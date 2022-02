V živo: Finale se v sneženju začenja, Kranjec mora nadoknaditi 70 stotink

Pravi, da je sposoben boja za kolajne. Žan Kranjec. S številko 13 je v zelo težkih razmerah (sneženje in slaba vidljivost) odpeljal solidno in po prvi vožnji za kolajno zaostaja 70 stotink. Prvih pet je v 19-ih stotinkah. Finale prestavljen na 8.00.

Progo in iztek so očistili. Toliko snega tu ne zapade ves februar. Finale ob osmih bo! Kranjec bo napadel z 8. mesta, Pinturault z 11. A prvih pet ima kar lepo prednost.



Začetek finala je prestavljen za uro in 15 minut na 8.00. Odstranjujejo sneg s proge, tudi iz izteka. Še vedno močno sneži, v prvi vožnji je bila ovira tudi slaba vidljivost.



ZOI, veleslalom, moški (po prvi vožnji):



1. Marco Odermatt (špvi) 1:02,93

2. Stefan Brennsteiner (Avt) +0,04

3. Mathieu Faivre (Fra) +0,08

4. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,12

5. Thibaut Favrot (Fra) +0,19

6. Luca de Aliprandini (Ita) +0,49

7. Manuel Feller (Avt) +0,74

8. Žan Kranjec (Slo) +0,78

9. River Radamus (ZDA) +0,86

10. Gino Civiezel (Švi) +0,97

Pred štirimi leti je olimpijsko zlato kolajno v veleslalomu osvojil Marcel Hirscher. Naslova Avstrijec ne brani, saj je že končal kariero. Srebrn je bil Norvežan Henrik Kristoffersen, bronast pa Alexis Pinturault. Žan Kranjec je osvojil četrto mesto. Jasno, zdaj želi več. Na uvodnem veleslalomu letošnje zime je bil sicer tretji, nato pa ne več boljši kot deseti.

Marco Odermatt Foto: Reuters Po prvi vožnji vodi Odermatt, ki ima status glavnega favorita. Vodilni smučar sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev in vodilni v seštevku discipline pa si v težkih razmerah, prva vožnja je potekala ob sneženju in temu primerni slabši vidljivosti, ni priboril velike prednosti pred izzivalci. Avstrijec Stefan Brennsteiner na drugem mestu na progi Ledena reka zaostaja pičle štiri stotinke sekunde. Mathieu Faivre iz Francije na tretjem mestu pa zgolj osem stotink. Tudi zaostanek Kristoffersena na četrtem mestu je minimalen, in sicer 12 stotink sekunde. "Ničesar nisem videl," je v izteku povedal peti Luca di Aliprandini.

Benjamin Alexander Foto: Reuters Slovenski as Kranjec na osmem mestu zaostaja 78 stotink sekunde. Smučal je zelo napadalno, a je bil v zavojih nekoliko prepozen.

Od 89 veleslalomistov na štartu jih je do cilja prve vožnje prišlo 54. Številni eksoti so imeli v zelo zahtevnih pogojih velike težave. Je pa prvo vožnjo končal prvi jamajški alpski smučar na olimpijskih igrah. Benjamin Alexander je na zadnjem, 54. mestu zaostal 35 sekund.

Splužiti so morali še ciljni iztek, saj so se v prvi vožnji veleslalomisti le s težavo ustavljali. Foto: Reuters

Finale se začne ob 7.00 po srednjeevropskem času.