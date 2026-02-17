Norvežan olimpijski prvak v akrobatskih skokih

Norveški smučar prostega sloga Tormod Frostad je novi olimpijski prvak v akrobatskih skokih. Triindvajsetletnik v današnjem finalu v Livignu ni podlegel pritisku in je z odločilnim tretjim skokom zadržal že prej priborjeno vodstvo. Srebrno odličje si je priskakal Američan Mac Forehand, bronasto pa Avstrijec čeških korenin Matej Švancer.

Tekma v snežnem parku v Livignu se je tako kot ponedeljkova preizkušnja za ženske zaradi močnega sneženja in slabe vidljivosti začela s približno petnajstminutno zamudo.

Tormod Frostad je odlično dnevno formo nakazal že v prvem krogu finala, ko je za skok prejel 95,25 točke. Prikazano je v nadaljevanju še nadgradil, za drugi skok je namreč prejel še 1,75 točke več.

V tretjem krogu je nato vodstvo po svojem nastopu prevzel prav tako odlični Mac Forehand, ki je Norvežana postavil v položaj, ko je moral biti njegov skok vsaj tako dober kot prvi.

Na zmagovalnem odru sta bila poleg Norvežana še Američan in Avstrijec. Foto: Reuters

Triindvajsetletnik, ki je v svetovnem pokalu doslej zmagal le enkrat, pritisku ni podlegel, prej nasprotno. Najboljše je prihranil za konec, saj je za odločilni tretji skok prejel najvišje ocene na tekmi (98,50).

Današnja preizkušnja medtem ni bila pisana na kožo branilcu naslova z iger v Pekingu pred štirimi leti, Norvežanu Birku Ruudu. Novopečeni olimpijski prvak v snežnem parku je zbral le 118,25 točke, kar je bilo dovolj za končno osmo mesto.