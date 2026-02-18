Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
18. 2. 2026,
14.48

45 minut

Mengtao Xu akrobatski skoki Milano Cortina 2026

Sreda, 18. 2. 2026, 14.48

45 minut

ZOI 2026, Livigno, Smučanje prostega sloga, akrobatski skoki, ženske

Mengtao Xu ubranila olimpijsko zlato v akrobatskih skokih

STA

Mengtao Xu je ubranila olimpijski naslov. | Foto Reuters

Mengtao Xu je ubranila olimpijski naslov.

Foto: Reuters

Kitajska smučarka prostega sloga Mengtao Xu je ubranila zlato kolajno na preizkušnji akrobatskih skokov, ki ga je osvojila na prejšnjih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022. Srebro je osvojila Avstralka Danielle Scott, bron pa Kitajka Shao Qi.

Zlato medaljo je Xu osvojila z 112,90 točke, Scott je zbrala 102,17, tretjeuvrščena Qi pa 101,90 točke.

Xu je tako postala prva športnica, ki je osvojila dve olimpijski zlati kolajni v akrobatskih skokih.

Scottova je osvojila šesto medaljo za Avstralijo na njihovih najboljših zimskih olimpijskih igrah doslej. Skupno je v Italiji osvojila že šest odličij.

Smučanje prostega sloga, akrobatski skoki, ženske:

ZLATO:  Mengtao Xu (Kitajska)
SREBRO: Danielle Scott (Avstralija)
BRON:   Shao Qi (Kitajska)

 
