Izjemna Andreja Slokar v boju za medaljo, nov šok za Shiffrinovo

Po ponedeljkovem veleslalomu se alpske smučarke danes merijo še v slalomu. Po polovici preizkušnje je v vodstvu Nemka Lena Dürr, ki je hkrati tudi odprla slalomski boj. Le tri stotinke za njo zaostaja Švicarka Michelle Gisin, še devet stotink več pa na tretjem mestu zaostaja olimpijska prvakinja v veleslalomu Švedinja Sara Hector.

Za slovenske nasmehe je v prvi vožnji poskrbela Andreja Slokar, ki se je po progi podala s številko 17, po odličnih vmesnih časih pa je z manjšo napako pred zadnjo strmino na koncu zaostala 47 stotink in je četrta! Za tretjim mestom zaostaja 35 stotink sekunde. Na prvih štirih mestih po prvem delu bojev za kolajne so tekmovalke, ki niso sodile v najožji krog favoritk v boju za slalomski komplet olimpijskih medalj.

Slokarjeva je bila sicer dobro na progi že v drugi vožnji ponedeljkovega veleslaloma, na kateri je napadla z 20. mesta, a je nato svoj nastop končala predčasno. Štiriindvajsetletna slovenska smučarka je v tej sezoni naredila velik korak naprej. Na prizorišču v Lech Zürsu je novembra postala prva Slovenka z zmago na paralelnih tekmah v ženski in moški konkurenci, s tem pa je postala enajsta Slovenka, ki se lahko pohvali vsaj z eno zmago na tekmah za svetovni pokal. Izjemno je nastopila tudi na lanskem svetovnem prvenstvu, kjer je v slalomu osvojila peto mesto.

Ana Bucik bo v drugo napadla s 14. mesta. Foto: Reuters

V finalu bo od Slovenk nastopila še Ana Bucik, ki pa je v prvi vožnji nastopila nekoliko bolj zadržano. Z zaostankom 1,56 zaseda 14. mesto. Z odstopom je svoj prvi olimpijski nastop končala Neja Dvornik, ki je sicer napadla, a je v srednjem delu povozila količek in svoj nastop končala brez rezultata. Na enak način je odstopila tudi najboljša Slovenka iz veleslaloma, Meta Hrovat, ki v tej sezoni nikakor ne najde pravih slalomskih občutkov.

Shiffrinova ponovila napako iz veleslaloma

Za veliko začudenih pogledov pa sta tako kot v veleslalomu znova poskrbeli najboljši slalomistki svetovnega pokala in osmoljenki s prve olimpijske tekme, Slovakinja Petra Vlhova in Američanka Mikaela Shiffrin. Vlhova, ki je v tej sezoni dobila pet slalomskih tekem za svetovni pokal, je namreč visoko zaostala (+0,72) in je osma. Slovakinja bo skušala nadoknaditi zapravljeno v finalni vožnji na postavitvi svojega trenerja Maura Pinija.

Nove priložnost pa ne bo dočakala Shiffrinova, ki je tako kot v veleslalomu tudi v slalomu odstopila že po nekaj zavojih.

Mikaela Shiffrin je tako kot v veleslalomu odstopila že po nekaj zavojih. Foto: Guliverimage

26-letna Američanka je leta 2014 osvojila prvo olimpijsko zlato kolajno v slalomu in leta 2018 v veleslalomu. V svetovnem pokalu je zbrala 47 slalomskih zmag, kar je največ v obeh konkurencah, ženski in moški, na svetovnih prvenstvih je bila štirikrat prvakinja v tej disciplini. Če bi zmagala v sredo, se bi izenačila s Švicarko Vreni Schneider, ki je edina doslej dvakrat stopila na slalomski Olimp (1988, 1994).

Na startu prve vožnje je bilo 88 tekmovalk iz 51 reprezentanc.

Druga vožnja bo na sporedu ob 6.45.

Vrstni red po 1. vožnji:

1. Lena Dürr (Nem) 52,17

2. Michelle Gisin (Švi) +0,03

3. Sara Hector (Šve) +0,12

4. Andreja Slokar (Slo) +0,47

5. Wendy Holdener (Švi) +0,48

6. Paula Moltzan (ZDA) +0,62

7. Katharina Liensberger (Avt) +0,66

8. Petra Vlhova (Svk) +0,72

9. Camille Rast (Švi) +1,18

10. Katharina Gallhuber (Avt) +1,23

...

14. Ana Bucik (Slo) +1,56

...



Odstop: Neja Dvornik (Slo), Meta Hrovat (Slo)