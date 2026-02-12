Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ž. L.

Četrtek,
12. 2. 2026,
12.20

ZOI 2026, Predazzo, smučarski skoki, velika skakalnica, trening, ženske

Nika Prevc tu skočila do rekorda, velika tekmica pa do zmage

Nika Prevc se je zelo veselila vrnitve na veliko skakalnico.

Nika Prevc se je zelo veselila vrnitve na veliko skakalnico.

Foto: Guliverimage

Olimpijsko dogajanje v smučarskih skokih se s srednje danes seli na veliko skakalnico. Prve jo bodo preizkusile skakalke, ki z uradnim treningom začenjajo ob 17. uri. Nika Prevc po dveh osvojenih medaljah ostaja prva favoritinja za najvišja mesta tudi na zadnji preizkušnji v ženski konkurenci. Slovenijo zastopajo še Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič.

Smučarski skoki, velika skakalnica, ženske:

- četrtek, 12. februar
17.00 uradni trening

- sobota, 14. februar
9.00 uradni trening

- nedelja, 15. februar
17.35 poskusna serija
18.45 posamična tekma

Nika Prevc je na srednji skakalnici na posamični tekmi najprej poskrbela za prvo olimpijsko odličje Slovenije na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini, nato je bila še pomemben del mešane ekipe, ki je na isti napravi ubranila zlato iz Pekinga. Kljub temu slovenska šampionka ni skrivala, da se zelo veseli prehoda na veliko skakalnico.

Majhna 'pručka', kot so jo poimenovali številni skakalci v Predazzu, je močno premešala razmerja moči tako v moški kot ženski konkurenci, zdaj pa se dogajanje seli na skakalnico, kakršnih so tekmovalci in tekmovalke iz svetovnega pokala neprimerno bolj vajeni.

Anna Odine Stroem je septembra (poletna velika nagrada) na veliki skakalnici v Predazzu slavila zmago. | Foto: Guliverimage Anna Odine Stroem je septembra (poletna velika nagrada) na veliki skakalnici v Predazzu slavila zmago. Foto: Guliverimage Če velikost srednje skakalnice znaša 107 metrov in je prav Nika Prevc pred dnevi s 108 metri postavila neuradni rekord naprave, je velikost velike skakalnice označena pri 141 metrih. Tudi na tej je v ženski konkurenci, ki je tukaj doslej tekmovala zgolj izven zimske sezone, najdlje skočila Slovenka. Septembra lani je pristal pri daljavi 132,5 metra.

Na sporedu tri serije za trening

Nika Prevc je s tem skokom slavila kvalifikacijsko zmago pred tekmo poletne velike nagrade, slednjo pa je končala na četrtem mestu. Najbolje se je na preizkusu olimpijske skakalnice takrat znašla olimpijska prvakinja s srednje skakalnice, Norvežanka Anna Odine Stroem. Na odru za zmagovalke sta se ji pridružili še Japonki, Juka Seto in Nozomi Marujama.

Danes bodo skakalke predvidoma opravile tri skoke, drugi uradni trening pa bo na sporedu v sobotnem dopoldnevu. Za zadnja odličja na teh olimpijskih igrah se bodo pomerile v nedeljo ob 18.45.

