Začenjajo tekači, za njimi v boj Ilka, prvič na delu Fak, skakalci branijo zlato

Torek na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 bo za slovensko reprezentanco zelo pester. Že zjutraj smučarske tekače in tekačice čakajo kvalifikacije v sprintu, nato bosta na ekipni tekmi v kombinaciji moči združili Ilka Štuhec in Ana Bucik Jogan, popoldne bo prvič na delu tudi Jakov Fak, ob 18.45 pa bo slovenska mešana skakalna ekipa branila naslov olimpijskih prvakov iz Kitajske. Robert Hrgota in Jurij Tepeš sta v ekipo uvrstila Domna Prevca, Anžeta Laniška, Niko Prevc in Niko Vodan.

Obeta se s slovenskimi nastopi bogat olimpijski torek. Začeli ga bodo smučarski tekači s sprintom v klasični tehniki – nastopili bodo Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern, Tia Janežič, Lucija Medja, za obolelo Anjo Mandeljc pa se še ne ve –, kvalifikacije bodo ob 9.15, ob 11.45 sledijo izločilni boji.

Eden od favoritov za zlato je norveški as Johannes Klaebo, ki je že pri šestih zlatih olimpijskih odličjih in lahko tako že na letošnjem tekmovanju petih krogov postane rekorder. Rekord z osmimi zlatimi zimskimi odličji držijo njegovi rojaki Marit Bjorgen, Bjorn Daehlie in Ole Einar Bjorndalen.

Ob 10.30 se bo začela ekipna kombinacija. Odprle jo bodo smukačice, ob 14. uri bodo na delu še slalomistke. Slovenske barve bosta branili Ilka Štuhec in Ana Bucik Jogan.

Jakov Fak bo nastopil prvič po poškodbi. Foto: Aleš Fevžer

Moška biatlonska individualna preizkušnja na 20 kilometrov se bo začela ob 13.30. Nastopili bodo štirje Slovenci, prvič na teh olimpijskih igrah in po poškodbi tudi Jakov Fak, ob njem pa še Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar.

Zvečer bodo oči Slovencev znova uprte v Predazzo, kjer bo na sporedu zadnja tekma na srednji skakalnici. Podelili bodo odličja na mešani ekipni tekmi, na kateri bo slovenska ekipa branila zlato z zadnjih olimpijskih iger, ko so Slovenijo zastopali Nika Vodan (takrat Križnar), Urša Križnar (takrat Bogataj), Peter Prevc in Timi Zajc. Vse skupaj se bo začelo ob 18.45, v ekipi pa bo le eno ime izpred štirih let - Nika Vodan, ob njej pa še olimpijska podprvakinja s srednje skakalnice Nika Prevc, pa Domen Prevc in Anže Lanišek.

Polovica slovenske zasedbe za tekmo mešanih ekip. Foto: Matej Družnik/Delo/STA

Četrti tekmovalni dan bodo podelili devet kompletov kolajn. Poleg omenjenih končnih odločitev s slovenskim pridihom bodo znani še dobitniki odličij v hitrostnem drsanju na kratkih progah za mešane ekipe, mešanih dvojic v krlingu ter sankačic in smučarjev prostega sloga v snežnem parku.

Milano Cortina 2026, 10. februar: Končne odločitve: Alpsko smučanje:

10.30 ekipna kombinacija, smuk, ženske (Ilka Štuhec)

14.00 ekipna kombinacija, slalom, ženske (Ana Bucik Jogan) Biatlon:

13.30 individualna preizkušnja, 20 km, moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar) Hitrostno drsanje, kratke proge:

11.53 mešane ekipe, izločilni boji Krling:

- boji za kolajne, mešane dvojice:

14.05 tekma za tretje mesto

18.05 finale Sankanje:

17.00 tretja in četrta vožnja, ženske Smučanje prostega sloga:

12.30 snežni park, finale, moški Smučarski skoki:

18.45 srednja skakalnica, mešane ekipe (Nika Prevc, Nika Vodan, Domen Prevc/Anže Lanišek/Timi Zajc) Smučarski tek:

11.45 sprint, klasika, izločilni boji, moški in ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Lucija Medja, Vili Črv,

Miha Šimenc, Nejc Štern) Predtekmovanja: Hitrostno drsanje, kratke proge:

10.30 500 m, kvalifikacije, ženske

11.08 1000 m, kvalifikacije, moški Hokej: - skupina B, ženske:

12.10 Japonska - Švedska

16.40 Italija - Nemčija - skupina A, ženske:

20.10 Kanada - ZDA

21.10 Finska - Švica Smučanje prostega sloga:

11.15 grbine, kvalifikacije, moški

14.15 grbine, kvalifikacije, ženske Smučarski tek:

09.15 sprint, klasika, kvalifikacije, moški in ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Lucija Medja, Vili Črv, Miha Šimenc,

Nejc Štern) Umetnostno drsanje:

18.30 kratki program, moški

