STA

Petek,
20. 2. 2026,
15.18

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 smučanje prostega sloga Wang Xindi

Petek, 20. 2. 2026, 15.18

21 minut

ZOI, Livigno, smučanje prostega sloga, skoki (m)

Kitajski smučar prostega sloga Wang Xindi do zlate medalje v skokih

STA

Wang Xindi je olimpijski prvak.

Wang Xindi je olimpijski prvak.

Foto: Guliverimage

Kitajski smučar prostega sloga Wang Xindi je postal olimpijski prvak v skokih. Tridesetletnik si je zlato medaljo prislužil s 132,6 točke. Srebrno kolajno je osvojil švicarski smučar Noe Roth, ki je vodil po prvem delu, bronasto medaljo pa je osvojil Kitajec Li Tianma.

Finalni skok drugouvrščenega Rotha, ki je lani v švicarskem Engadinu postal svetovni prvak v skokih, so sodniki ocenili s 131,58 točke. Drugi najboljši Kitajec pa je olimpijsko medaljo osvojil s 123,93 točke.

Kitajec Qi Guangpu, ki je branil naslov z olimpijskih iger v Pekingu pred štirimi leti, je tekmo končal na šestem mestu.

V drugi krog tekmovanja sta se poleg omenjenih uvrstila še Kitajec Sun Jiaxu in Švicar Pirmin Werner.
 

Smučanje prostega sloga, skoki, moški:


ZLATO   Wang Xindi (Kitajska)
SREBRO: Noe Roth (Švica)
BRON:   Li Tianma (Kitajska)

