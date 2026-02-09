Tretji tekmovalni dan na zimskih olimpijskih igrah v Italiji se bodo v Predazzu v boj za olimpijska odličja na srednji skakalnici podali še smučarski skakalci. Slovenski orli - debitant na olimpijskih igrah Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc - so skakalnico preizkusili šele na nedeljskem uradnem treningu, glede na rezultate pa se z njo še niso spoprijateljili. A trening je trening, olimpijska tekma pa povsem nekaj drugega, zato je optimizem vseeno na mestu. Prva serija se bo začela ob 19. uri, uro prej bodo skakalci opravili še preizkusno serijo.

"Zanimivo. Majhna skakalnica, zahtevne razmere, veter od zadaj, stvari niso ravno meni po godu. Ampak všeč mi je, da je bil danes en tak trening preizkušnja in je jutri tisti dan, ko bo šlo zares. Videl sem, kjer so rezerve, na kaj bo treba biti pozoren in kaj je treba še danes narediti. Se že veselim jutrišnjega dneva," je prve vtise na srednji skakalnici po nedeljskem treningu za STA strnil Domen Prevc.

Prvi skakalec letošnje zime, ki prvič nastopa na olimpijskih igrah in se sooča s pritiski, na katere je po svoji prvi olimpijski izkušnji opozarjala Janja Garnbret, je bil v prvi seriji z daljavo 99 m četrti. V naslednjih dveh serijah je z višjega zaletnega mesta pristal pri 99,5 m in 101 m, kar je zadoščalo za deseto in 21. mesto.

Anže Lanišek Foto: Aleš Fevžer

"Veliko je pompa, stvari, ki mogoče ne spadajo zraven"

"Vse je lepo, lično urejeno, zapakirano. Veliko je pompa, pozornosti, veliko je stvari, ki mogoče ne spadajo zraven. Ampak konec koncev so to olimpijske igre, kar je treba vzeti v zakup. Vse to pride zraven. Ne smeš pozabiti, kaj te je pripeljalo do sem, ne jemati stvari samoumevno. Kot sam vedno ponavljam, kakšen je vrstni red, ki te je pripeljal do sem in kakšen je vrstni red, ki te bo peljal dalje," je občutke na prvih igrah opisal Prevc.

Nika Prevc je na letošnjih igrah osvojila prvo olimpijsko medaljo za Slovenijo. Foto: Reuters

Razume prvo reakcijo sestre Nike

Dotaknil se je tudi sobotnega uspeha sestre Nike, ki je na srednji skakalnici postala olimpijska podprvakinja. "Zelo lepo mi je bilo, kako je oddelala, začela. Vem, da je veliko pritiska na njej in mi je res všeč, da se je ta medalja "poklopila".

Nika, ki vedno stremi k vrhunskim rezultatom, je bila na koncu tekme sprva razočarana, da ni osvojila zlata, a nad tem Domen ni presenečen. "Je čisto normalno. Če na treningu tako gladko zmagaš in misliš, da si v ospredju, narediš dve napaki, na koncu pa je še zmeraj druga s takimi skoki plus to, da je imela dosti slabše razmere v obeh skokih in je malo zmanjkalo do prvega mesta. Konec koncev, ko je nekaj časa minilo in je videla, da medaljo imam, to je pomembno, se je tudi ona umirila in bila danes zelo dobre volje," je dejal.

Prevc bo v ponedeljek zvečer na svojem debiju na igrah želel ponoviti uspeh sestre Nike, s čimer bi se pridružil sestri in športno upokojenima bratoma Petru in Cenetu kot četrti član dinastije Prevc z olimpijsko medaljo.

Timi Zajc Foto: Aleš Fevžer

"Vedno so mi rekli: brata sta uspešna, a ti do tja ne boš prišel"

Ob olimpijskem krstu je po treningu od enega izmed tujih novinarjev prejel vprašanje, ali si je kdaj mislil, da bo prišel do tu, kjer je zdaj. "Nikoli si nisem mislil. Vedno so mi rekli: brata sta uspešna, a ti do tja ne boš prišel. Včasih ti ljudje povedo neke stvari, a ti dajo tudi priložnosti, da jim dokažeš, da se motijo," mu je odgovoril.

Sestra Nika je z osvojitvijo medalje izpolnila otroške sanje, sam sanja podobno. "Sanjaš, a temu ne verjameš, ko si mlad. Počasi odraščaš, počasi pridobivaš rezultate ter počasi verjameš, da lahko dosežeš bolje in boljše stvari. Biti končno na OI je nekaj neverjetnega, je sklenil prvi favorit skakalnega športa v Predazzu.

Prva serija današnje prve moške tekme na igrah se bo začela ob 19. uri. Že v torek nato na isti skakalnici sledi še mešana ekipna tekma, z začetkom prve serije ob 18.45.

