota bo računal na Petra Prevca, Timija Zajca, Lovra Kosa in Ceneta Prevca. Predvsem najstarejši od bratov Prevc se je z napravo dodobra spoprijateljil. Na drugem treningu je bil v ospredju, odlično mu je šlo tudi v kvalifikacijah, ko sta pred njim končala le Norvežana Marius Lindvik in Halvor Egner Granerud.

Ceneta Prevca čaka olimpijski debi. Foto: Guliverimage

Peter Prevc napada drugo olimpijsko odličje na Kitajskem, na tekmi mešanih ekip je z zlatom zaokrožil komplet olimpijskih kolajn (v Sočiju je bil srebrn in bronast), in četrto v karieri. Devetindvajsetletnik je bil povsem blizu zmagovalnemu odru že na srednji skakalnici, a ga je na nehvaležnem četrtem mestu zgrešil za pol točke.

Cene Prevc je kvalifikacije končal na desetem mestu, Kos je bil 19., Zajc, ki je kot edini Slovenec vse trening skoke končal med deseterico, pa je zasedel 33. mesto.

Širok krog favoritov

Krog favoritov je širok. Ob norveški dvojici, ki je kvalifikacije končala na prvem in drugem mestu, je dobre predstave prikazal še en Viking, Daniel Andre Tande, ki je na OI zaradi bolezni covid-19 prišel z zamudo. Na treningih in v kvalifikacijah je bil zelo razpoložen Stefan Kraft, pa tudi olimpijski prvak s srednje naprave, Japonec Rjoju Kobajaši, in presenetljivi podprvak Manuel Fettner. Tu sta Nemca Markus Eisenbichler in Karl Geiger, za katerega Nemci upajo, da se dokončno prebudi, na srednji skakalnici se ni znašel. Zanimivo bo tudi videti, kako se bosta znašla Rusa Danil Sadrejev in Jevgenij Klimov, ki na Kitajskem kažeta dobre predstave ...

Za konec še ekipna tekma

V ponedeljek sledi še ekipna tekma na veliki skakalnici. Slovenska ekipa bo dokončno znana po nedeljskem treningu. Za zadnje mesto se bosta pomerila Anže Lanišek, ki je danes gledalec, in najslabše uvrščeni Slovenec današnje tekme.

Velika skakalnica, posamična tekma, moški