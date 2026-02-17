Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
17. 2. 2026,
22.09

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Tormod Frostad Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano ZOI 2026 akrobatski skoki smučanje prostega sloga

Torek, 17. 2. 2026, 22.09

19 minut

ZOI 2026, smučanje prostega sloga (akrobatski skoki)

Norvežan olimpijski prvak v akrobatskih skokih

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tormod Frostad | Tormod Frostad se je izkazal v snežnem parku v Livignu. | Foto Reuters

Tormod Frostad se je izkazal v snežnem parku v Livignu.

Foto: Reuters

Norveški smučar prostega sloga Tormod Frostad je novi olimpijski prvak v akrobatskih skokih. Triindvajsetletnik v današnjem finalu v Livignu ni podlegel pritisku in je z odločilnim tretjim skokom zadržal že prej priborjeno vodstvo. Srebrno odličje si je priskakal Američan Mac Forehand, bronasto pa Avstrijec čeških korenin Matej Švancer.

Tekma v snežnem parku v Livignu se je tako kot ponedeljkova preizkušnja za ženske zaradi močnega sneženja in slabe vidljivosti začela s približno petnajstminutno zamudo.

Tormod Frostad je odlično dnevno formo nakazal že v prvem krogu finala, ko je za skok prejel 95,25 točke. Prikazano je v nadaljevanju še nadgradil, za drugi skok je namreč prejel še 1,75 točke več.

V tretjem krogu je nato vodstvo po svojem nastopu prevzel prav tako odlični Mac Forehand, ki je Norvežana postavil v položaj, ko je moral biti njegov skok vsaj tako dober kot prvi.

Na zmagovalnem odru sta bila poleg Norvežana še Američan in Avstrijec. | Foto: Reuters Na zmagovalnem odru sta bila poleg Norvežana še Američan in Avstrijec. Foto: Reuters

Triindvajsetletnik, ki je v svetovnem pokalu doslej zmagal le enkrat, pritisku ni podlegel, prej nasprotno. Najboljše je prihranil za konec, saj je za odločilni tretji skok prejel najvišje ocene na tekmi (98,50).

Današnja preizkušnja medtem ni bila pisana na kožo branilcu naslova z iger v Pekingu pred štirimi leti, Norvežanu Birku Ruudu. Novopečeni olimpijski prvak v snežnem parku je zbral le 118,25 točke, kar je bilo dovolj za končno osmo mesto.

Smučanje prostega sloga, akrobatski skoki, moški:

ZLATO:  Tormod Frostad (Norveška)
SREBRO: Mac Forehand (ZDA)
BRON:   Matej Švancer (Avstrija)

Tormod Frostad Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano ZOI 2026 akrobatski skoki smučanje prostega sloga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.