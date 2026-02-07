Ob 18.45 Nika Prevc skače za svojo prvo olimpijsko kolajno

Peta končna odločitev olimpijskih iger Milano Cortina 2026 je ženska skakalna tekma na srednji napravi, na kateri je prva favoritka za zlato kolajno vodilna v svetovnem pokalu Nika Prevc. Poskusna serija se v Predazzu začne ob 17.30, prva serija nato ob 18.45. Nika, ki prvič nastopa na olimpijskih igrah, bo skočila kot zadnja, 50. Nastopile bodo še tri Slovenke: Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič.

Pred štirimi leti je na zimskih igrah v Pekingu Slovenija osvojila štiri komplete kolajn v smučarskih skokih: zlato na srednji skakalnici Urša Bogataj, bron pa Nika Križnar, zlato mešana ekipa in srebrno moška ekipa. V skokih ima Slovenija največ možnosti za največ kolajn tudi na letošnjih igrah Milano Cortina. Skakalke in skakalci se merijo v Predazzu. To soboto zvečer je najprej na sporedu ženska tekma na srednji napravi, v ponedeljek še moška.

Nika Prevc je prva favoritka tekme. V svetovnem pokalu je vodilna, skoraj 500 točk pred Japonko Nozomi Marujamo. Nika Vodan je na 10. mestu. Prevc, ki pri 20 letih prvič nastopa na olimpijskih igrah, je to zimo v svetovnem pokalu zmagala 13-krat. Na zadnjih dveh tekmah je bila najboljša Norvežanka Eirin Maria Kvandal, pet zmag ima Marujama, po eno pa Anna Odine Ström, Abigail Strate in Lisa Eder.

Nika je bila najboljša na prvem in na drugem treningu v Predazzu, ko je skočila 108 in 107 metrov. Na tretjem treningu ni nastopila.