Ž. L., STA

Četrtek,
12. 2. 2026,
14.55

Lucija Medja Tia Janežič Neža Žerjav Anja Mandeljc Frida Karlsson Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre smučarski tek

ZOI 2026, Tesero, smučarski tek, 10 km (ž)

Izjemna Švedinja znova premočna, Slovenke v ozadju

Frida Karlsson, ZOI 2026 Milano Cortina | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Švedinja Frida Karlsson je naslovu v skiatlonu na ZOI danes dodala še zlato odličje v prostem slogu. Na tekmi z intervalnim startom je v cilj pritekla z več kot 46-sekundno prednostjo pred prvo zasledovalko, rojakinjo Ebbo Andersson, bron je osvojila Američanka Jessie Diggins. Najboljša Slovenka je bila Anja Mandeljc na 48. mestu.

Frida Karlsson je konkurenco prepričljivo pokorila že na sobotni preizkušnji v skiatlonu - od Andersson, ki je bila tudi takrat srebrna, je bila hitrejša za 51 sekund. Obenem so bili gledalci na tekaški areni v Teseru priča tudi trojni švedski zmagi na torkovem klasičnem sprintu v režiji Linn Svahn, Jonne Sundling in Maje Dahlqvist.

Podobno dominantno predstavo je 26-letna Karlsson, ki je v zadnjih letih v svetovnem pokalu zabeležila 14 zmag, prikazala na današnji desetkilometrski dirki. Prednost pred tekmicami je povečevala vse do cilja, kamor je pritekla s časom 22:49,2 oziroma 46,6 sekunde hitreje od Andersson. Še 3,1 sekunde počasnejša je bila izkušena Diggins, ki je s tretjim mestom zbirko olimpijskih odličij povečala na štiri.

Četverica slovenskih predstavnic, poleg Anje Mandeljc še Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja, so preizkušnjo končale daleč za najboljšimi. Žerjav je na koncu pristala na 70. mestu, Janežič je bila 89., Medja pa se je morala zadovoljiti s 95. mestom v 108-članski konkurenci.

To je bil sicer za slovenski ženski tekaški tabor tretji nastop na igrah, tudi na prvih dveh Slovenke niso bile v osredju. V skiatlonu je Žerjav kot edina predstavnice Slovenije tekmo končala predčasno, saj jo je Karlsson prehitela za krog. V sprintu sta nastopili Medja in Janežič, a s 57. in 65. mestom ostali daleč od izločilnih bojev.

10 km prosto: 

1. Frida Karlsson (Šve) 22:49,2
2. Ebba Andersson (Šve) +46,6
3. Jessie Diggins (Zda) +49,7
4. Astrid Slind (Nor) +53,0
5. Heidi Weng (Nor) +56,9
6. Karoline Simpson- Larsen (Nor) +1:08,0
7. Teresa Stadlober (Avt) +1:10,8
8. Alison Mackie (Kan) +1:17,9
9. Kristin A. Fosnaes (Nor) +1:21,8
10. Leonie Perry (Fra) +1:22,0
...                                   
48. Anja Mandeljc (Slo) +3:15,8
70. Neža Žerjav (Slo) +4:24,5
89. Tia Janežič (Slo) +6:23,1
95. Lucija Medja (Slo) +7:25,4
