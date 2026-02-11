Sreda, 11. 2. 2026, 23.37
1 ura, 33 minut
ZOI, umetnostno drsanje (plesni pari)
Francoski plesni par očaral tako občinstvo kot sodnike
Francoski plesni par v umetnostnem drsanju Laurence Fournier Beaudry in Guillaume Cizeron je osvojil zlato medaljo na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu. Za Cizerona je to tretja olimpijska medalja v tej kategoriji, pred štirimi leti je v Pekingu osvojil zlato, pred osmimi v Pyeongchangu pa srebrno.
Laurence Fournier Beaudry in Guillaume Cizeron sta za današnji nastop v prostem programu prejela oceno 135,64 točk. Pred tem sta v ponedeljek prejela 90,18 točk v ritmičnem plesu. Tako sta imela skupaj 225,82 točk.
Današnji program sta - plesala sta na skladbo iz filma The Whale - opravila brezhibno ter očarala tako občinstvo kot sodnike.
Ameriška favorita, zakonca Madison Chock in Evan Bates, sta po prostem programu osvojila srebro z 224,39 točkami.
Kanadski dvojec Piper Gilles in Paul Poirier je zasedel tretje mesto z 217,39 točkami.
Umetnostno drsanje, plesni pari:
ZLATO: Laurence Fournier Beaudry/Guillaume Cizeron (Francija)
SREBRO: Madison Chock/Evan Bates (ZDA)
BRON: Piper Gilles/Paul Poirier (Kanada)