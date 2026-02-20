Kitajski smučar prostega sloga Wang Xindi do zlate medalje v skokih

Kitajski smučar prostega sloga Wang Xindi je postal olimpijski prvak v skokih. Tridesetletnik si je zlato medaljo prislužil s 132,6 točke. Srebrno kolajno je osvojil švicarski smučar Noe Roth, ki je vodil po prvem delu, bronasto medaljo pa je osvojil Kitajec Li Tianma.

Finalni skok drugouvrščenega Rotha, ki je lani v švicarskem Engadinu postal svetovni prvak v skokih, so sodniki ocenili s 131,58 točke. Drugi najboljši Kitajec pa je olimpijsko medaljo osvojil s 123,93 točke.

Kitajec Qi Guangpu, ki je branil naslov z olimpijskih iger v Pekingu pred štirimi leti, je tekmo končal na šestem mestu.

V drugi krog tekmovanja sta se poleg omenjenih uvrstila še Kitajec Sun Jiaxu in Švicar Pirmin Werner.

