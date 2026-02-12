Slovenskim skakalcem se bo nocoj uresničila velika želja

Po popoldanskem treningu skakalk bodo veliko skakalnico prvič na olimpijskih igrah preizkusili tudi smučarski skakalci. Domen Prevc se po šestem mestu s posamične tekme na srednji napravi končno vrača na 'nastavitve', s katerimi je v tej sezoni vselej korak pred konkurenco. Boljše uvrstitve se na veliki skakalnici, ki bo po sobotni posamični tekmi gostila še tekmo moških parov, nadejata tudi Anže Lanišek in Timi Zajc.

Šesto mesto Domna Prevca, 21. mesto Timija Zajca in 26. mesto Anžeta Laniška. Takšen je bil izplen po posamični tekmi na srednji skakalnici v Predazzu, zagotovo slabši, kot so si želeli v slovenski reprezentanci in manj kot s(m)o po odličnem dosedanjem poteku sezone upali na sončni strani Alp.

Toda o specifičnosti tekem na tako majhnih napravah je bilo v zadnjih dneh povedanega in zapisanega že ogromno. Skakanje v 'isto luknjo', kot so se slikovito izrazili skakalci, je premešalo razmerja moči v konkurenci in poskrbelo za presenečenja v samem vrhu. Izrazit občutek za letenje, s katerim je bil Domen Prevc v letošnji sezoni vselej vsaj korak pred konkurenco, tukaj ni prinesel (toliko) dodatnih metrov in točk, še bolj sta se lovila Lanišek in Zajc.

Anže Lanišek je po 26. mestu na posamični tekmi močno izboljšal svoje skoke in osvojil zlato z mešano ekipo. Foto: Guliverimage

Slovenski predstavniki so nato na mešani ekipni tekmi stvari postavili na svoje mesto in z odličnimi skoki ubranili zlato iz Pekinga, a v slovenski reprezentanci ni manjkalo iskrenih namigov, da vsi skupaj težko čakajo na veliko skakalnico. Danes bo želja orlov izpolnjena.

Ob 20. uri se bo začela prva od predvidenih treh serij za trening. Občutke na veliki napravi bodo tekmovalci zbirali še v petkovem večeru, v soboto sledi posamična tekma, zadnji paket medalj pa bo podeljen v ponedeljek, ko se bodo skakalci pomerili še na tekmi parov. Ta je na olimpijskem sporedu zamenjala klasično ekipno tekmo.

Na septembrski tekmi poletne velike nagrade je bil med Slovenci na tej skakalnici najboljši Lanišek, ki je pristal na 5. mestu, Domen Prevc je bil 9., Zajc pa 10. Zmago je slavil Japonec Rjoju Kobajaši, olimpijski prvak s srednje naprave Philipp Raimund je bil tretji, Avstrijec Manuel Fettner pa drugi. Na tekmi moških parov sta Lanišek in Prevc zasedla 3. mesto, presenetljivo zmago pa sta slavila izkušena Poljaka Kamil Stoch in Dawid Kubacki.

Smučarski skoki, velika skakalnica, moški:

- četrtek, 12. februar

20.00 uradni trening



-petek, 13. februar

18.30 uradni trening



- sobota, 14. februar

17.30 poskusna serija

18.45 posamična tekma



- ponedeljek, 15. februar

18.00 poskusna serija

19.00 tekma moških parov