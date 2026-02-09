Domen Prevc ob olimpijskem debiju šesti

Ponedeljek na zimskih olimpijskih igrah je prinesel zgolj eno tekmo s slovenskim pridihom, posamično tekmo smučarskih skakalcev na srednji napravi, ki je postregla s kar nekaj presenetljivimi rezultati. Kolajn so se veselili štirje, prvak je postal Philipp Raimund, za veliko presenečenje pa je s srebrom poskrbel 18-letni Kacper Tomasiak. Najboljši Slovenec je bil ob olimpijskem debiju Domen Prevc na šestem mestu.

Po sobotni posamični tekmi skakalk na srednji skakalnici v Predazzu, na kateri je Nika Prevc osvojila srebrno odličje, se bodo zvečer za prva odličja borili tudi skakalci. Prvak je postal Nemec Philipp Raimund, srebro je pripadlo 18-letnemu Kacperju Tomasiaku, bron sta si razdelila Japonec Ren Nikaido in Švicar Gregor Deschwanden. Najboljši Slovenec je bil ob olimpijskem debiju Domen Prevc na šestem mestu, Timi Zajc je bil 21., Anže Lanišek 26.

Kvartet se veseli skakalnih odličij na srednji skakalnici. Foto: Reuters

Tretji tekmovalni dan bodo organizatorji podelili pet kompletov kolajn. Zmage v ekipni kombinaciji (smuk in slalom) sta se veselila Švicarja Franjo von Allmen in Tanguy Nef. V snežnem parku v Livignu so tekmovale smučarke prostega sloga, naslov olimpijske prvakinje je ubranila Švicarka Mathilde Gremaud.

Mathilde Gremaud je ubranila naslov prvakinje. Foto: Reuters

V Milanu je z novim olimpijskim rekordom na 1000 metrov prvakinja postala nizozemska hitrostna drsalka Jutta Leerdam.

21-letna japonska deskarka na snegu Kokomo Murase je bronu izpred štirih let dodala naslov olimpijske prvakinje v akrobatskih skokih.