STA

Sreda,
11. 2. 2026,
23.37

1 ura, 33 minut

ZOI, umetnostno drsanje (plesni pari)

Francoski plesni par očaral tako občinstvo kot sodnike

STA

Plesni pari ZOI 2026 Laurence Fournier Beaudry Guillaume Cizeron | Laurence Fournier Beaudry in Guillaume Cizeron sta olimpijska zmagovalca. | Foto Reuters

Laurence Fournier Beaudry in Guillaume Cizeron sta olimpijska zmagovalca.

Foto: Reuters

Francoski plesni par v umetnostnem drsanju Laurence Fournier Beaudry in Guillaume Cizeron je osvojil zlato medaljo na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu. Za Cizerona je to tretja olimpijska medalja v tej kategoriji, pred štirimi leti je v Pekingu osvojil zlato, pred osmimi v Pyeongchangu pa srebrno.

Laurence Fournier Beaudry in Guillaume Cizeron sta za današnji nastop v prostem programu prejela oceno 135,64 točk. Pred tem sta v ponedeljek prejela 90,18 točk v ritmičnem plesu. Tako sta imela skupaj 225,82 točk.

Današnji program sta - plesala sta na skladbo iz filma The Whale - opravila brezhibno ter očarala tako občinstvo kot sodnike.

Plesni pari ZOI 2026 Laurence Fournier Beaudry Guillaume Cizeron | Foto: Reuters Foto: Reuters

Ameriška favorita, zakonca Madison Chock in Evan Bates, sta po prostem programu osvojila srebro z 224,39 točkami.

Kanadski dvojec Piper Gilles in Paul Poirier je zasedel tretje mesto z 217,39 točkami.

Umetnostno drsanje, plesni pari:

ZLATO: Laurence Fournier Beaudry/Guillaume Cizeron (Francija)
SREBRO: Madison Chock/Evan Bates                   (ZDA)
BRON: Piper Gilles/Paul Poirier                    (Kanada)

