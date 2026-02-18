Norveški smučarski tekač Johannes Hoesflot Klaebo je z rojakom Einarjem Hedegartom zmagal v ekipnem sprintu in osvojil deseto zlato olimpijsko odličje, kar je nov rekord. Za Vikinga je to peta zlata kolajna na teh olimpijskih igrah, toliko jih je na enih OI do zdaj osvojil le ameriški hitrostni drsalec Eric Heiden.

Klaebo, ki je v tej disciplini na prejšnjih igrah prav tako osvojil zlato odličje, takrat z Erikom Valnesom, je tokrat s Hedegartom kvalifikacije končal na drugem mestu, v finalu pa je norveški dvojec upravičil vlogo favoritov in za 1,4 sekunde ugnal Američana Bena Ogdena in Gusa Schumacherja, sicer najhitrejša v kvalifikacijah.

Bron sta osvojila Italijana Elia Barp in Federico Pellegrino, ki sta zaostala 3,3 sekunde.

Z 10 olimpijskimi zmagami zdaj na drugem mestu večne olimpijske lestvice. Foto: Reuters

Klaebo je z 10 olimpijskimi zmagami zdaj na drugem mestu večne olimpijske lestvice, upoštevajoč tudi poletne igre. Rekorder je ameriški plavalec Michael Phelps, ki je med letoma 2004 in 2016 osvojil 23 zlatih olimpijskih odličij.

Norvežan je sicer s petim zlatom na enih OI izenačil rekord ameriškega hitrostnega drsalca Erica Heidna iz leta 1980, imel pa bo priložnost še za šesto zlato kolajno konec tedna na 50 kilometrov. Na lanskem svetovnem prvenstvu je pobral prva mesta na vseh šestih preizkušnjah.

Na teh igrah je Klaebo ob tretjem zaporednem olimpijskem zlatu v ekipnem sprintu slavil še tretjič zaporedoma v posamičnem sprintu, zlat pa je bil tudi na 10 km, v skiatlonu in štafeti.

Dobitniki kolajn. Foto: Guliverimage

Slovenca Miha Šimenc in Nejc Štern sta s 16. mestom v kvalifikacijah ostala brez finala.

Izidi, smučarski tek, ekipno, moški, sprint, prosto: 1. Norveška 18:28,9 (Einar Hedegart, Johannes Klaebo)

2. ZDA + 1,4 (Ben Ogden, Gus Schumacher)

3. Italija 3,3 (Elia Barp, Federico Pellegrino)

4. Švica 4,3

5. Velika Britanija 7,6

6. Kanada 9,7

7. Avstrija 10,4

8. Češka 13,7

9. Nemčija 14,2

10. Švedska 17,7

...

16. Slovenija (Miha Šimenc in Nejc Štern)