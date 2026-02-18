Mengtao Xu ubranila olimpijsko zlato v akrobatskih skokih

Kitajska smučarka prostega sloga Mengtao Xu je ubranila zlato kolajno na preizkušnji akrobatskih skokov, ki ga je osvojila na prejšnjih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022. Srebro je osvojila Avstralka Danielle Scott, bron pa Kitajka Shao Qi.

Zlato medaljo je Xu osvojila z 112,90 točke, Scott je zbrala 102,17, tretjeuvrščena Qi pa 101,90 točke.

Xu je tako postala prva športnica, ki je osvojila dve olimpijski zlati kolajni v akrobatskih skokih.

Scottova je osvojila šesto medaljo za Avstralijo na njihovih najboljših zimskih olimpijskih igrah doslej. Skupno je v Italiji osvojila že šest odličij.