Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Petek,
6. 2. 2026,
8.02

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Maja Kovačič Katra Komar Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc zimske olimpijske igre smučarski skoki

Petek, 6. 2. 2026, 8.02

15 minut

ZOI 2026, Predazzo, smučarski skoki, trening, srednja skakalnica (ž)

Nika Prevc in druščina že zjutraj spet na skakalnici

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Nika Prevc, Milano Cortina 2026 | Nika Prevc in preostale skakale bodo na srednji skakalnici znova že ob 9. uri. | Foto Guliverimage

Nika Prevc in preostale skakale bodo na srednji skakalnici znova že ob 9. uri.

Foto: Guliverimage

Smučarske skakalke po uvodnem četrtkovem uradnem treningu na olimpijski srednji skakalnici v Predazzu že ob 9. uri čaka drugi uradni trening. Na tem bodo skakale vse štiri Slovenke z Niko Prevc na čelu, ki je bila na včerajšnjih treningih dvakrat prva in enkrat druga. Prevc bo zvečer skupaj z bratom Domnom zastavonoša na slovesnem odprtju iger. Boj za odličja na manjši napravi za skakalke se bo v soboto začel ob 18.45.

Nika Prevc
Sportal Nika Prevc o malenkostih, Tepeš potegnil potezo pred tekmo
Nika Prevc, Milano Cortina 2026
Sportal Izjemna napoved Nike Prevc, a tudi opozorilo avstrijske tekmice

Pester olimpijski skakalni program se bo nadaljeval že ob 9. uri zjutraj, ko se bodo skakalke znova podale na uradni trening na srednji skakalnici HS107 v Predazzu.

Nika Prevc je v četrtek v treh serijah za trening dosegla prvo, prvo in drugo mesto, a konkurenca, predvsem Lisa Eder, Anna Odine Stroem, Eirin Maria Kvandal, pa tudi Abigail Strate, ni bila daleč. Nika Vodan je bila deveta, šesta in osma, Katra Komar 38., 23. in 28., Maja Kovačič pa 36., 41. in 48.

Glavni trener slovenske zasedbe Jurij Tepeš je dejal, da bodo vse štiri varovanke skakale tudi danes zjutraj. "Danes smo imeli nekaj težav. Ravno zato gremo jutri na skakalnico. Telemark bo treba delati. Vse bodo skakale v praktično iste metre in dober doskok bo pomemben. Prvi skok smo se še malenkostno lovili, a so se tudi preostale. Smo pa potem stopnjevali, zlasti obe Niki. Katra (Katra Komar) je tudi kar dobro, za Majo (Maja Kovačič) smo pa že pred odhodom vedeli, da ji manjša skakalnica ni pisana na kožo in bo imela kar nekaj težav," je po četrtkovem treningu dejal Tepeš.

Po današnjem treningu zvečer sledi slavnostno odprtje iger, na katerem bosta slovenski zastavonoši Nika in Domen Prevc. Prvo nato že v soboto ob 18.45 čaka prvi posamični boj za odličja na srednji skakalnici.

Na petkov trening je prijavljenih 50 skakalk.

Preberite še:

Italijanska ženska hokejska reprezentanca
Sportal Zgodovinska zmaga Italijank. Hude težave za Finke, a je MOK našel rešitev.
Žiga Jelar
Sportal Čeprav še čuti bolečine, se Jelar vrača na tekme
Milano olimpijski bakla
Sportal Olimpijska bakla prispela pred milansko katedralo
Domen Prevc Nika Prevc
Sportal Domen in Nika Prevc s posebno častjo v Predazzu
Bormio, smuk
Sportal Hrobatova želja ne bo uslišana, februarski Bormio je "povsem druga žival" kot decembrski
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Maja Kovačič Katra Komar Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc zimske olimpijske igre smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.