Avtorji:
Pe. M., STA

Sreda,
18. 2. 2026,
12.43

32 minut

Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Johannes Hoesflot Klaebo smučarski tek

Sreda, 18. 2. 2026, 12.43

32 minut

ZOI 2026, Val di Fiemme, smučarski teki, ekipni sprint (m)

Johannes Hoesflot Klaebo do rekordne 10. zlate olimpijske kolajne

Avtorji:
Pe. M., STA

Johannes Hoesflot Klaebo | Johannes Hoesflot Klaebo je osvojil deseto zlato olimpijsko odličje, peto na letošnjem tekmovanju petih krogov. | Foto Reuters

Johannes Hoesflot Klaebo je osvojil deseto zlato olimpijsko odličje, peto na letošnjem tekmovanju petih krogov.

Foto: Reuters

Norveški smučarski tekač Johannes Hoesflot Klaebo je z rojakom Einarjem Hedegartom zmagal v ekipnem sprintu in osvojil deseto zlato olimpijsko odličje, kar je nov rekord. Za Vikinga je to peta zlata kolajna na teh olimpijskih igrah, toliko jih je na enih OI do zdaj osvojil le ameriški hitrostni drsalec Eric Heiden.

Maja Dahlqvist in Jonna Sundling
Sportal Švedinjama zlato olimpijsko odličje v ekipnem sprintu

Klaebo, ki je v tej disciplini na prejšnjih igrah prav tako osvojil zlato odličje, takrat z Erikom Valnesom, je tokrat s Hedegartom kvalifikacije končal na drugem mestu, v finalu pa je norveški dvojec upravičil vlogo favoritov in za 1,4 sekunde ugnal Američana Bena Ogdena in Gusa Schumacherja, sicer najhitrejša v kvalifikacijah.

Bron sta osvojila Italijana Elia Barp in Federico Pellegrino, ki sta zaostala 3,3 sekunde.

Z 10 olimpijskimi zmagami zdaj na drugem mestu večne olimpijske lestvice. | Foto: Reuters Z 10 olimpijskimi zmagami zdaj na drugem mestu večne olimpijske lestvice. Foto: Reuters

Klaebo je z 10 olimpijskimi zmagami zdaj na drugem mestu večne olimpijske lestvice, upoštevajoč tudi poletne igre. Rekorder je ameriški plavalec Michael Phelps, ki je med letoma 2004 in 2016 osvojil 23 zlatih olimpijskih odličij.

Norvežan je sicer s petim zlatom na enih OI izenačil rekord ameriškega hitrostnega drsalca Erica Heidna iz leta 1980, imel pa bo priložnost še za šesto zlato kolajno konec tedna na 50 kilometrov. Na lanskem svetovnem prvenstvu je pobral prva mesta na vseh šestih preizkušnjah.

Na teh igrah je Klaebo ob tretjem zaporednem olimpijskem zlatu v ekipnem sprintu slavil še tretjič zaporedoma v posamičnem sprintu, zlat pa je bil tudi na 10 km, v skiatlonu in štafeti.

Dobitniki kolajn. | Foto: Guliverimage Dobitniki kolajn. Foto: Guliverimage

Slovenca Miha Šimenc in Nejc Štern sta s 16. mestom v kvalifikacijah ostala brez finala.

 Izidi, smučarski tek, ekipno, moški, sprint, prosto:

 1. Norveška                                            18:28,9   (Einar Hedegart, Johannes Klaebo)
 2. ZDA                                                +    1,4    (Ben Ogden, Gus Schumacher)
 3. Italija                                                 3,3    (Elia Barp, Federico Pellegrino)
 4. Švica                                                   4,3
 5. Velika Britanija                                        7,6
 6. Kanada                                                  9,7
 7. Avstrija                                               10,4
 8. Češka                                                  13,7
 9. Nemčija                                                14,2
10. Švedska                                                17,7
...
16. Slovenija  (Miha Šimenc in Nejc Štern)

 Najuspešnejši športniki na zimskih olimpijskih igrah (Z, S, B):

                                                           
 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2018-2026 smučarski tek  10 1 1  12 *
 2. Marit Bjoergen (Nor) 2006-2018 smučarski tek             8 4 3  15
 3. Ole Einar Bjoerndalen (Nor) 1998-2014 biatlon            8 4 2  14
 4. Bjoern Daehlie (Nor) 1992-1998 smučarski tek             8 4 -  12
 5. Tobias Wendl (Nem) 2014-2026 sankanje                    7 - 1   8 *
  . Tobias Arlt (Nem) 2014-2026 sankanje                     7 - 1   8 *
 7. Ireen Wüst (Niz) 2006-2022 hitrostno drsanje             6 5 2  13
 8. Ljubov Jegorova (Rus) 1992-1994 smučarski tek            6 3 -   9
 9. Martin Fourcade (Fra) 2010-2018 biatlon                  6 1 -   7
10. Viktor Ahn (Rus/JKo) 2006-2014 hitr. drsanje (kr. proge) 6 - 2   8
11. Natalie Geisenberger (Nem) 2010-2022 sankanje            6 - 1   7
12. Lidija Skoblikova (SZ) 1960-1964 hitrostno drsanje       6 - -   6
...

* Opomba: z * so označeni še aktivni športniki

Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Johannes Hoesflot Klaebo smučarski tek
