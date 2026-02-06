Nika Prevc in druščina že zjutraj spet na skakalnici

Smučarske skakalke po uvodnem četrtkovem uradnem treningu na olimpijski srednji skakalnici v Predazzu že ob 9. uri čaka drugi uradni trening. Na tem bodo skakale vse štiri Slovenke z Niko Prevc na čelu, ki je bila na včerajšnjih treningih dvakrat prva in enkrat druga. Prevc bo zvečer skupaj z bratom Domnom zastavonoša na slovesnem odprtju iger. Boj za odličja na manjši napravi za skakalke se bo v soboto začel ob 18.45.

Pester olimpijski skakalni program se bo nadaljeval že ob 9. uri zjutraj, ko se bodo skakalke znova podale na uradni trening na srednji skakalnici HS107 v Predazzu.

Nika Prevc je v četrtek v treh serijah za trening dosegla prvo, prvo in drugo mesto, a konkurenca, predvsem Lisa Eder, Anna Odine Stroem, Eirin Maria Kvandal, pa tudi Abigail Strate, ni bila daleč. Nika Vodan je bila deveta, šesta in osma, Katra Komar 38., 23. in 28., Maja Kovačič pa 36., 41. in 48.

Glavni trener slovenske zasedbe Jurij Tepeš je dejal, da bodo vse štiri varovanke skakale tudi danes zjutraj. "Danes smo imeli nekaj težav. Ravno zato gremo jutri na skakalnico. Telemark bo treba delati. Vse bodo skakale v praktično iste metre in dober doskok bo pomemben. Prvi skok smo se še malenkostno lovili, a so se tudi preostale. Smo pa potem stopnjevali, zlasti obe Niki. Katra (Katra Komar) je tudi kar dobro, za Majo (Maja Kovačič) smo pa že pred odhodom vedeli, da ji manjša skakalnica ni pisana na kožo in bo imela kar nekaj težav," je po četrtkovem treningu dejal Tepeš.

Po današnjem treningu zvečer sledi slavnostno odprtje iger, na katerem bosta slovenski zastavonoši Nika in Domen Prevc. Prvo nato že v soboto ob 18.45 čaka prvi posamični boj za odličja na srednji skakalnici.

Na petkov trening je prijavljenih 50 skakalk.

