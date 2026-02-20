Alex Ferreira z naslovom prvaka dopolnil olimpijsko zbirko

Ameriški smučar prostega sloga Alex Ferreira je s 93,75 točke postal prvak v snežnem žlebu na zimski olimpijskih igrah v Livignu. Za Američana je to tretja olimpijska kolajna, v Pekingu je bil bronast, v Pjongčangu pa srebrn. Drugi je bil Estonec Henry Sildaru. 19-letnik je s 93 točkami v tretjem poskusu osvojil svoje prvo olimpijsko odličje. Obenem je to tudi prva medalja za Estonijo na letošnjih olimpijskih igrah.

Kljub slabšima prvima poskusoma je Kanadčan Brendan Mackay z 91 točkami osvojil tretje mesto. Tako kot Estonec je tudi on prvič stopil na olimpijski zmagovalni oder.

V finalu je tekmoval tudi Američan Hunter Hess, ki je pred dnevi izjavil, da je zastopanje ZDA v tem času pri njem vzbudilo "mešane občutke". Na te besede se je odzval ameriški predsednik Donald Trump in olimpijcu zabrusil, da je "zguba". Hess je današnjo preizkušnjo sicer končal na desetem mestu.