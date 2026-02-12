Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Četrtek,
12. 2. 2026,
13.23

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc smučarski skoki Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

Četrtek, 12. 2. 2026, 13.23

13 minut

ZOI 2026, Predazzo, smučarski skoki, velika skakalnica, trening, ženske

Slovenskim skakalcem se bo nocoj uresničila velika želja

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Domen Prevc | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Po popoldanskem treningu skakalk bodo veliko skakalnico prvič na olimpijskih igrah preizkusili tudi smučarski skakalci. Domen Prevc se po šestem mestu s posamične tekme na srednji napravi končno vrača na 'nastavitve', s katerimi je v tej sezoni vselej korak pred konkurenco. Boljše uvrstitve se na veliki skakalnici, ki bo po sobotni posamični tekmi gostila še tekmo moških parov, nadejata tudi Anže Lanišek in Timi Zajc.

Igor Medved
Sportal Škandal na OI: Finci slovenskega trenerja zaradi alkohola poslali domov

Šesto mesto Domna Prevca, 21. mesto Timija Zajca in 26. mesto Anžeta Laniška. Takšen je bil izplen po posamični tekmi na srednji skakalnici v Predazzu, zagotovo slabši, kot so si želeli v slovenski reprezentanci in manj kot s(m)o po odličnem dosedanjem poteku sezone upali na sončni strani Alp.

Toda o specifičnosti tekem na tako majhnih napravah je bilo v zadnjih dneh povedanega in zapisanega že ogromno. Skakanje v 'isto luknjo', kot so se slikovito izrazili skakalci, je premešalo razmerja moči v konkurenci in poskrbelo za presenečenja v samem vrhu. Izrazit občutek za letenje, s katerim je bil Domen Prevc v letošnji sezoni vselej vsaj korak pred konkurenco, tukaj ni prinesel (toliko) dodatnih metrov in točk, še bolj sta se lovila Lanišek in Zajc.

Anže Lanišek je po 26. mestu na posamični tekmi močno izboljšal svoje skoke in osvojil zlato z mešano ekipo. | Foto: Guliverimage Anže Lanišek je po 26. mestu na posamični tekmi močno izboljšal svoje skoke in osvojil zlato z mešano ekipo. Foto: Guliverimage Septembra slavil Kobajaši

Slovenski predstavniki so nato na mešani ekipni tekmi stvari postavili na svoje mesto in z odličnimi skoki ubranili zlato iz Pekinga, a v slovenski reprezentanci ni manjkalo iskrenih namigov, da vsi skupaj težko čakajo na veliko skakalnico. Danes bo želja orlov izpolnjena.

Ob 20. uri se bo začela prva od predvidenih treh serij za trening. Občutke na veliki napravi bodo tekmovalci zbirali še v petkovem večeru, v soboto sledi posamična tekma, zadnji paket medalj pa bo podeljen v ponedeljek, ko se bodo skakalci pomerili še na tekmi parov. Ta je na olimpijskem sporedu zamenjala klasično ekipno tekmo.

Na septembrski tekmi poletne velike nagrade je bil med Slovenci na tej skakalnici najboljši Lanišek, ki je pristal na 5. mestu, Domen Prevc je bil 9., Zajc pa 10. Zmago je slavil Japonec Rjoju Kobajaši, olimpijski prvak s srednje naprave Philipp Raimund je bil tretji, Avstrijec Manuel Fettner pa drugi. Na tekmi moških parov sta Lanišek in Prevc zasedla 3. mesto, presenetljivo zmago pa sta slavila izkušena Poljaka Kamil Stoch in Dawid Kubacki.

Smučarski skoki, velika skakalnica, moški:

- četrtek, 12. februar
20.00 uradni trening

-petek, 13. februar
18.30 uradni trening

- sobota, 14. februar
17.30 poskusna serija
18.45 posamična tekma

- ponedeljek, 15. februar
18.00 poskusna serija
19.00 tekma moških parov
Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc smučarski skoki Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.