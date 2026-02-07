Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Sobota,
7. 2. 2026,
Martin Čater Miha Hrobat Marco Odermatt smuk alpsko smučanje zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026

Sobota, 7. 2. 2026, 7.50

ZOI, Bormio, smuk (m)

Manj kot ura do prvega vrhunca, za kolajno tudi Miha Hrobat

B. B.

Marco Odermatt sodi med glavne favorite. | Foto Reuters

Marco Odermatt sodi med glavne favorite.

Foto: Reuters

Po štirih letih čakanja se začenja zares tudi v alpskih disciplinah, ko bo na znameniti progi Stelvio na sporedu olimpijski smuk. Ta se bo začel ob 11.30, na štartu sta tudi dva Slovenca. Čeprav proga ni ledena, kot si je želel, Miha Hrobat še vedno cilja na kolajno.

Miha Hrobat
Sportal Hrobatova želja v Bormiu ne bo uslišana

Miha Hrobat ima številko 19. | Foto: Reuters Miha Hrobat ima številko 19. Foto: Reuters Že prvi dan se obeta prava poslastica, ko se bodo med seboj udarili trenutno najboljši smukači na svetu. Na štartu bosta tudi dva Slovenca. Visoko uvrstitev bo s številko 19 lovil predvsem Miha Hrobat, na drugem treningu osmi najhitrejši, s številko 30 pa bo šel na progo še Martin Čater. Tekmo bo odprl Avstrijec Daniel Hemetsberger.

Zdi se, da bo šlo tokrat za švicarski obračun. Za zmago bi se lahko udarila Marco Odermatt in aktualni svetovni prvak Franjo von Allmen, ki sta v tej sezoni skoraj nepremagljiva. A vemo, da olimpijski smuk je posebna tekma, ko je v igri veliko več. Svojo vlogo bodo igrali živci, pripravljenost in dnevna forma.

Zelo močno ekipo imajo tudi Italijani. Giovanni Franzoni je z zmago v Kitzbühlu dokazal, da lahko premaga kogarkoli, medtem ko se Dominik Paris na znamenitem Stelviu dobro znajde.

ZOI, Bormio, smuk (m), štartna lista:

1. Daniel Hemetsberger (Avt)
2. James Crawford (Kan)
3. Bryce Bennett (ZDA)
4. Maxence Muzaton (Fra)
5. Nils Alphand (Fra)
6. Alexis Monney (Švi)
7. Marco Odermatt (Švi)
8. Franjo von Allmen (Švi)
9. Vincent Kriechmayr (Avt)
10. Nils Allegre (Fra)
11. Giovanni Franzoni (Ita)
12. Dominik Paris (Ita)
13. Ryan Cochran-Siegle (ZDA)
14. Mattia Casse (Ita)
15. Florian Schieder (Ita)
16. Adrian Smiseth Sejersted (Nor)
17. Cameron Alexander (Kan)
18. Elian Lehto (Fin)
19. Miha Hrobat (Slo)
20. Stefan Rogentin (Švi)
21. Raphael Haaser (Avt)
22. Brodie Seger (Kan)
23. Jan Zabystran (Češ)
24. Alban Elezi Cannaferina (Fra)
25. Stefan Babinsky (Avt)
26. Jeffrey Read (Kan)
27. Kyle Negomir (ZDA)
28. Simon Jocher (Nem)
29. Sam Morse (ZDA)
30. Martin Čater (Slo)

Fis Mihe Hrobata ni uvrstila v najožji krog favoritov za kolajno:

