Avtorji:
M. P., Pe. M.

Sobota,
7. 2. 2026,
19.40

Osveženo pred

4 minute

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre smučarski skoki

Sobota, 7. 2. 2026, 19.40

4 minute

ZOI 2026, Predazzo, skoki, srednja naprava (ž)

V živo: Nika Prevc zlato olimpijsko kolajno napada z drugega mesta

Avtorji:
M. P., Pe. M.

Nika Prevc po polovici tekme na olimpijskih igrah zaseda drugo mesto. Foto Aleš Fevžer

Nika Prevc po polovici tekme na olimpijskih igrah zaseda drugo mesto.

Foto: Aleš Fevžer

Na srednji skakalnici na olimpijski igrah v Predazzu pravkar poteka finalna serija. Po prvi vodi Norvežanka Anna Odine Ström, le točko za njo je Nika Prevc, tretja pa je z 1,2 točke zaostanka Japonka Nozomi Marujama, tako da se obeta hud boj za zmago. V finalu bomo videl še eno Slovenko, Nika Vodan je po prvi seriji sedma. Preostalima Slovenka se ni uspelo uvrstiti v finalno serijo, Maja Kovačič je zasedla 32., Katra Komar pa 34. mesto.

ZOI Bormio smuk Miha Hrobat
Sportal Že prvi dan iger Nika Prevc v boj za zlato, Miha Hrobat 12.

V ŽIVO: Predazzo, skoki, srednja naprava (ž)

Finale:
1. SCHMID Katharina 234,1 točke/97,5 metra
2. INDRACKOVA Anezka 227 točk/96 metrov
2. SIEFF Annika 226,6/99

...


Po prvi seriji:
1. Anna Odine STRÖM (Nor) 136,9 točk/100 metrov
2. Nika PREVC (Slo) 135,9/98
3. Nozomi MARUJAMA (Jap) 135,7/97
4. Eirin Maria KVANDAL (Nor) 131,9 /99,5 
5. Lisa EDER (Aut) 130,4/95
6. Heidi Dyhre TRAASERUD (Nor) 128,2/96
7. Nika VODAN (Slo) 126,3/95
8. Anna TWARDOSZ (Pol) 124/96
9. Agnes REISCH (Nem) 123,4/92
9. Yuka SETO (Jap) 123,4/95
...
32. Maja Kovačič (Slo) 106,9/92
34. Katra Komar 106,6/91

Pred štirimi leti je na zimskih igrah v Pekingu Slovenija osvojila štiri komplete kolajn v smučarskih skokih: zlato na srednji skakalnici Urša Bogataj, bron pa Nika Križnar, zlato mešana ekipa in srebrno moška ekipa. V skokih ima Slovenija največ možnosti za največ kolajn tudi na letošnjih igrah Milano Cortina.

Prve se za odličja borijo skakalke na srednji napravi, na kateri po prvi seriji vodi Norvežanka Anna Odine Ström, ki je pristala pri sto metrih in ima na vrhu točko prednosti pred slovensko šampionko Niko Prevc. Tej se skok ni posrečil, skočila je 98 metrov in imela težave po pristanku, a kljub vsemu je povsem v igri za zmago. Bo pa za to po tekal hud boj, saj tretja Nozomi Marujama za vodilno Norvežanko zaostaja le 1,2 točke. Četrta Eirin Maria Kvandal za Ström zaostaja pet točk.

V finalu bo ob Prevc nastopila še Nika Vodan, ki zaseda sedmo mesto in za tretjim mestom zaostaja devet točk.

Debitantki brez finala

Olimpijski tekmovalni debi sta danes dočakali dve Slovenki, Katra Komar in Maja Kovačič. Slednja je prikazala enega svojih boljših skokov na tej napravi v zadnjih treh dneh. Skočila je 92 metrov, kar pa je bilo nekoliko premalo za finale. Na 32. mestu ga je zgrešila za 1,7 točke. Komar je skočila 91 metrov in na svoji prvi olimpijski tekmi končala kot 34., finali ji je ušel za dve točki.

Maja Kovačič je olimpijski debi končala na 32. mestu. | Foto: Reuters Maja Kovačič je olimpijski debi končala na 32. mestu. Foto: Reuters

Prevc najboljša v poskusni seriji

Prevc je v poskusni seriji skočila 103 metre, kar je bila najdaljša daljava, in bila zanesljivo najboljša. Druga Anna Odine Stroem je zaostala osem točk, tretja Nozomi Maruja 8,3. Nika Vodan je bila 6., Katra Komar 25., Maja Kovačič pa 32.

Poskusna serija

1. Nika Prevc 110 točk/103 metre
2. Anna Odine Stroem 102/100
3. Nozomi Marujama 101,8/99
4. Eirin Maria Kvanal 89,9/98,5
5. Lisa Eder 94,2/97
6. Nika Vodan 93,8/95,5
25. Katra Komar 79,3/94,5
32. Maja Kovačič 74,1/94

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre smučarski skoki
