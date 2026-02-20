V ogenj le Jakov Fak

Na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 se dogajanje počasi približuje koncu, prav tako pa tudi slovenski nastopi. Na biatlonski tekmi s skupinskim startom, kjer nastopa le 30 najboljših na svetu, bo nastopil le Jakov Fak. Na širšem spisku je še Miha Dovžan, ki pa je tretja rezerva.

Ob biatlonu bodo prireditelji podelili še sedem kompletov kolajn. Hitrostne drsalke se bodo pomerile na 1500 metrov, v drsanju na kratke proge pa bodo znani prvaki na 1500 metrov med ženskami in v moškem ekipnem zasledovanju na pet kilometrov. Po zapletih z vremenom bodo znani tudi trije novi prvaki v smučanju prostega sloga - med ženskami v krosu, med moškimi pa v skokih in snežnem žlebu. V krlingu bo znana moška ekipa, ki bo osvojila bron.

Veliko zanimanja bo nedvomno za moški hokejski polfinale. Ob 16.40 bo na sporedu obračun med Kanado in Finsko, ob 21.10 pa še med ZDA in Švedsko. Ženske čaka tudi polfinale ekipnega dela tekmovanja ter prvi dve vožnji v bobu dvosedu. Tudi drsalci in smučarji prostega sloga bodo pred finalnimi tekmovanji opravili kvalifikacijski del. V krlingu bosta na sporedu polfinalni tekmi v ženski konkurenci.

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 20. februar: Končne odločitve (8):

- Biatlon:

14.15 skupinski start, 15 km, moški (Jakov Fak) - Hitrostno drsanje:

16.30 1500 m, ženske - Hitrostno drsanje, kratke proge:

21.30 5000 m, finale, ekipno zasledovanje, moški

22.07 1500 m, finale, ženske - Krling:

- boji za kolajne, moški:

19.05 tekma za tretje mesto - Smučanje prostega sloga:

12.00 kros, izločilni boji, ženske

13.30 skoki, moški

19.30 snežni žleb, finale, moški Predtekmovanja:

- Bob:

18.00 dvosed, prva in druga vožnja, ženske - Krling:

- polfinale, ženske

14.05 polfinale 1

14.05 polfinale 2 - Hokej:

- polfinale, moški

16.40 Kanada - Finska

21.10 Slovaška - ZDA - Smučanje prostega sloga:

10.00 kros, kvalifikacije, ženske

10.30 skoki, kvalifikacije, moški

10.30 snežni žleb, kvalifikacije, moški - Hitrostno drsanje, kratke proge:

21.18 5000 m, finale B, ekipno zasledovanje, moški

20.15 1500 m, četrtfinale in polfinale, ženske

