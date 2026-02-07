Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Sobota,
7. 2. 2026,
12.00

ZOI 2026, Predazzo, skoki, srednja naprava (ž)

Ob 18.45 Nika Prevc skače za svojo prvo olimpijsko kolajno

Nika Prevc je bila v četrtek oziroma petek najboljša na treningu. Foto Reuters

Nika Prevc je bila v četrtek oziroma petek najboljša na treningu.

Foto: Reuters

Peta končna odločitev olimpijskih iger Milano Cortina 2026 je ženska skakalna tekma na srednji napravi, na kateri je prva favoritka za zlato kolajno vodilna v svetovnem pokalu Nika Prevc. Poskusna serija se v Predazzu začne ob 17.30, prva serija nato ob 18.45. Nika, ki prvič nastopa na olimpijskih igrah, bo skočila kot zadnja, 50. Nastopile bodo še tri Slovenke: Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič.

Nika Prevc
Sportal Že prvi dan iger prva priložnost za zlato kolajno za Slovenijo

Pred štirimi leti je na zimskih igrah v Pekingu Slovenija osvojila štiri komplete kolajn v smučarskih skokih: zlato na srednji skakalnici Urša Bogataj, bron pa Nika Križnar, zlato mešana ekipa in srebrno moška ekipa. V skokih ima Slovenija največ možnosti za največ kolajn tudi na letošnjih igrah Milano Cortina. Skakalke in skakalci se merijo v Predazzu. To soboto zvečer je najprej na sporedu ženska tekma na srednji napravi, v ponedeljek še moška.

Nika Prevc je prva favoritka tekme. V svetovnem pokalu je vodilna, skoraj 500 točk pred Japonko Nozomi Marujamo. Nika Vodan je na 10. mestu. Prevc, ki pri 20 letih prvič nastopa na olimpijskih igrah, je to zimo v svetovnem pokalu zmagala 13-krat. Na zadnjih dveh tekmah je bila najboljša Norvežanka Eirin Maria Kvandal, pet zmag ima Marujama, po eno pa Anna Odine Ström, Abigail Strate in Lisa Eder.

Nika je bila najboljša na prvem in na drugem treningu v Predazzu, ko je skočila 108 in 107 metrov. Na tretjem treningu ni nastopila. 

Nika Prevc, ZOI 2026
Sportal Nika Prevc na prvem treningu razred zase, tudi na drugem najboljša
Sandro Pertile
Sportal Šef skokov napovedal zaostritev ukrepov na OI
Nika Prevc
Sportal Nika Prevc o malenkostih, Tepeš potegnil potezo pred tekmo
Domen Prevc Nika Prevc odprtje iger 2026
Sportal Domen Prevc se je pošalil: Brez škandalov – bolje držim zastavo kot smučke
otvoritev ZOI Domen Prevc
Sportal Igre so odprte: Prevc vihtel slovensko zastavo, olimpijski ogenj je zagorel
Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre smučarski skoki Eirin Maria Kvandal Nozomi Maruyama Lisa Eder Nika Vodan Nika Prevc
