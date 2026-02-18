Sreda, 18. 2. 2026, 14.48
45 minut
ZOI 2026, Livigno, Smučanje prostega sloga, akrobatski skoki, ženske
Mengtao Xu ubranila olimpijsko zlato v akrobatskih skokih
Kitajska smučarka prostega sloga Mengtao Xu je ubranila zlato kolajno na preizkušnji akrobatskih skokov, ki ga je osvojila na prejšnjih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022. Srebro je osvojila Avstralka Danielle Scott, bron pa Kitajka Shao Qi.
Zlato medaljo je Xu osvojila z 112,90 točke, Scott je zbrala 102,17, tretjeuvrščena Qi pa 101,90 točke.
Xu je tako postala prva športnica, ki je osvojila dve olimpijski zlati kolajni v akrobatskih skokih.
Scottova je osvojila šesto medaljo za Avstralijo na njihovih najboljših zimskih olimpijskih igrah doslej. Skupno je v Italiji osvojila že šest odličij.
Smučanje prostega sloga, akrobatski skoki, ženske:
ZLATO: Mengtao Xu (Kitajska)
SREBRO: Danielle Scott (Avstralija)
BRON: Shao Qi (Kitajska)