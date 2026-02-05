V živo: izjemna napoved Nike Prevc na preizkusu olimpijske skakalnice

Smučarske skakalke so zbrane na olimpijskem prizorišču v Predazzu, kjer pravkar poteka prvi uradni trening na srednji skakalnici HS107. Slovensko žensko ekipo pod vodstvom Jurija Tepeša v Italiji sestavljajo vodilna skakalka zime Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič. Moški prvi trening je predviden ob 20. uri, slovenski tabor ga bo izpustil, zasedba Roberta Hrgota naj bi tako v Italiji prvič trenirala v nedeljo.

Prvi trening: 1. Nika Prevc (Slo) 102,5 točke/98 m

2. Eirin Maria Kvandal (Nor) 101,4/98,0

3. Anna Odine Stroem (Nor) 100,6/97,0

4. Agnes Reisch (Nem) 98,0/99,5

5. Abigail Strate (Kan) 96,0/98,5

6. Nozomi Marujama (Jap) 95,7/95,5

7. Juka Seto (Jap) 93,5/91,5

8. Eder Lisa (Avt) 92,4/93,5

9. Nika Vodan (Slo) 91,3/95,0

10. Selina Freitag (Nem) 91,1/96,5

...

36. Maja Kovačič (Slo) 70,2 (88,0)

38. Katra Komar (Slo) 69,3 (88,5) Drugi trening: 1. Nika Prevc (Slo) 88,0 točke/100,5 metra

2. Lisa Eder (Avt) 86,9/100,0

3. Anna Odine Stroem (Nor) 86,7/100,0

4. Eirin Maria Kvandal (Nor) 84,5/100,5

5. Abigail Strate (Kan) 78,8/96,5

6. Nika Vodan (Slo) 78,1/96,5

7. Nozomi Marujama (Jap) 73,8/94,5

8. Ping Zeng (Kit) 76,1/98,0

9. Sara Takanaši (Jap) 73,8/94,5

10. Agnes Reisch 72,5/93,5

...

23. Katra Komar (Slo) 63,0/92,0

41. Maja Kovačič (Slo) 48,8/88,0

Slovenska moška ekipa bo današnji trening izpustila.in druščina bodo v Predazzo prispeli v petek. Preberite več:

Dan pred uradnim odprtjem zimskih olimpijskih iger v Italiji bo že pestro na skakalnici v Predazzu, kjer se bo dogajanje začelo s treningoma na srednji skakalnici (HS107). Najprej bodo na delu skakalke, ki so že začele s prvim uradnim treningom na olimpijski napravi. Pravkar poteka zadnja, tretja serija.

V prvi je bila najboljša vodilna skakalka svetovnega pokala Nika Prevc, ki je s pristankom pri 98 metrih (102,5 točke) prehitela Norvežanki Eirin Mario Kvandal (-1,1 točke) in Anno Odine Stroem (-1,9 točke). V prvo deseterico je skočila še Nika Vodan (91,3 točke za 9. mesto), Maja Kovačič in Katra Komar sta pristali na 36. oziroma 38. mestu.

Tudi v drugi seriji je na vrhu kraljevala slovenska šampionka Nika Prevc. Z daljavo 100,5 metra je izenačila daljavo dneva (88 točk). Najbolj se ji je približala Avstrijka Lisa Eder (-2,1 točke). Vnovič sta sledili Norvežanki. Da se lahko spet vmeša v boj za odličja, potrjuje tudi Nika Vodan, ki je pristala na šestem mestu (78,1 točke). Bolje je skočila Katra Komar, 63 točk je zadostovalo za 23. mesto, na 41. je serijo zaključila Kovačič.

Nika Prevc se je hitro spoprijateljila s srednjo olimpijsko skakalnico v Predazzu. Foto: Guliverimage

Na olimpijskih igrah lahko nastopi 50 tekmovalk, najvišja kvota za posamezno državo je štiri. Slovensko zasedbo na tekmovanju petih krogov prvič vodi Jurij Tepeš.

Skakalke bodo po novem imele dve posamični tekmi, še pred štirimi leti na Kitajskem so se za posamična odličja borile le na srednji skakalnici, zdaj pa se bodo še na veliki. Ob individualnih preizkušnjah pa jih čaka še tekma mešanih ekip (dve skakalki, dva skakalca) na srednji skakalnici.

Drugi uradni trening sledi v petek ob 9. uri, boj za posamična odličja na srednji skakalnici pa se bo začel v soboto ob 18.45. Eno uro prej bo poskusna serija.

Na zadnjih olimpijskih igrah sta kar dve Slovenki stali na stopničkah posamične tekme na manjši napravi, Urša Križnar (takrat Bogataj) je postala olimpijska prvakinja, Nika Vodan (takrat Križnar) pa je bila bronasta.