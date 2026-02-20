Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, STA

Petek,
20. 2. 2026,
21.29

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Alex Ferreira zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026

Petek, 20. 2. 2026, 21.29

17 minut

ZOI, Livigno, smučanje prostega sloga, snežni žleb (m)

Alex Ferreira z naslovom prvaka dopolnil olimpijsko zbirko

Avtorji:
Sportal, STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Alex Ferreira | Alex Ferreira je osvojil tretje olimpijsko odličje, prvo zlato. | Foto Reuters

Alex Ferreira je osvojil tretje olimpijsko odličje, prvo zlato.

Foto: Reuters

Ameriški smučar prostega sloga Alex Ferreira je s 93,75 točke postal prvak v snežnem žlebu na zimski olimpijskih igrah v Livignu. Za Američana je to tretja olimpijska kolajna, v Pekingu je bil bronast, v Pjongčangu pa srebrn. Drugi je bil Estonec Henry Sildaru. 19-letnik je s 93 točkami v tretjem poskusu osvojil svoje prvo olimpijsko odličje. Obenem je to tudi prva medalja za Estonijo na letošnjih olimpijskih igrah.

Johannes Hoesflot Klaebo
Sportal Nore OI za Norvežane: podrli so lasten rekord v zlatih kolajnah

Kljub slabšima prvima poskusoma je Kanadčan Brendan Mackay z 91 točkami osvojil tretje mesto. Tako kot Estonec je tudi on prvič stopil na olimpijski zmagovalni oder.

V finalu je tekmoval tudi Američan Hunter Hess, ki je pred dnevi izjavil, da je zastopanje ZDA v tem času pri njem vzbudilo "mešane občutke". Na te besede se je odzval ameriški predsednik Donald Trump in olimpijcu zabrusil, da je "zguba". Hess je današnjo preizkušnjo sicer končal na desetem mestu.

Snežni žleb, finale, moški

ZLATO: Alex Ferreira (ZDA)
SREBRO: Henry Sildaru (Est)
BROB: Brendan Mackay (Kan)

Giacomel
Sportal Italijan z olimpijske proge v bolnišnico: Nekaj najhujšega, kar sem doživel
Jakov Fak
Sportal Jakov Fak končal na 16. mestu
Antoinette de Jong
Sportal Po bronu v Pekingu zdaj zlato v Milanu
otvoritev ZOI Milano olimpijski ogenj
Sportal Italijani pričakujejo velik finančni uspeh iger
Johannes Dale Skjevdal
Sportal Dale norveškim biatloncem priboril tretje zlato, Jakov Fak na koncu 16.
 
Alex Ferreira zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.