Avtor:
Pe. M.

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
21.36

Osveženo pred

13 minut

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Domen Prevc Anže Lanišek Timi Zajc smučarski skoki

Zimske olimpijske igre, Milano Cortina 2026, 9. februar

Domen Prevc ob olimpijskem debiju šesti

Avtor:
Pe. M.

Domen Prevc | Domen Prevc je nastopil na svoji prvi olimpijski tekmi in ob debiju na srednji skakalnici osvojil šesto mesto. | Foto Reuters

Domen Prevc je nastopil na svoji prvi olimpijski tekmi in ob debiju na srednji skakalnici osvojil šesto mesto.

Foto: Reuters

Ponedeljek na zimskih olimpijskih igrah je prinesel zgolj eno tekmo s slovenskim pridihom, posamično tekmo smučarskih skakalcev na srednji napravi, ki je postregla s kar nekaj presenetljivimi rezultati. Kolajn so se veselili štirje, prvak je postal Philipp Raimund, za veliko presenečenje pa je s srebrom poskrbel 18-letni Kacper Tomasiak. Najboljši Slovenec je bil ob olimpijskem debiju Domen Prevc na šestem mestu.

Domen Prevc
Sportal Prevc: Majhna skakalnica, zahtevne razmere, veter od zadaj, stvari niso ravno meni po godu
Gaber Arh
Sportal V zakulisju srebrne Nike Prevc: človek, ki ga skoraj nihče ne vidi

Po sobotni posamični tekmi skakalk na srednji skakalnici v Predazzu, na kateri je Nika Prevc osvojila srebrno odličje, se bodo zvečer za prva odličja borili tudi skakalci. Prvak je postal Nemec Philipp Raimund, srebro je pripadlo 18-letnemu Kacperju Tomasiaku, bron sta si razdelila Japonec Ren Nikaido in Švicar Gregor Deschwanden. Najboljši Slovenec je bil ob olimpijskem debiju Domen Prevc na šestem mestu, Timi Zajc je bil 21., Anže Lanišek 26.

Kvartet se veseli skakalnih odličij na srednji skakalnici. | Foto: Reuters Kvartet se veseli skakalnih odličij na srednji skakalnici. Foto: Reuters

Tretji tekmovalni dan bodo organizatorji podelili pet kompletov kolajn. Zmage v ekipni kombinaciji (smuk in slalom) sta se veselila Švicarja Franjo von Allmen in Tanguy Nef. V snežnem parku v Livignu so tekmovale smučarke prostega sloga, naslov olimpijske prvakinje je ubranila Švicarka Mathilde Gremaud.

Mathilde Gremaud je ubranila naslov prvakinje. | Foto: Reuters Mathilde Gremaud je ubranila naslov prvakinje. Foto: Reuters

V Milanu je z novim olimpijskim rekordom na 1000 metrov prvakinja postala nizozemska hitrostna drsalka Jutta Leerdam.

21-letna japonska deskarka na snegu Kokomo Murase je bronu izpred štirih let dodala naslov olimpijske prvakinje v akrobatskih skokih.

Milano Cortina 2026, 9. februar:

Končne odločitve:

Alpsko smučanje:
ekipna kombinacija, smuk in slalom, moški

Deskanje prostega sloga:
akrobatski skoki, finale, ženske

Hitrostno drsanje:
1000 m, ženske

Smučanje prostega sloga:
snežni park, finale, ženske

Smučarski skoki:
posamična tekma, srednja skakalnica, moški (Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc)

Predtekmovanja:

Krling:

- ligaški del, mešane dvojice:
10.05 Švica - Kanada
10.05 Italija - ZDA
10.05 Norveška - Južna Koreja
10.05 Češka - Estonija
18.05 polfinale 1
18.05 polfinale 2

Hokej:

- skupina B, ženske:

12.10 Japonska - Italija
16.40 Nemčija - Francija


- skupina A, ženske:
20.40 Švica - ZDA
21.10 Kanada - Češka

Sankanje:
17.00 prva in druga vožnja, ženske

Umetnostno drsanje:
19.20 plesni pari, ritmični ples

Nika Prevc
Sportal Srebrni Niki Prevc v čustvenih trenutkih stali ob strani, besede Tepeša zadele bistvo
Nika Vodan Nika Prevc
Sportal Nika močno objela Niko Prevc: Lahko bi ji zlomila vse kosti
Gloria Kotnik, Livigno 2026
Sportal Neutolažljiva Gloria: Ne spomnim se, kdaj sem bila tako razočarana
Tim Mastnak
Sportal Kakšna drama! Tim Mastnak po fotofinišu ostal brez olimpijskega brona!
Johannes Hoesflot Klaebo
Sportal Klaebo zmagovito začel pohod proti dosežku, s katerim bi postal najuspešnejši udeleženec ZOI
Ilka Štuhec
Sportal Ilko Štuhec po smuku premagala čustva: Ena številka je preveč
Lindsey Vonn ZOI 2026
Sportal Tina Maze brez zadržkov o nastopu Lindsey Vonn, oglasila se je tudi sestra #video
biatlon Francija mešana štafeta
Sportal Francosko zmagoslavje v Anterselvi, slovenska štafeta 13.
Lindsey Vonn
Sportal Grozljiv trenutek na olimpijskem smuku: kako je padla Lindsey Vonn #foto
THUMB Breezy
Sportal "Zaplet" z medaljo olimpijske prvakinje, ki sporoča: Lindsey, s tabo smo
Tim Mastnak
Sportal Tim Mastnak po drami in fotofinišu brez odličja, mešana štafeta in Ilka za deseterico
 
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Domen Prevc Anže Lanišek Timi Zajc smučarski skoki
