Četrtek, 12. 2. 2026, 6.00
1 ura, 19 minut
Zimske olimpijske igre, Milano-Cortina 2026, 12. februar
Se Ilka Štuhec lahko vmeša v boj za najvišja mesta?
Danes bo na olimpijskih igrah v ospredju Ilka Štuhec, ki jo v Cortini v superveleslalomu čaka zadnji olimpijski nastop. Pozneje bodo na deset kilometrov v prosti tehniki nastopile še slovenske tekačice. Sicer pa bomo videli še kar nekaj končnih odločitev.
V ženskem superveleslalomu bo ob 11.30 nastopila Ilka Štuhec. Izkušena Mariborčanka bo še zadnjič nastopila na teh olimpijskih igrah. Vprašanje je, ali se lahko naša najboljša smučarka v hitrih disciplinah vmeša v boj za najvišja mesta.
Ob 13. uri bodo na deset kilometrov v prosti tehniki nastopile Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja. Slovenska četverica bo iskala predvsem dober ritem in čim boljšo uvrstitev
Sedem kompletov medalj in hokejski spektakel
Četrtek bo ponudil še sedem končnih odločitev. V ospredju bodo deskarji prostega sloga v krosu in snežnem žlebu, hitrostne drsalke na 5000 metrov, tekme na kratkih progah, ekipna štafeta sankačev ter grbine v smučanju prostega sloga.
Razživel se bo tudi moški hokejski turnir. Na sporedu bodo obračuni Švica- Francija, Češka- Kanada, Latvija - ZDA ter Nemčija Danska. Pri ženskah bo odigran še dvoboj Finska Kanada.
Milano-Cortina 2026, 12. februar:
Končne odločitve (9):
Alpsko smučanje:
11.30 superveleslalom, ženske
Deskanje prostega sloga:
13.45 kros, izločilni boji, moški
19.30 snežni žleb, finale, ženske
Hitrostno drsanje:
16.30 5000 m, ženske
Hitrostno drsanje, kratke proge:
20.15 500 m, izločilni boji, ženske
20.29 1000 m, izločilni boji, moški
Sankanje:
18.30 ekipna štafeta
Smučanje prostega sloga:
12.15 grbine, finale, moški
Smučarski tek:
13.00 10 km, prosto, ženske
Predtekmovanja:
Deskanje prostega sloga:
10.00 kros, kvalifikacije, moški
Krling:
Ligaški del, moški:
14.05 Norveška - Nemčija
14.05 ZDA - Švica
14.05 Velika Britanija - Švedska
Ligaški del, ženske:
09.05 Južna Koreja - ZDA
09.05 Japonska - Švedska
09.05 Italija - Švica
09.05 Kanada - Danska
19.05 Kitajska - Velika Britanija
19.05 Italija - Južna Koreja
19.05 Danska - Japonska
19.05 Švedska - ZDA
Hokej:
Skupina A, moški:
12.10 Švica - Francija
16.40 Češka - Kanada
Skupina C, moški:
21.10 Latvija - ZDA
21.10 Nemčija - Danska
Skeleton:
09.30 prva in druga vožnja, moški
Smučanje prostega sloga:
10.00 grbine, kvalifikacije, moški
