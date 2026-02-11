Francoski plesni par očaral tako občinstvo kot sodnike

Francoski plesni par v umetnostnem drsanju Laurence Fournier Beaudry in Guillaume Cizeron je osvojil zlato medaljo na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu. Za Cizerona je to tretja olimpijska medalja v tej kategoriji, pred štirimi leti je v Pekingu osvojil zlato, pred osmimi v Pyeongchangu pa srebrno.