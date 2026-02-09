Švicarka Mathilde Gremaud je danes v Livignu ubranila olimpijski naslov v smučanju prostega sloga, potem ko je v finalu tako kot pred štirimi leti v Pekingu ugnala v ZDA rojeno Kitajko Eileen Gu. Bronasto odličje je osvojila Kanadčanka Megan Oldham.

26-letna Gremaud je za izjemen drugi nastop v snežnem parku v Livignu prejela 86,96 točke in tako premagala 22-letno Gu, katere najboljši rezultat v treh nastopih je bil 86,58 točke.

Najboljši nastop tretjeuvrščene Oldham je bil tretji, zanj je prejela 76,46 točke. Za 24-letno Kanadčanko je to prva olimpijska kolajna, potem ko se na igrah v Pekingu leta 2022 v tej disciplini ni uvrstila v finale, v akrobatskem slogu pa je takrat osvojila nehvaležno četrto mesto.

Dobitnice kolajn. Foto: Reuters