Olimpijski prvak na srednji skakalnici v Predazzu je postal Nemec Philipp Raimund, za veliko presenečenje pa je s srebrom poskrbel 18-letni Kacper Tomasiak, ki v svetovnem pokalu na posamični tekmi še ni bil na stopničkah, zdaj pa je osvojil olimpijsko kolajno. Do brona sta skočila Japonec Ren Nikaido in Švicar Gregor Deschwanden. Najboljši Slovenec je bil Domen Prevc na šestem mestu, Timi Zajc je zasedel 21., Anže Lanišek pa 26. mesto. V torek na isti skakalnici sledi še tekma mešanih ekip, slovenske barve bodo zastopali Domen Prevc, Anže Lanišek, Nika Prevc in Nika Vodan.

Po smučarskih skakalkah, ki so prve boje za olimpijske kolajne opravile v soboto, ko je Nika Prevc postala olimpijska podprvakinja in tretja članica družine Prevc z olimpijskim odličjem, so tekmovalni led v Predazzu prebili tudi smučarski skakalci.

Na manjši napravi HS107, na kakršnih skakalci v svetovnem pokalu praktično ne tekmujejo, se je odvil hud boj za odličja, olimpijske igre pa so znova potrdile, da gre za tekmovanje, na katerih presenečenja niso redkost.

Že treningi so napovedovali, da se Nemec Philipp Raimund odlično znajde na srednji olimpijski skakalnici. Nemec je vodil že po prvi seriji (102 metra/135,6 točke), a konkurenca za njim je bila izjemno zgoščena, majhne razlike so omogočale premešanje kart.

Raimund je imel po prvi seriji le točko prednosti pred Francozom Valentinom Foubertem (102,5 metra/134,6 točke), tretji je bil z 2,7 točke zaostanka Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal, le desetinko več sta zaostajala Švicar Gregor Deschwanden in mladi Poljak Kacper Tomasiak, šesti Ren Nikaido je zaostajal 4,5 točke za Nemcem.

Najvišje od Slovencev je bil ob olimpijskem debiju po prvem skoku Domen Prevc, za katerega ni skrivnost, da mu bolj ustrezajo večje skakalnice, za Raimundom je zaostajal pet točk.

Srebrni Kacper Tomasiak, ki v svetovnem pokalu še ni stal na stopničkah posamične tekme, v objemu bronastega Gregorja Deschwandna, ki ga trenira Bine Norčič. Foto: Reuters

Prevc je po sto metrih v prvi seriji v finalu skočil precej bolje, s 105 metri je prevzel vodstvo in ga držal do finalnega skoka Nikaida. Ta je s 106,5 metra prehitel slovenskega asa, ob lepih ocenah pa na koncu slavil bron. Tega si je razdelil z Deschwandnom, ki ga trenira Slovenec Bine Norčič. Švicar je v finalu pristal pri daljavi 107 metrov. Toliko je skočil tudi mladi, komaj 18-letni Tomasiak in prevzel vodstvo. Ko ga je tretji po prvi seriji Sundal polomil v finalu, je bilo jasno, da je najstnik spisal eno lepših zgodb uvodne olimpijske tekme, saj si je priboril kolajno. Na vrhu sta bila le še dva. Foubert je zmogel le 102,5 metra in ostal brez odličja. Raimund je zdržal pritisk vodilnega po polovici, skočil 106,5 metra in postal olimpijski prvak.

Kolajn se veseli kvartet, brona ob Deschwandnu še Ren Nikaido. Foto: Reuters

Nemec je najbližjega zasledovalca Tomasiaka, ki je bil v svetovnem pokalu do zdaj najvišje peti, prehitel za 3,4 točke, bronasta Nikaido in Deschwanden sta zaostala 8,1 točke. Prevc, ki je olimpijski debi končal na šestem mestu, pa je za Raimundom zaostal 12,3 točke.

Domen Prevc, ki mu precej bolj ležijo večje skakalnice, je olimpijski debi končal na šestem mestu. Foto: Reuters

Nastopila sta še dva Slovenca. Timi Zajc je prvi seriji skočil 99 metrov in po polovici zasedal 16. mesto, v finalu pa pristal pri 100,5 metra in nazadoval na 21. mesto. Tekma se ni izšla po željah Anžeta Laniška, ki je v obeh serijah skočil 97,5 metra, v finalu pridobil dve mesti in končal kot 26.

Timi Zajc je bil 21. Foto: Guliverimage

V torek bo srednja skakalnica gostila še tekmo mešanih ekip, nato se bo dogajanje preselilo na veliko skakalnico. Slovensko ekipo bodo v torek sestavljali Nika Prevc, Nika Vodan, Domen Prevc in Anže Lanišek.

Izidi, srednja skakalnica: 1. Philipp Raimund (Nem) 274,1 točke (102/106,5 m)

2. Kacper Tomasiak (Pol) 270,7 (103/107)

3. Gregor Deschwanden (Švi) 266 (106/107)

. Ren Nikaido (Jap) 266 (101/106,5)

5. Valentin Foubert (Fra) 263,3 (102,5/102,5)

6. Domen Prevc (Slo) 261,8 (100/105)

21. Timi Zajc (Slo) 251,9 (99/100,5)

26. Anže Lanišek (Slo) 249,6 (97,5/97,5)

Posamična tekma, srednja skakalnica (HS107), 1. serija: 1. RAIMUND Philipp (Nem) 102 metra/135,6 točke

2. FOUBERT Valentin (Fra) 102,5 metra/134,6 točke

3. SUNDAL Kristoffer Eriksen (Nor) 103,5/132,9

4. DESCHWANDEN Gregor (Švi) 106/132,8

4. TOMASIAK Kacper (Pol) 103/132,8

6. REN Nikaido (Jap) 101/131,1

7. KOBAJAŠI Rjoju (Jap) 100,5/130,8

8. PREVC Domen (Slo) 100/130,6

9. LINDVIK Marius (Nor) 103,5/130,4

10. NAKAMURA Naoki (Jap) 103,5/130,2



16. ZAJC Timi (Slo) 99/126,5

28. LANIŠEK Anže (Slo) 97,5/123,7

Poskusna serija Lindviku

Tako kot na nedeljskem treningu je bila tudi v poskusni seriji naslednja trojica: prvi je bil Norvežan Marius Lindvik (104 metre; 88,4 točke), le dve točki za njim Nemec Philipp Raimund (104, 86,4), 2,3 točke je na tretjem mestu zaostal Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal (104, 86,1), tudi četrti Švicar Gregor Deschwanden ni bil daleč (102,5; 85,9). Domen Prevc (101,5/81,6) je bil 11., Anže Lanišek (100,5/79,9) 13., Timi Zajc (97,5/72,8) pa 29.

Poskusna serija, srednja skakalnica (HS107): 1. Marius Lindvik (Nor) 104 metre/88,4 točke

2. Philipp Raimund (Nem) 104/86,4

3. Kristoffer Eriksen Sundal (Nor) 104/86,1

4. Gregor Deschwanden (Švi) 102,5/85,9

5. Kacper Tomasiak (Pol) 102/83

5. Stefan Kraft (Aut) 101,5/83

7. Jan Hörl (Aut) 102,5/82,5

8. Ren Nikaido (Jap) 101,5/82,2

9. Felix Hoffmann (Nem) 102/81,9

10. Valentin Foubert (Fra) 101,5/81,6

11. Domen Prevc 101,5/81,6

13. Anže Lanišek 100,5/79,9

29. Timi Zajc (Slo) 97,5/72,8

