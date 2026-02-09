Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
14.46

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Eileen Gu Mathilde Gremaud

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 14.46

56 minut

ZOI 2026, Livigno, smučanje prostega sloga (ž)

Smučarka Mathilde Gremaud ubranila naslov v prostem slogu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Mathilde Gremaud | Mathilde Gremaud je ubranila naslov olimpijske prvakinje. | Foto Reuters

Mathilde Gremaud je ubranila naslov olimpijske prvakinje.

Foto: Reuters

Švicarka Mathilde Gremaud je danes v Livignu ubranila olimpijski naslov v smučanju prostega sloga, potem ko je v finalu tako kot pred štirimi leti v Pekingu ugnala v ZDA rojeno Kitajko Eileen Gu. Bronasto odličje je osvojila Kanadčanka Megan Oldham.

26-letna Gremaud je za izjemen drugi nastop v snežnem parku v Livignu prejela 86,96 točke in tako premagala 22-letno Gu, katere najboljši rezultat v treh nastopih je bil 86,58 točke.

Najboljši nastop tretjeuvrščene Oldham je bil tretji, zanj je prejela 76,46 točke. Za 24-letno Kanadčanko je to prva olimpijska kolajna, potem ko se na igrah v Pekingu leta 2022 v tej disciplini ni uvrstila v finale, v akrobatskem slogu pa je takrat osvojila nehvaležno četrto mesto.

Dobitnice kolajn. | Foto: Reuters Dobitnice kolajn. Foto: Reuters

Smučanje prostega sloga, ženske:

ZLATO:  Mathilde Gremaud (Švica)
SREBRO: Eileen Gu (Kitajska)
BRON:   Meghan Oldham (Kanada)

Gašper Brecl
Sportal Slovenska kombinatorca opravila prvi preizkus skakalnice
Linsdey Vonn padec ZOI 2026
Sportal Pravi značaj v najtežjih trenutkih: trener Lindsey Vonn razkril njeno sporočilo pred odhodom v bolnišnico
Ester Ledecka
Sportal Olimpijska usoda deskarskega paralelnega veleslaloma negotova, a Petek ima drugačna zagotovila
Robert Hrgota
Sportal Selektor Hrgota pričakuje pravo olimpijsko tekmo, kjer favoriti lahko delajo napake
Lindsey Vonn
Sportal Kaj poškodba Lindsey Vonn pomeni v praksi? Odgovarja travmatolog.
Tanguy Nef, ZOI 2026 Milano Cortina
Sportal Zgodovinsko zlato gre v Švico, izjemen slalom Nefa
Lindsey Vonn
Sportal Jure Košir slišal glasne krike Vonn, Ilko pa branil: Bodi svetovni prvak v pljuvanju
 
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Eileen Gu Mathilde Gremaud
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.