Nika Prevc po hudem boju do olimpijskega srebra

Olimpijska prvakinja na srednji skakalnici v Predazzu je Anna Odine Ström, ki je za 1,1 točke prehitela srebrno Niko Prevc, do brona pa je skočila Nozomi Marujama. Prevc se je podpisala pod 29. slovensko kolajno na olimpijskih igrah. V finalu je nastopila še ena Slovenka, Nika Vodan, ki je končala na osmem mestu. Preostalima Slovenkama se ni uspelo uvrstiti v finalno serijo, Maja Kovačič je zasedla 32., Katra Komar pa 34. mesto.

Predazzo, skoki, srednja naprava (ž) Finale:

1. Anna Odine STRÖM (Nor) 267,3 točke/101 meter

2. Nika PREVC (Slo) 266,2 točke/99,5 metra

3. Nozomi MARUYAMA (Jap) 261,8 /100

4. Lisa EDER (Aut) 257,3 /100

5. Eirin Maria KVANDAL (Nor) 254,9/98

6. Heidi Dyhre TRAASERUD (Nor)248,6 /99

7. Selina FREITAG (Nem)244,7 /97,5

8. Nika VODAN (Nem) 242,5/94,5

9. Agnes REISCH (Nem) 241,3/93

10. Anna TWARDOSZ (Pol) 240,5/116,5

...

Po prvi seriji:

1. Anna Odine STRÖM (Nor) 136,9 točk/100 metrov

2. Nika PREVC (Slo) 135,9/98

3. Nozomi MARUJAMA (Jap) 135,7/97

4. Eirin Maria KVANDAL (Nor) 131,9 /99,5

5. Lisa EDER (Aut) 130,4/95

6. Heidi Dyhre TRAASERUD (Nor) 128,2/96

7. Nika VODAN (Slo) 126,3/95

8. Anna TWARDOSZ (Pol) 124/96

9. Agnes REISCH (Nem) 123,4/92

9. Yuka SETO (Jap) 123,4/95

...

32. Maja Kovačič (Slo) 106,9/92

34. Katra Komar 106,6/91

Pred štirimi leti je na zimskih igrah v Pekingu Slovenija osvojila štiri komplete kolajn v smučarskih skokih: zlato na srednji skakalnici Urša Bogataj, bron pa Nika Križnar, zlato mešana ekipa in srebrno moška ekipa. V skokih ima Slovenija največ možnosti za največ kolajn tudi na letošnjih igrah Milano Cortina.

Prvo je v bero dodala že na uvodni skakalni tekmi, na kateri so se skakalke pomerile na srednji skakalnici. Pod njo se je ob olimpijskem debiju podpisala Nika Prevc. Dvajsetletnica je bila ena od glavnih favoritinj za zlato olimpijske odličje, a ji je na koncu do prvega mesta zmanjkala dobra točka.

Anna Odine Ström je nova olimpijska prvakinja. Foto: Guliverimage

Prevc se uvodni skok ni posrečil, skočila je 98 metrov in imela težave po pristanku, a kljub vsemu bila povsem v igri za zmago. Za vodilno po polovici Anno Odine Ström, ki je pristala pri sto metrih, je zaostajala točko, tretja Nozomi Marujama pa je na tretjem mestu zaostajala zgolj 1,2 točke, kar je obetalo hud boj za zmago.

V finalu je Marujama po sto metrih skočila na prvo mesto in si kot prva zagotovila olimpijsko odličje. Za Japonko je skočila slovenska šampionka Prevc, pristala pri 99,5 metra in za dobre štiri točke prevzela vodstvo. Na vrhu je bila le še Ström, ki je tudi v finalu skočila odlično. 101 meter je bil na koncu dovolj, da je Prevc preprečila zlato odličje. Slovenko, ki po tekmi ni skrivala razočaranja, je prehitela za 1,1 točke.

Nika Prevc po drugem mestu ni skrivala razočaranja. Foto: Guliverimage

V finalu je od štirih Slovenk nastopila še bronasta z zadnjih olimpijskih iger s srednje naprave Nika Vodan. Po prvi seriji je zasedala sedmo mesto, na koncu pa zasedla osmo. Nika Vodan je dosegla osmo mesto. Foto: Guliverimage

Debitantki brez finala

Olimpijski tekmovalni debi sta danes dočakali dve Slovenki, Katra Komar in Maja Kovačič. Slednja je prikazala enega svojih boljših skokov na tej napravi v zadnjih treh dneh. Skočila je 92 metrov, kar pa je bilo nekoliko premalo za finale. Na 32. mestu ga je zgrešila za 1,7 točke. Komar je skočila 91 metrov in na svoji prvi olimpijski tekmi končala kot 34., finale ji je ušel za dve točki.

Maja Kovačič je olimpijski debi končala na 32. mestu. Foto: Reuters

Prevc najboljša v poskusni seriji Prevc je v poskusni seriji skočila 103 metre, kar je bila najdaljša daljava, in bila zanesljivo najboljša. Druga Anna Odine Stroem je zaostala osem točk, tretja Nozomi Maruja 8,3. Nika Vodan je bila šesta, Katra Komar 25., Maja Kovačič pa 32.