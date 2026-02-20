Nizozemka Antoinette de Jong je nova olimpijska prvakinja v hitrostnem drsanju na 1500 metrov. Tridesetletnica, ki je na igrah v Pekingu pred štirimi leti v isti kategoriji osvojila bron, je v cilj prišla s časom 1:54,09. Druga je bila Norvežanka Ragne Wiklund, tretja pa Valerie Maltais iz Kanade.

Wiklund, ki je na letošnjih igrah v hitrostnem drsanju na 3000 metrov osvojila srebrno medaljo, je na današnji tekmi v cilj prišla z zaostankom šestih stotink za de Jong. Tretjeuvrščena Maltais, ki je bila na tekmi na 3000 metrov tretja, pa je za najboljšo zaostala 31 stotink. Ima sicer že zlato kolajno v ekipnem zasledovanju iz Pekinga.

Zlato medaljo v hitrostnem drsanju na 1500 metrov je pred štirimi leti v kitajski prestolnici osvojila rojakinja današnje zmagovalke Ireen Wüst.