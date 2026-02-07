Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota, 7. 2. 2026, 12.30

0 minut

ZOI 2026, Bormio, smuk (m)

V živo: Odermatt brez kolajne! Hitrejša debitanta in veteran. Hrobat daleč od kolajne.

ZOI Bormio smuk Franjo von Allmen | Franjo von Allmen je popolno odsmučal na svojem debiju na olimpijskih igrah. | Foto Reuters

Franjo von Allmen je popolno odsmučal na svojem debiju na olimpijskih igrah.

Foto: Reuters

Na znameniti progi Stelvio nad Bormiom se že prvi dan olimpijskih iger Milano Cortina 2026 dogaja eden od vrhuncev - moški smuk. Prva olimpijska kolajna se na olimpijskem debiju nasmiha Franju von Allmenu, ki vodi. Enako velja za trenutno drugega Giovannija Franzonija in za tretjega Dominika Parisa, ki pa na igrah tekmuje že petič. Brez kolajne je ostal Marco Odermatt, pa tudi Miha Hrobat, ki je v cilju zaostal sekundo in 69 stotink in ne bo niti v prvi deseterici.

Miha Hrobat
Sportal Hrobatova želja v Bormiu ne bo uslišana

Miha Hrobat je ostal brez deseterice. | Foto: Reuters Miha Hrobat je ostal brez deseterice. Foto: Reuters Že prvi dan zimskih olimpijskih iger v naši soseščini se merijo najboljši smukači na svetu. Na štartu v Bormiu sta tudi dva Slovenca. Visoko uvrstitev je sicer s precej slabo številko 19 lovil Miha Hrobat, ki je bil v prejšnji zimi tretji smukač svetovnega pokala. Ni naredil večje napake, a že kot vso zimo nima prave hitrosti. Zaostal je sekundo in 69 stotink, kar ne bo zadoščalo za prvo deseterico. S številko 30 bo šel na progo še Martin Čater.

Miha Hrobat ne dela napak, a to zimo enostavno ni dovolj hiter. Pa je že menjal serviserja. | Foto: Reuters Miha Hrobat ne dela napak, a to zimo enostavno ni dovolj hiter. Pa je že menjal serviserja. Foto: Reuters

Franjo von Allmen | Foto: Reuters Franjo von Allmen Foto: Reuters Tekmo je odprl Avstrijec Daniel Hemetsberger. Izkoristil je številka ena, pa tudi dobro vidljivost, ko je bilo še sončno. A tudi prve koprene oblačnosti niso ustavile izvrstne Švicarje. Najprej je Hemetsbergeja prehitel Alexis Monney, nato tega za vsega pet stotink Marco Odermatt. Kot osmi se je zatem na progo podal Franjo von Allmen. Debitant na olimpijskih igrah - ima 24 let - je prikazal popoln nastop. Vodstvo je prevzel s kar sedmimi desetinkami prednosti. A tekme še ni bilo konec.

Giovanni Franzoni | Foto: Reuters Giovanni Franzoni Foto: Reuters Še en mladenič, še en 24-letnik, je premagal Odermatta. Italijan Giovanni Franzoni, ki je nedavno šokiral z zmago na klasičnem smuku v Kitzbühlu, je zaostal samo za Von Allmenom, za dve desetinki. Kar 12 let več ima Italijan Dominik Paris in ta je na svojih zadnjih igrah na pragu prve olimpijske kolajne. S pol sekunde zaostanka se je uvrstil na tretje mesto, z odra za zmagovalce pa pahnil Odermatta, ki je tako kot pred štirimi leti ostal brez kolajne na olimpijskem smuku. Na letošnjem je nastopilo samo 36 smučarjev.

ZOI, alpsko smučanje, Bormio, smuk (m), v živo:

1. Franjo von Allmen (Švi) 1:51,61
2. Giovanni Franzoni (Ita) +0,20
3. Dominik Paris (Ita) +0,50
4. Marco Odermatt (Švi) +0,70
5. Alexis Monney (Švi) +0,75
6. Vincent Kriechmayr (Avt) +0,77
7. Daniel Hemetsberger (Avt) +0,97
8. Nils Allegre (Fra) +1,19
9. James Crawford (Kan) +1,39
10. Mattia Casse (Ita) +1,67
11. Miha Hrobat (Slo) +1,69
Odstop: Maxence Muzaton (Fra)

Štartna lista:
24. Alban Elezi Cannaferina (Fra)
25. Stefan Babinsky (Avt)
26. Jeffrey Read (Kan)
27. Kyle Negomir (ZDA)
28. Simon Jocher (Nem)
29. Sam Morse (ZDA)
30. Martin Čater (Slo)

Odermatt ostaja brez olimpijske kolajne v smuku

Marco Odermatt ostaja brez olimpijske kolajne v smuku. | Foto: Reuters Marco Odermatt ostaja brez olimpijske kolajne v smuku. Foto: Reuters Pred štirimi leti je na igrah v Pekingu zlato osvojil Švicar Beat Feuz, drugi je bil Francoz Johan Clarey in tretji Avstrijec Matthias Mayer. Boštjan Kline, zdaj trener v ekipi Ilke Štuhec, je bil 10., kar je njegova najboljša olimpijska uvrstitev in tudi najboljša slovenska smukaška uvrstitev na olimpijskih igrah. Vsi štirje so medtem končali kariero. Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki v Bormiu ne tekmuje, je bil peti, najboljši smučar zadnjih let Odermatt pa sedmi. Štirikratni zmagovalec svetovnega pokala ima za zdaj eno samo olimpijsko kolajno, zlato v veleslalomu (2022). Hrobat je bil pred štirimi leti 24.

